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Η πολυτέλεια της Mercedes-Maybach συναντά την προσωπική ιστορία του σταρ του NBA ΛεΜπρόν Τζέιμς σε δύο εξαιρετικά σπάνιες λιμουζίνες S 680, τις οποίες ο ίδιος σχεδίασε σε συνεργασία με το τμήμα εξατομίκευσης MANUFAKTUR της Mercedes-Benz. Ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας δεν περιορίστηκε στην επιλογή εξοπλισμού και χρωμάτων, αλλά ενσωμάτωσε στα αυτοκίνητα σύμβολα της οικογένειάς του και της πόλης όπου μεγάλωσε.

Η συνεργασία οδήγησε στην κατασκευή δύο σχεδόν πανομοιότυπων αυτοκινήτων. Το πρώτο βρίσκεται στην προσωπική συλλογή του Τζέιμς. Το δεύτερο προσφέρθηκε σε δημοπρασία από τον οίκο Gooding Christie’s στις 20 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της πρώτης διοργάνωσης Retromobile New York. Η τιμή πώλησης έφθασε τα 390.000 δολάρια, με τα έσοδα να κατευθύνονται στο LeBron James Family Foundation.

Ένα αυτοκίνητο που αφηγείται την προσωπική ιστορία του Τζέιμς

Ο Τζέιμς επέλεξε για το αμάξωμα μια ιδιαίτερη απόχρωση ανοιχτού ιβουάρ, η οποία συνδυάζεται με εσωτερικό από δέρμα Nappa σε έντονο ηλεκτρικό μπλε, γνωστό ως «Stormy Weather Blue». Η αντίθεση ανάμεσα στη διακριτική εξωτερική εμφάνιση και στο εντυπωσιακό εσωτερικό ήταν συνειδητή επιλογή του. Όπως εξήγησε στο Robb Report, ήθελε το εξωτερικό να είναι ταυτόχρονα διακριτικό και τολμηρό, ενώ το μπλε να ξεχωρίζει αμέσως μόλις ανοίγουν οι πόρτες.

Το προσωπικό του σήμα, ένα στέμμα με τα αρχικά LJ, εμφανίζεται σε διάφορα σημεία, από τα εξωτερικά διακριτικά μέχρι τα προσκέφαλα και τα πατάκια. Στο αυτοκίνητο που κράτησε για την οικογένειά του υπάρχουν ακόμη οι ημερομηνίες γέννησης των παιδιών του, χαραγμένες στα μαρσπιέ. Και στα δύο αυτοκίνητα, στην κεντρική κονσόλα έχουν αποτυπωθεί οι γεωγραφικές συντεταγμένες του Άκρον, της πόλης όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Για τον ίδιο, αυτές οι λεπτομέρειες δεν αποτελούν απλώς διακοσμητικές παρεμβάσεις. Αντιπροσωπεύουν τη διαδρομή του, την οικογένειά του και τη σύνδεσή του με την κοινότητα που τον ανέδειξε. Ο Τζέιμς έχει αναφέρει ότι το πρώτο αυτοκίνητο που αγόρασε για τη μητέρα του όταν μπήκε στο NBA ήταν μια Mercedes SL 500, γεγονός που εξηγεί και τη μακρόχρονη σχέση του με τη γερμανική μάρκα.

Η τεχνολογία και οι επιδόσεις της S 680

Πίσω από την εξατομικευμένη εμφάνιση βρίσκεται η κορυφαία έκδοση της πολυτελούς λιμουζίνας. Η Mercedes-Maybach S 680 του 2027 διαθέτει κινητήρα V12 6 λίτρων με διπλή υπερτροφοδότηση, απόδοσης 621 ίππων και ροπής 664 lb-ft. Συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο εννέα σχέσεων και σύστημα τετρακίνησης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που συνοδεύουν το μοντέλο, επιταχύνει από στάση στα 60 μίλια την ώρα σε περίπου 4,3 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 130 μίλια την ώρα.

Η ουσία, ωστόσο, βρίσκεται κυρίως στην άνεση και στην εξατομίκευση. Το πρόγραμμα MANUFAKTUR Made to Measure επιτρέπει στους πελάτες να προχωρήσουν πέρα από τις συνηθισμένες επιλογές του καταλόγου, δημιουργώντας συνδυασμούς χρωμάτων, υλικών και διακοσμητικών στοιχείων σύμφωνα με τις προσωπικές τους προτιμήσεις. Στην περίπτωση του Τζέιμς, η διαδικασία αξιοποιήθηκε για να μετατρέψει μια πολυτελή λιμουζίνα σε ένα αυτοκίνητο με σαφή προσωπική ταυτότητα.

Η δημοπρασία και το έργο του ιδρύματος

Η πώληση των 390.000 δολαρίων δεν ήταν απλώς μια συναλλαγή στην αγορά συλλεκτικών αυτοκινήτων. Η Mercedes-Benz διέθεσε το όχημα για τη φιλανθρωπική πρωτοβουλία, ενώ το ποσό της δημοπρασίας προορίζεται για το LeBron James Family Foundation και ειδικότερα για το πρόγραμμα I PROMISE, που στηρίζει μαθητές και οικογένειες στο Άκρον.

Το ίδρυμα παρέχει εκπαιδευτική υποστήριξη, υποτροφίες και ευρύτερες υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν βοήθεια για τη στέγαση, την υγεία, την επαγγελματική κατάρτιση και την απόκτηση κατοικίας. Η δράση του έχει επεκταθεί πολύ πέρα από την εκπαίδευση, με στόχο να δημιουργήσει ένα δίκτυο υποστήριξης για παιδιά και οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες.

Ο Τζέιμς δήλωσε ότι η δυνατότητα να σχεδιάσει τη δική του Maybach ήταν κάτι που δεν θα μπορούσε να φανταστεί ως παιδί στο Άκρον. Σήμερα, όπως υπογραμμίζει, θέλει να αξιοποιήσει την επιτυχία του για να προσφέρει σε άλλους ανθρώπους ευκαιρίες που θα τους βοηθήσουν να πραγματοποιήσουν τα δικά τους όνειρα.

Η συνεργασία με τη Mercedes-Maybach συνδυάζει έτσι τρία στοιχεία: την εξατομικευμένη πολυτέλεια, την προσωπική ιστορία ενός από τους μεγαλύτερους αθλητές της εποχής και τη φιλανθρωπική δράση. Και, όπως άφησε να εννοηθεί ο ίδιος, η εμπειρία αυτή μπορεί να επαναληφθεί: δηλώνει πρόθυμος να ξεκινήσει ξανά από λευκό χαρτί και να σχεδιάσει ένα ακόμη αυτοκίνητο.