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Η επόμενη μεγάλη αγορά για την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία ενδέχεται να μην βρίσκεται στους δρόμους, αλλά στα εργοστάσια, στις αποθήκες και στα καταστήματα. Η XPeng, γνωστή για την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων, επιταχύνει την ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ, εκτιμώντας ότι η κατασκευή τους έχει πλέον σημαντικές ομοιότητες με εκείνη ενός σύγχρονου οχήματος. Η εταιρεία βλέπει στη ρομποτική μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία θα μπορούσε να αξιοποιήσει την ίδια τεχνολογική βάση με τα αυτοκίνητά της, σύμφωνα με το CNBC.

Η σύνδεση των δύο προϊόντων αποτυπώνεται και στη δομή του κόστους. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η διοίκηση της XPeng σε τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026, το κόστος των εξαρτημάτων ενός ανθρωποειδούς ρομπότ είναι σήμερα παρόμοιο με εκείνο ενός αυτοκινήτου. Η τελική τιμή, ωστόσο, δεν θα είναι ίδια: η εταιρεία εκτιμά ότι ένα ρομπότ θα προσφέρει δυνητικά υψηλότερο περιθώριο κέρδους από την πώληση του hardware.

Τα ανθρωποειδή ρομπότ της Xpeng θα κοστίζουν περίπου όσο ένα ηλεκτρικό όχημα, όταν διατεθούν στο ευρύ κοινό κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Το ρομπότ IRON θα εκπαιδευτεί ώστε να λειτουργεί ως βοηθός σε καταστήματα λιανικής κατά το πρώτο τρίμηνο —πριν από την έναρξη της εμπορικής του διάθεσης— όπως δήλωσε την Πέμπτη ο αντιπρόεδρος της Xpeng, Μπράιαν Γκου, σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV. Ο ίδιος ανέφερε ότι η τιμή τους ενδέχεται να κυμανθεί κοντά στη διάμεση τιμή πώλησης ενός ηλεκτρικού οχήματος, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Τα οχήματα της συγκεκριμένης αυτοκινητοβιομηχανίας πωλούνται σε τιμές που κυμαίνονται περίπου από 119.800 γιουάν (18.000 δολάρια ΗΠΑ) έως 309.800 γιουάν.

Από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη φυσική τεχνητή νοημοσύνη

Η XPeng επιχειρεί να τοποθετηθεί σε έναν ευρύτερο τεχνολογικό τομέα που περιγράφεται ως «Physical AI», δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη η οποία δεν περιορίζεται στην επεξεργασία πληροφοριών, αλλά αλληλεπιδρά με τον φυσικό κόσμο. Τα ανθρωποειδή ρομπότ αποτελούν μία από τις πιο φιλόδοξες εφαρμογές αυτής της τεχνολογίας, καθώς καλούνται να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον, να κινούνται και να εκτελούν εργασίες που μέχρι σήμερα απαιτούσαν ανθρώπινη παρουσία.

Η εταιρεία αξιοποιεί την εμπειρία της στην ανάπτυξη ηλεκτρικών συστημάτων, αισθητήρων, υπολογιστικής ισχύος και λογισμικού. Σύμφωνα με τη διοίκησή της, σχεδόν όλα τα επιμέρους εξαρτήματα των ρομπότ, με εξαίρεση τις μπαταρίες, αναπτύσσονται ή κατασκευάζονται εσωτερικά. Η κάθετη αυτή οργάνωση επιτρέπει μεγαλύτερο έλεγχο στην τεχνολογία και, σε βάθος χρόνου, θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση του κόστους μέσω της αύξησης της παραγωγής.

Κεντρικό ρόλο έχουν οι επεξεργαστές Turing της εταιρείας. Τα ρομπότ ενσωματώνουν πολλαπλά τέτοια chips, με υπολογιστική ισχύ που φθάνει τις χιλιάδες μονάδες TOPS. Η XPeng θεωρεί ότι η ενσωματωμένη υπολογιστική δυνατότητα είναι απαραίτητη για να εκτελούνται σύνθετες λειτουργίες χωρίς συνεχή εξάρτηση από εξωτερικά συστήματα.

Το επιχειρηματικό μοντέλο πέρα από την πώληση

Η στρατηγική της XPeng δεν περιορίζεται στην πώληση των ρομπότ. Η εταιρεία εξετάζει τη δημιουργία πρόσθετων εσόδων από τη χρήση λογισμικού και υπηρεσιών υπολογιστικής ισχύος μέσω cloud. Η λειτουργία ενός ανθρωποειδούς ρομπότ ενδέχεται να απαιτεί σημαντική επεξεργασία δεδομένων, γεγονός που δημιουργεί περιθώρια για επαναλαμβανόμενες χρεώσεις προς τους πελάτες.

Για τις επιχειρήσεις, το βασικό κριτήριο δεν θα είναι μόνο η τιμή αγοράς, αλλά και ο χρόνος που απαιτείται για να αποσβεστεί η επένδυση. Η XPeng υποστηρίζει ότι σε ορισμένες αγορές του εξωτερικού ένα ρομπότ θα μπορούσε να αποδώσει την αξία του μέσα σε λίγους μήνες, εφόσον αναλάβει εργασίες που σήμερα απαιτούν ανθρώπινο προσωπικό. Πιθανές εφαρμογές περιλαμβάνουν την εξυπηρέτηση πελατών, την υποστήριξη αγορών και άλλες επαναλαμβανόμενες εργασίες σε εμπορικούς χώρους.

Η εταιρεία σχεδιάζει εξαρχής τα ρομπότ της με προοπτική διεθνούς διάθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις διαφορετικών αγορών σε θέματα hardware, λογισμικού και προστασίας δεδομένων. Ωστόσο, η εμπορική αξιοποίηση παραμένει ακόμη υπό συζήτηση και δεν έχει οριστικοποιηθεί πλήρες μοντέλο τιμολόγησης.

Η μεγάλη πρόκληση της μαζικής παραγωγής

Η XPeng έχει ήδη ενισχύσει σημαντικά τη χρηματοδότηση της δραστηριότητάς της στη ρομποτική. Τον Αύγουστο του 2026 ανακοίνωσε ότι η συγκεκριμένη επιχειρηματική μονάδα εξασφάλισε περισσότερα από 900 εκατ. δολάρια από επενδυτές, με αποτίμηση άνω των 6,3 δισ. δολαρίων. Τα κεφάλαια προορίζονται για την επιτάχυνση της μαζικής παραγωγής και την περαιτέρω ανάπτυξη των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Το στοίχημα δεν είναι απλό, καθώς η μετάβαση από τα πρωτότυπα σε αξιόπιστα ρομπότ που μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια και συνέπεια σε πραγματικές συνθήκες απαιτεί τεχνολογική πρόοδο, χαμηλότερο κόστος και αποδεδειγμένη οικονομική απόδοση. Η XPeng επιχειρεί να αξιοποιήσει την εμπειρία της από την αυτοκινητοβιομηχανία για να επιταχύνει αυτή τη μετάβαση. Εάν το εγχείρημα πετύχει, η εταιρεία δεν θα είναι πλέον απλώς ένας κατασκευαστής ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αλλά ένας ευρύτερος όμιλος τεχνολογίας και αυτοματισμού.