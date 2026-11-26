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Αντιμέτωπη με μια νέα στρατηγική πρόκληση βρίσκεται η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία: να περιορίσει την εξάρτησή της από κρίσιμα εξαρτήματα και πρώτες ύλες που προέρχονται από την Κίνα, αλλά και να διασφαλίσει ότι δεν θα εξαρτάται από τις προτεραιότητες των ΗΠΑ. Καθώς οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αυξάνουν τις στρατιωτικές δαπάνες και επιδιώκουν να ενισχύσουν τις αμυντικές τους δυνατότητες, η ασφάλεια των εφοδιαστικών αλυσίδων αναδεικνύεται σε ζήτημα εθνικής και ευρωπαϊκής ασφάλειας, τονίζουν οι Financial Times.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η γαλλική νεοφυής επιχείρηση Harmattan AI, η οποία κατασκευάζει drones σε εγκαταστάσεις κοντά στο Παρίσι. Η εταιρεία σχεδιάζει να ενσωματώσει από το 2027 ηλεκτρικούς κινητήρες γαλλικής παραγωγής, οι οποίοι θα έχουν σχεδιαστεί χωρίς ορισμένες κινεζικές σπάνιες γαίες. Στόχος είναι να περιοριστεί ο κίνδυνος διακοπής της παραγωγής σε περίπτωση που το Πεκίνο περιορίσει περαιτέρω τις εξαγωγές.

Η ανησυχία δεν είναι θεωρητική. Η Κίνα ελέγχει περίπου το 90% της παγκόσμιας επεξεργασίας σπάνιων γαιών και έχει ήδη επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές τους. Παράλληλα, αποτελεί σημαντικό παραγωγό μικρών ηλεκτρικών κινητήρων που χρησιμοποιούνται σε drones, ενώ πρόσφατα αυστηροποίησε και τους σχετικούς εξαγωγικούς ελέγχους.

Η εξάρτηση αφορά και άλλους κρίσιμους τομείς. Η γαλλική Safran επεκτείνει τις εγκαταστάσεις σφυρηλάτησης μετάλλων στη Γαλλία και αναζητά περισσότερους προμηθευτές. Ο επικεφαλής της, Ολιβιέ Αντριές, μέσω FT προειδοποιεί ότι ακόμη και οι σύμμαχοι ενδέχεται να δίνουν προτεραιότητα στις δικές τους ανάγκες. «Η εργαλειοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι πραγματικότητα», σημειώνει.

Παραγωγή εγχώρια και εναλλακτικές τεχνολογικές λύσεις

Η προσπάθεια απεξάρτησης οδηγεί σε νέες συνεργασίες μεταξύ αμυντικών και πολιτικών βιομηχανιών. Η Valeo, προμηθευτής της αυτοκινητοβιομηχανίας, ανέπτυξε κινητήρα για drones χωρίς δυσπρόσιο και τέρβιο, δύο σπάνιες γαίες κινεζικής παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση της μαγνητικής ισχύος σε υψηλές θερμοκρασίες. Η ανάπτυξη διήρκεσε δέκα μήνες και η εταιρεία εξετάζει πλέον τη διάθεση του κινητήρα και σε άλλους ευρωπαίους πελάτες.

Παράλληλα, η βρετανική νεοφυής Uplift 360 ανακτά ίνες άνθρακα υψηλών επιδόσεων από σύνθετα βιομηχανικά απόβλητα, μέσω χημικών διαδικασιών. Το υλικό μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί στην κατασκευή drones, περιορίζοντας την ανάγκη για νέες εισαγωγές.

Στον τομέα των μικροτσίπ, η εσθονική-ουκρανική DoD Solution στρέφεται σε προμηθευτές όπως η αμερικανική Qualcomm και η ολλανδική Axelera AI, μειώνοντας τη χρήση κινεζικών κυκλωμάτων. Ωστόσο, οι δυτικές λύσεις μπορεί να κοστίζουν περίπου διπλάσια από τις κινεζικές. Η αντικατάσταση των προμηθευτών, επομένως, δεν είναι μόνο τεχνολογικό ζήτημα, αλλά και πρόκληση ανταγωνιστικότητας.

