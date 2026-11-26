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«Δεν έχουμε χρήματα». Με αυτή τη φράση, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, περιέγραψε σε τηλεοπτική του παρέμβαση την οικονομική κατάσταση της χώρας, επιβεβαιώνοντας όσα βιώνουν καθημερινά εκατομμύρια πολίτες. Οι περικοπές στις κρατικές επιδοτήσεις για τρόφιμα και ενέργεια, οι καθυστερήσεις στην καταβολή μισθών και οι αυξανόμενες τιμές έχουν μετατρέψει την οικονομική πίεση σε μία από τις μεγαλύτερες εσωτερικές προκλήσεις για την Τεχεράνη, τονίζει η Wall Street Journal.

Η κατάσταση επιδεινώνεται από τον αμερικανικό αποκλεισμό, ο οποίος δεν περιορίζεται πλέον στις θαλάσσιες εξαγωγές πετρελαίου, αλλά επεκτείνεται στις αεροπορικές μεταφορές και στο χερσαίο εμπόριο. Οι περιορισμοί πλήττουν μια οικονομία που ήδη αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα και περιορίζουν ακόμη περισσότερο τους διαθέσιμους πόρους της κυβέρνησης. Οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν στάσιμες, ενώ η αντιπαράθεση για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ απειλεί να κλιμακωθεί.

Πληθωρισμός και κατάρρευση του νομίσματος

Το βάρος της κρίσης αποτυπώνεται πρώτα στις τιμές των τροφίμων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα και τα ποτά ξεπερνά το 110% σε ετήσια βάση. Παράλληλα, το ριάλ έχει υποχωρήσει σε περίπου 2,9 εκατομμύρια ανά δολάριο, από περίπου 32.000 ριάλ την περίοδο της πυρηνικής συμφωνίας του 2015. Η υποτίμηση περιορίζει δραματικά την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και αυξάνει το κόστος των εισαγόμενων προϊόντων.

Η κυβέρνηση αναγκάζεται να περιορίσει τις επιδοτήσεις που επί δεκαετίες θεωρούνταν δεδομένες για μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Η μείωση των επιδοτήσεων στη βενζίνη, η οποία αποφασίστηκε το καλοκαίρι, είχε ήδη προκαλέσει μεγάλες ουρές στα πρατήρια. Τώρα, οι περικοπές επεκτείνονται σε τρόφιμα και ηλεκτρική ενέργεια, εντείνοντας τη δυσαρέσκεια.

Σύμφωνα με τον Χοσεΐν Ζαφαρί, εκπρόσωπο του Συμβουλίου Αλεύρων και Ψωμιού, οι διαθέσιμες ποσότητες επιδοτούμενου αλευριού και ψωμιού μειώθηκαν σε επτά από τις 31 επαρχίες της χώρας. Οι ελλείψεις προκάλεσαν αντιδράσεις από αρτοποιούς, μεταξύ άλλων στην επαρχία Ζαντζάν, στο δυτικό Ιράν. Παράλληλα, η τιμή του βιομηχανικού αλευριού που διαθέτει το κράτος στους καταναλωτές υπερδιπλασιάστηκε, σύμφωνα με την ένωση παραγωγών ζυμαρικών.

Διακοπές ρεύματος και ενεργειακή ασφυξία

Σοβαρή είναι και η κατάσταση στον ηλεκτρισμό. Η κρατική εταιρεία Tavanir έχει ξεκινήσει κυλιόμενες διακοπές ρεύματος, με ορισμένες περιοχές να μένουν χωρίς ηλεκτροδότηση έως και δύο ώρες ημερησίως. Η εταιρεία αποδίδει τις ελλείψεις καυσίμων στις ζημιές που υπέστησαν εγκαταστάσεις φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του πολέμου. Εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής επιτροπής ενέργειας προειδοποίησε ότι οι διακοπές ενδέχεται να γίνουν ακόμη συχνότερες κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Για να διατηρήσουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σταθμοί γύρω από την Τεχεράνη χρησιμοποιούν μαζούτ, ένα ιδιαίτερα ρυπογόνο καύσιμο χαμηλής ποιότητας. Οι αρχές έχουν επίσης στραφεί στη χρήση μεθανόλης για να εξοικονομήσουν βενζίνη. Τα μέτρα αυτά δείχνουν πόσο περιορισμένα είναι πλέον τα περιθώρια διαχείρισης της ενεργειακής κρίσης.

