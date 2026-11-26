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Η παραγγελία φαγητού στο σπίτι εξελίσσεται σε πεδίο έντονου ανταγωνισμού στις ΗΠΑ, με τις DoorDash και Uber Eats να προσπαθούν να κάνουν τις υπηρεσίες τους οικονομικότερες και τις Walmart και Wonder να διεκδικούν μερίδιο από μια αγορά που μέχρι πρόσφατα κυριαρχούνταν από λίγους μεγάλους παίκτες. Οι εταιρείες προσφέρουν δωρεάν διανομή υπό προϋποθέσεις, εμπλουτίζουν τα προγράμματα συνδρομών και αναζητούν τρόπους να συνδυάζουν διαφορετικές παραδόσεις, περιορίζοντας το κόστος, σημειώνει η Wall Street Journal.

Η πίεση προέρχεται και από την πλευρά των καταναλωτών. Η αύξηση των τιμών στα τρόφιμα έχει ακριβύνει το μαγείρεμα στο σπίτι, καθιστώντας σε ορισμένες περιπτώσεις πιο ελκυστική την παραγγελία έτοιμου φαγητού. Παράλληλα, οι εταιρείες διανομής και μετακίνησης αναζητούν νέες πηγές ανάπτυξης, διευρύνοντας τις δραστηριότητές τους πέρα από το παραδοσιακό delivery.

DoorDash και Uber Eats ενισχύουν τις συνδρομές

Οι δύο μεγαλύτερες πλατφόρμες έχουν ήδη δημιουργήσει μια μεγάλη βάση συνδρομητών, οι οποίοι πληρώνουν περίπου 10 δολάρια τον μήνα για μειωμένες χρεώσεις διανομής και ειδικές προσφορές. Η DoorDash επιχειρεί να ενισχύσει το πρόγραμμα DashPass, ενώ η Uber επεκτείνει τα προνόμια του Uber One, που συνδυάζει οφέλη στις μετακινήσεις και στις παραγγελίες φαγητού.

Η Uber ανακοίνωσε επίσης συνεργασία με την Amazon, μέσω της οποίας τα μέλη του Prime στις ΗΠΑ αποκτούν μηδενική χρέωση delivery για παραγγελίες εστιατορίων τουλάχιστον 25 δολαρίων. Οι παραγγελίες πραγματοποιούνται απευθείας από την ιστοσελίδα ή την εφαρμογή της Amazon, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστός λογαριασμός Uber. Η συνεργασία αντικαθιστά την προηγούμενη συμφωνία της Amazon με τη Grubhub. Η εταιρεία υπολογίζει ότι το νέο προνόμιο μπορεί να εξοικονομεί στα μέλη της περισσότερα από 175 δολάρια ετησίως. Η απαλλαγή, πάντως, αφορά τη χρέωση διανομής και όχι κατ’ ανάγκη τις υπόλοιπες επιβαρύνσεις.

Η DoorDash απάντησε ενισχύοντας τη συνεργασία της με τη Lyft. Τα προγράμματα συνδρομής των δύο εταιρειών συνδυάζονται, επιτρέποντας στους πελάτες να αξιοποιούν προνόμια και ανταμοιβές τόσο στις μετακινήσεις όσο και στις παραγγελίες φαγητού. Η στρατηγική είναι να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο οικοσύστημα υπηρεσιών, το οποίο θα κάνει δυσκολότερη την αποχώρηση των πελατών προς ανταγωνιστικές εφαρμογές.

Η μάχη του delivery περνά και στις απευθείας παραγγελίες

Ένα ακόμη πεδίο ανταγωνισμού είναι η διανομή παραγγελιών που πραγματοποιούνται απευθείας από τις ιστοσελίδες και τις εφαρμογές των εστιατορίων. Η Uber Eats έχει αναλάβει αντίστοιχη υπηρεσία για τη McDonald’s, ενώ συνεργάζεται ήδη με αλυσίδες όπως η Olive Garden και η White Castle. Η DoorDash προσφέρει παρόμοιες λύσεις σε επιχειρήσεις όπως η Chipotle και η Wingstop.

Τα μοντέλα αυτά μπορούν να έχουν διαφορετική δομή χρεώσεων, προσφέροντας στα εστιατόρια περιθώριο να περιορίσουν το κόστος και, ενδεχομένως, να μεταφέρουν μέρος της εξοικονόμησης στους πελάτες.

Η Walmart αξιοποιεί το δίκτυο διανομής της

Η Walmart ακολουθεί διαφορετική προσέγγιση, εντάσσοντας παραγγελίες εστιατορίων στο ήδη ανεπτυγμένο δίκτυο διανομής τροφίμων και προϊόντων λιανικής. Έχει ξεκινήσει συνεργασίες με αλυσίδες όπως οι Subway, Dunkin’ και Papa Johns, επεκτείνοντας την υπηρεσία σε περισσότερα από 2.700 σημεία.

Οι πελάτες μπορούν να συνδυάζουν το φαγητό με άλλες αγορές, ενώ η Walmart χρεώνει ενιαίο τέλος διανομής, το οποίο μειώνεται ή μηδενίζεται για τα μέλη της. Παράλληλα, ζητά χαμηλότερες προμήθειες από τα εστιατόρια, χωρίς να επιτρέπει ανατιμήσεις των τιμών των μενού στην πλατφόρμα. Τα έσοδα από δραστηριότητες υψηλότερου περιθωρίου, όπως η διαφήμιση, βοηθούν στη χρηματοδότηση αυτού του μοντέλου.

Η Wonder ποντάρει στα ρομπότ

Η Wonder, από την πλευρά της, επιχειρεί να περιορίσει το κόστος εργασίας αυτοματοποιώντας τις κουζίνες της με ρομπότ που προετοιμάζουν σαλάτες και γεύματα σε μπολ. Σκοπεύει επίσης να συνδυάσει τις παραγγελίες έτοιμου φαγητού με γεύματα που θα παραδίδονται έτοιμα για ψήσιμο, ακόμη και σε ώρες χαμηλότερης ζήτησης.

Ο διευθύνων σύμβουλος Μαρκ Λορ εκτιμά ότι η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε να μειώσει τις τιμές κάτω από εκείνες της συνηθισμένης παράδοσης ειδών παντοπωλείου. Η εταιρεία διαθέτει επίσης την υπηρεσία Blue Apron και τη Grubhub, για την οποία έχει εξετάσει το ενδεχόμενο πώλησης.

Η επόμενη φάση του ανταγωνισμού δεν θα κριθεί μόνο από το ποιος παραδίδει γρηγορότερα, αλλά και από το ποιος μπορεί να συνδυάσει χαμηλότερες χρεώσεις, μεγαλύτερη ποικιλία και αποτελεσματικότερες υποδομές. Για τους καταναλωτές, οι προσφορές μπορεί να μειώσουν το κόστος, χωρίς όμως να εξαφανίζουν τις προμήθειες, τις πρόσθετες χρεώσεις ή τις πιθανές ανατιμήσεις στις τιμές των μενού.