Η Ευρώπη δεν μπορεί να γίνει αυτάρκης από τη μια μέρα στην άλλη

Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι η πλήρης ευρωπαϊκή προέλευση όλων των εξαρτημάτων δεν είναι ρεαλιστικός στόχος. Οι μπαταρίες, για παράδειγμα, παραμένουν σημαντικά φθηνότερες στην Ασία. Το ζητούμενο είναι να περιοριστεί η εξάρτηση από έναν ή λίγους προμηθευτές, ιδίως σε εξαρτήματα στρατηγικής σημασίας, χωρίς να αυξηθεί υπερβολικά το κόστος παραγωγής.

Οι περιορισμοί είναι σημαντικοί. Σύμφωνα με μελέτη του Globsec, έως το 2030 η Ευρώπη θα μπορεί να καλύπτει λιγότερο από το 20% των συνολικών αναγκών της σε νικέλιο, λίθιο, χαλκό και φυσικό γραφίτη. Παρά τα νέα έργα εξόρυξης και επεξεργασίας στη Γαλλία και το Βέλγιο, η δημιουργία επαρκούς ευρωπαϊκής δυναμικότητας για υλικά όπως το γάλλιο, το γερμάνιο και το βολφράμιο μπορεί να απαιτήσει πέντε έως δέκα χρόνια.

Ανάλογες προσπάθειες γίνονται και στην παραγωγή εκρηκτικών υλών. Η νιτροκυτταρίνη, γνωστή και ως βαμβακοπυρίτιδα, χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλα τα σύγχρονα συστήματα πυρομαχικών, ενώ η Ευρώπη εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από κινεζικές εισαγωγές. Η τσεχική CSG έχει εξαγοράσει και επεκτείνει χημικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή νιτροκυτταρίνης και νιτρογλυκερίνης. Αντίστοιχη κίνηση έκανε το 2025 η γερμανική Rheinmetall, εξαγοράζοντας μονάδα παραγωγής νιτροκυτταρίνης.

Το στοίχημα της ευρωπαϊκής συνεργασίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να στηρίξει την αναδιάρθρωση της παραγωγής με χρηματοδοτικά εργαλεία. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αμυντικής Βιομηχανίας διαθέτει 1,5 δισ. ευρώ, ενώ έχει ήδη εγκρίνει 168 εκατ. ευρώ για οκτώ έργα που αφορούν, μεταξύ άλλων, κινητήρες πυραύλων και drones και παραγωγή πολεμικών κεφαλών. Παράλληλα, το πρόγραμμα δανείων SAFE, ύψους 150 δισ. ευρώ, προβλέπει ότι τουλάχιστον το 65% του κόστους των εξαρτημάτων θα πρέπει να προέρχεται από την ΕΕ, την Ουκρανία ή επιλέξιμους εμπορικούς εταίρους.

Ωστόσο, παραμένουν διαφωνίες για τον βαθμό συντονισμού. Ορισμένες εταιρείες εμφανίζονται απρόθυμες να αποκαλύψουν στις ευρωπαϊκές αρχές λεπτομέρειες των εφοδιαστικών τους αλυσίδων. Την ίδια στιγμή, αναλυτές προειδοποιούν ότι εάν κάθε χώρα δημιουργήσει ξεχωριστά όλες τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις παραγωγής πυρομαχικών, υπάρχει κίνδυνος να προκύψουν πολλές μονάδες με ανεπαρκείς παραγγελίες και υψηλό κόστος.

Η ευρωπαϊκή αμυντική αυτονομία, συνεπώς, δεν εξαρτάται μόνο από την εξεύρεση νέων προμηθευτών ή την κατασκευή περισσότερων εργοστασίων. Απαιτεί κοινό σχεδιασμό, επενδύσεις σε βάθος χρόνου και ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια εφοδιασμού και την ανταγωνιστικότητα. Η Ευρώπη επιχειρεί να μειώσει τις εξαρτήσεις της, αλλά η μετάβαση θα είναι σταδιακή και δύσκολη.