Η καθημερινότητα στο Ιράν γίνεται ολοένα δυσκολότερη

Η επιδείνωση της κατάστασης είναι εμφανής στις αγορές και στα καταστήματα. Ένας συνταξιούχος στην Τεχεράνη, ηλικίας περίπου 70 ετών, περιέγραψε στην Journal ότι όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν φθηνές πατάτες και κρεμμύδια, ακόμη κι όταν έχουν αρχίσει να αλλοιώνονται. Ο ίδιος πλήρωσε πρόσφατα για ένα παραδοσιακό ψωμί sangak περίπου 35 σεντς του δολαρίου, ποσό επταπλάσιο της επιδοτούμενης τιμής. Η μέση μηνιαία σύνταξη στο Ιράν αντιστοιχεί πλέον σε μόλις 64 δολάρια.

Η κοινωνική δυσαρέσκεια εκδηλώνεται με διαδηλώσεις συνταξιούχων, εργαζομένων και συνδικαλιστικών οργανώσεων. Μετά τον θάνατο 13 εργαζομένων σε πετροχημικό εργοστάσιο στο Αμπαντάν, πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση κατά την οποία ακούστηκαν και συνθήματα εναντίον του καθεστώτος. Τουλάχιστον 12 διαδηλωτές συνελήφθησαν, σύμφωνα με την οργάνωση Human Rights Activists News Agency.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Αλί Ζεϊνιβάντ, δήλωσε ότι οι αρχές επιτρέπουν κινητοποιήσεις όταν επικεντρώνονται στις συνθήκες διαβίωσης. Αναγνώρισε, μάλιστα, ότι ο πληθωρισμός έχει καταστήσει τους μισθούς ανεπαρκείς για την κάλυψη των βασικών αναγκών. Ωστόσο, η αυστηρή επιτήρηση της κοινωνίας μετά την έναρξη του πολέμου περιορίζει τις δυνατότητες ευρύτερης κινητοποίησης. Τον Ιανουάριο, η οικονομική πίεση είχε ήδη οδηγήσει σε πανεθνικές διαδηλώσεις, τις οποίες οι δυνάμεις ασφαλείας κατέστειλαν αιματηρά, με χιλιάδες νεκρούς.

Η οικονομική κρίση διχάζει την ηγεσία

Η πίεση δεν περιορίζεται στην κοινωνία. Οι περικοπές των επιδοτήσεων έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τους σκληροπυρηνικούς του καθεστώτος, οι οποίοι επικρίνουν την κυβέρνηση Πεζεσκιάν και τη στάση της απέναντι στην Ουάσιγκτον. Ορισμένοι ζητούν ακόμη και την απόκτηση πυρηνικού όπλου ή την κλιμάκωση της πολεμικής αντιπαράθεσης.

Στις νυχτερινές συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται από την έναρξη του πολέμου, τα συνθήματα στρέφονται όλο και συχνότερα κατά του Πεζεσκιάν, του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και του προέδρου του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, οι οποίοι έχουν υποστηρίξει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Σε άλλη κινητοποίηση, γυναίκες ντυμένες με λευκά σάβανα συγκεντρώθηκαν μπροστά από την έδρα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, κατηγορώντας τους ότι δεν απαντούν επαρκώς στις αμερικανικές ενέργειες.

Η Τεχεράνη προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, αλλά τα περιθώρια στενεύουν. Όπως επισημαίνουν αναλυτές, η οικονομία λειτουργούσε επί μήνες με ολοένα μικρότερες αντοχές. Οι αποσπασματικές περικοπές μπορεί να περιορίζουν προσωρινά τις κρατικές δαπάνες, δεν αντιμετωπίζουν όμως τις βαθύτερες αδυναμίες. Και όσο ο αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ, το κόστος μεταφέρεται όλο και περισσότερο στα νοικοκυριά, απειλώντας να μετατρέψει την οικονομική κρίση σε ακόμη βαθύτερη πολιτική δοκιμασία.