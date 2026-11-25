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Στον προϋπολογισμό του 2027, η κυβέρνηση προβλέπει αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την ίδια χρονιά, την τοποθετεί στο 2,5%. Η απόσταση των 5,4 ποσοστιαίων μονάδων αναδεικνύει ένα από τα βασικά ερωτήματα που θα τεθούν στο 8ο OT FORUM, το οποίο θα διεξαχθεί την Τρίτη 1 και την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2026 στο Παλαιό Καπνεργοστάσιο με θέμα «Resilience – Ανθεκτικότητα στην Εποχή της Ρευστότητας» και θα μεταδοθεί livestreaming από τον ot.gr και in.gr. Μπορεί η ελληνική οικονομία να διατηρήσει τον ρυθμό των επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και ποιος θα χρηματοδοτήσει τον επόμενο κύκλο έργων;

Το Συνέδριο ξεκινά λίγες ημέρες μετά την κατάθεση του προϋπολογισμού και αφορά εξίσου τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Η κυβέρνηση προβλέπει ότι η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί από 2% το 2026 σε 2,3% το 2027, ενώ ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει από 4% σε 2,8%. Οι τιμές, επομένως, προβλέπεται να συνεχίσουν να αυξάνονται, απλώς με πιο αργό ρυθμό. Το πόσο από την αύξηση του ΑΕΠ θα φανεί στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών θα κριθεί και από την πορεία των πραγματικών μισθών.

Το πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

Οι επενδύσεις μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Η κατάθεση του προϋπολογισμού δίνει το πλαίσιο για την παρουσία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη και της προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων Ζαφείρας Καστρινάκη. Η εισηγητική έκθεση στηρίζει μέρος της πρόβλεψης για το 2027 στη συνέχιση ήδη συμβασιοποιημένων επενδυτικών σχεδίων συνολικού ύψους 29,3 δισ. ευρώ, τα οποία χρηματοδοτούνται από δάνεια του Ταμείου, τραπεζικά κεφάλαια και ίδια συμμετοχή των επιχειρήσεων. Το ερώτημα είναι το ύψος της επενδυτικής δαπάνης που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 2027 και ποια καινούρια έργα μπορούν να πάρουν τη σκυτάλη τα επόμενα χρόνια.

Εξίσου σημαντικό είναι πού κατευθύνονται τα κεφάλαια. Ο προϋπολογισμός αποδίδει στις κατασκευές περίπου τα δύο τρίτα της προβλεπόμενης αύξησης των επενδύσεων το 2027. Η σύνθεση αυτή φέρνει στη συζήτηση το παραγωγικό αποτύπωμα των έργων και τη συμβολή των επενδύσεων σε εξοπλισμό και τεχνολογία στην ανταγωνιστικότητα. Στο συνέδριο συμμετέχουν ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ Νίκος Βέττας, ο καθηγητής του ΕΚΠΑ Παναγιώτης Πετράκης και ο επικεφαλής οικονομολόγος της Τράπεζας Πειραιώς Ηλίας Λεκκός.

Πληθωρισμός, επιτόκια και ο δρόμος προς τη βαθμίδα Α

Η πορεία του πληθωρισμού και το κόστος του χρήματος συνδέουν τη συζήτηση για την ανάπτυξη με εκείνη για τη χρηματοδότηση. Στο 8ο OT FORUM συμμετέχει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, ενώ ο υποδιοικητής της ΤτΕ Δημήτριος Τσομώκος και ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Γκίκας Χαρδούβελης θα συζητήσουν για τον πληθωρισμό, τα επιτόκια και την πορεία προς την πιστοληπτική βαθμίδα Α.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στο πώς οι αποφάσεις της ΕΚΤ και οι αξιολογήσεις της ελληνικής οικονομίας περνούν από τις αγορές ομολόγων στα επιτόκια των επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων. Για τις μικρότερες επιχειρήσεις, το κόστος του δανεισμού είναι η μία όψη του ζητήματος. Η άλλη είναι αν μπορούν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για επενδύσεις, ιδίως όταν θα έχουν περιοριστεί οι δυνατότητες συγχρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Από την παραγωγικότητα στους μισθούς

Με τη συμμετοχή του οικονομολόγου Χρήστου Ιωάννου και του οικονομολόγου και πρώην υφυπουργού και νυν στελέχους της ΕΛ.Α.Σ Δημήτρη Λιάκου, η μακροοικονομική συζήτηση στο OT FORUM αποκτά και μια διάσταση που αφορά άμεσα την αγορά εργασίας. Πώς μπορεί η αύξηση της παραγωγικότητας να στηρίξει υψηλότερους πραγματικούς μισθούς και πόσο ευρέως θα μοιραστούν τα οφέλη της ανάπτυξης σε μια οικονομία όπου το κόστος στέγασης και οι καθημερινές δαπάνες πιέζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό;

Από την απόκλιση των προβλέψεων για τις επενδύσεις έως την πορεία των πραγματικών μισθών, το 8ο OT FORUM βάζει στο τραπέζι το ίδιο ερώτημα από διαφορετικές πλευρές. Ποιες επενδύσεις μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη μετά το Ταμείο Ανάκαμψης και πώς θα φανεί το αποτέλεσμά τους στις επιχειρήσεις, στην απασχόληση και στα εισοδήματα;