Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η στήριξη του εισοδήματος των αγροτών, οι χαμηλές τιμές των προϊόντων και το υψηλό κόστος παραγωγής, αλλά και τα προβλήματα της αλιείας και των αλιέων, αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες στις οποίες θα επικεντρωθεί η παρέμβαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά τη συμμετοχή στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, που πραγματοποιείται σήμερα στις Βρυξέλλες.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο Μ. Σχοινάς, κατά την άφιξή του στο Συμβούλιο, η πρώτη προτεραιότητα αφορά τη στήριξη του εισοδήματος των αγροτών. «500.000 Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι υπέβαλαν μέσα στην προθεσμία τις αιτήσεις τους για να λάβουν την στήριξη εισοδήματος για φέτος», σημείωσε.

«Κανένας δικαιούχος δεν θα χάσει όσα δικαιούται από τις αγροτικές επιδοτήσεις»

Έτσι, «την επόμενη Δευτέρα στις 30 Νοεμβρίου, ξεκινάνε οι αγροτικές πληρωμές με μια σημαντική προκαταβολή και μέχρι το τέλος του χρόνου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία εξόφλησης. Αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό φέτος, είναι ότι για πρώτη φορά οι αγροτικές πληρωμές στη χώρα γίνονται 100% με τη νέα πλατφόρμα που είναι στα χέρια του κράτους.

Είναι, επίσης, πολύ σημαντικό ότι κανένας δικαιούχος δεν θα χάσει όσα δικαιούται από τις αγροτικές επιδοτήσεις. Και ίσως το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι η μεταρρύθμιση του συστήματος πληρωμών αποκαθιστά την εικόνα και το κύρος της χώρας στην Ευρώπη, που τόσο πλήγηκε από τα φαινόμενα δυσλειτουργίας του παρελθόντος».

Χαμηλές τιμές και υψηλά κόστη παραγωγής

Η δεύτερη προτεραιότητα, όπως τόνισε ο κ. Σχοινάς, αφορά «το πώς όλοι μαζί οι υπουργοί θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον πρωτογενή τομέα στην Ευρώπη να αντιμετωπίσει τις χαμηλές τιμές και τα υψηλά κόστη παραγωγής.

Ζούμε σε καιρούς πολύ δύσκολους. Μπορούμε και πρέπει να βοηθήσουμε τους αγρότες. Το κάναμε ήδη φέτος με το πετρέλαιο στην αντλία, με τα λιπάσματα, με τις ζωοτροφές, αλλά θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την αγροτική τάξη της χώρας, ώστε να αντιμετωπίσει αυτά τα υψηλά κόστη, παρακολουθώντας τις γεωπολιτικές εξελίξεις και συζητώντας ανά πάσα στιγμή πως μπορούμε να ανεβάσουμε το επίπεδο στήριξης ακόμα παραπάνω».

Προτεραιότητα και η αλιεία

Ως τρίτη προτεραιότητα για την ελληνική πλευρά, όπως ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι «να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο των επαγγελματιών αλιέων, των ψαράδων της χώρας μας και της Ευρώπης ότι θα συνεχίσουν να είναι στο επίκεντρο της προσοχής μας».

Αναφερόμενος στα μέτρα υπογράμμισε την στήριξη στο αλιευτικό πετρέλαιο και την στήριξη στους παράκτιους αλιείς, με 25.000.000 ευρώ. «Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και σήμερα θα συζητήσουμε όλοι μαζί εδώ, το πώς ο τομέας της αλιείας και των ιχθυοκαλλιεργειών μπορεί να φτάσει σε ένα βιώσιμο μέλλον με ορίζοντα το 2040».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη νέα πρόταση του Αντόνιο Κόστα για τον προϋπολογισμό, η οποία αφορά τη γεωργία, ο Μ. Σχοινάς σημείωσε ότι «το διαπραγματευτικό πλαίσιο έχει ήδη παρουσιαστεί, απ’ όσο έχω δει. Το κομμάτι που αφορά τη γεωργία είναι καλό. Υπάρχουν, βεβαίως, ακόμη περιθώρια βελτίωσης. Ωστόσο, όπως αντιλαμβάνεστε, μπαίνουμε πλέον στη συνολική διαπραγμάτευση, η οποία θα διεξαχθεί σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Επομένως, χρειάζεται υπομονή και στρατηγική προσέγγιση, προκειμένου να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το τελικό αποτέλεσμα».