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Μια νέα χρήση για μια από τις πλέον εμβληματικές εγκαταστάσεις της λιγνιτικής περιόδου σχεδιάζει η ΔΕΗ στον πρώην Ατμοηλεκτρικό Σταθμό (ΑΗΣ) Αγίου Δημητρίου, στην Κοζάνη.

Σε έκταση 449,5 στρεμμάτων θα αναπτυχθεί ένα από τα μεγαλύτερα data centers της χώρας, ισχύος περίπου 300 MW (μεγαβάτ), στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την Amazon. Το project συνδυάζει δύο από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα που διαθέτει η περιοχή, τη διαθέσιμη βιομηχανική γη και ενεργειακές υποδομές μεγάλης κλίμακας.

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των 737 σελίδων αποτυπώνει ένα συγκρότημα που σχεδιάζεται εξ αρχής για αδιάλειπτη λειτουργία και υψηλές απαιτήσεις. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι μελετητές, το data center θα αποτελείται από τέσσερα πανομοιότυπα κτίρια ύψους 11 μέτρων. Το καθένα θα διαθέτει πέντε αίθουσες δεδομένων (data halls), με υπολογιστική ισχύ 12 MW η καθεμία. Ετσι, κάθε κτίριο θα φιλοξενεί υπολογιστικό φορτίο 60 MW και το σύνολο των τεσσάρων κτιρίων θα φθάνει τα 240 MW IT. Σε αυτά προστίθεται η ηλεκτρική κατανάλωση των συστημάτων ψύξης, οι ηλεκτρολογικές απώλειες και τα υπόλοιπα βοηθητικά φορτία της εγκατάστασης, ανεβάζοντας τη μέγιστη απορροφούμενη ισχύ περίπου στα 300 MW.

Η συνολική επιφάνεια κάλυψης των κτιρίων και του υπαίθριου εξοπλισμού, σύμφωνα με τη μελέτη, θα φθάσει στα 111.640 τ.μ., ενώ η επιφάνεια δόμησης στα 77.360 τ.μ. Οι όψεις προβλέπεται να επενδυθούν με σύνθετα πάνελ αλουμινίου σε εναρμονισμένους χρωματισμούς, ενώ περιμετρικά προβλέπεται φύτευση.

Το κατασκευαστικό αποτύπωμα, όπως αναφέρουν οι μελετητές, θα είναι μηδενικό, καθώς το έργο θα αναπτυχθεί μέσα σε μια ήδη διαμορφωμένη βιομηχανική περιοχή, με σημαντικό μέρος των συνοδών υποδομών του παλιού σταθμού να περνά στη νέα εποχή χρήσης.

Η ενεργειακή υποδομή

Η ηλεκτροδότηση βρίσκεται στον πυρήνα του σχεδιασμού. Το data center θα συνδεθεί με τον υφιστάμενο υποσταθμό υπερυψηλής τάσης 400 kV του ΑΔΜΗΕ στον Αγιο Δημήτριο.

Η σύνδεση προβλέπει δύο νέες καλωδιακές γραμμές 400 kV, οι οποίες θα είναι υπόγειες ώστε να περιοριστούν η οπτική όχληση και οι επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα. Επίσης, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει και δύο μετασχηματιστές, μέσω των οποίων η ηλεκτρική ενέργεια θα διοχετεύεται στο δίκτυο Μέσης Τάσης και από εκεί στις εγκαταστάσεις.

Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός αξιολογείται από τη μελέτη θετικά καθώς αξιοποιεί την υφιστάμενη, αδρανοποιημένη χωρητικότητα του υποσταθμού από τον οποίο ιστορικά εγχεόταν ισχύς άνω των 1.550 MW. Οπως και για την ενεργειακή ζήτηση του έργου, το μέγεθος κρίνεται ως μικρό για το εθνικό σύστημα καθώς εκτιμάται περίπου στο 1% της εγκατεστημένης ισχύος παραγωγής, στο 3% της ετήσιας αιχμής ζήτησης και στο 4%-5% της ετήσιας καθαρής ζήτησης.

Το δυναμικό των ΑΠΕ

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι, στην ίδια περιοχή συγκεντρώνεται πλέον ένα μεγάλο δυναμικό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Με βάση τα στοιχεία που παραθέτει η μελέτη, περίπου 2,9 GW (γιγαβάτ) αιολικών και φωτοβολταϊκών βρίσκονται σε λειτουργία, ενώ έχουν δοθεί οριστικές προσφορές σύνδεσης για ακόμη 3,4 GW, ήτοι συνολικά περίπου 6,3 GW με τη ζήτηση του έργου να προσδιορίζεται περίπου στο 5% αυτού του δυναμικού. Γι’ αυτό δεν αναμένεται δυσανάλογη πίεση στο εθνικό σύστημα ούτε συμφόρηση των γραμμών μεταφοράς ρεύματος της περιοχής. Μια ακόμη παράμετρος του σχεδιασμού αφορά την απορριπτόμενη θερμότητα, η οποία προβλέπεται να μπορεί να ανακτηθεί και να αξιοποιηθεί σε επόμενη φάση.

Ενα θερμικό απόθεμα περίπου 822.600 MWh (μεγαβατώρες) θερμικής ενέργειας ετησίως θα μπορεί να αξιοποιηθεί στα δίκτυα τηλεθέρμανσης για κατοικίες, σχολεία και δομές υγείας, καθώς και σε άλλες χρήσεις, όπως θερμοκήπια ή πισίνες.

Σε δύο φάσεις

Το επόμενο βήμα για τη ΔΕΗ βρίσκεται πλέον στους όρους σύνδεσης της υποδομής με το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας τους οποίους, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο επικεφαλής του ομίλου, Γιώργος Στάσσης, σε ενημέρωση την περασμένη Δευτέρα προς τους αναλυτές, η επιχείρηση τούς αναμένει σύντομα από τον ΑΔΜΗΕ. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η οριστικοποίηση της συμφωνίας με την Amazon για την πρώτη φάση του mega data center των 300 MW τοποθετείται χρονικά στο πρώτο τρίμηνο του 2027.

Εφόσον τηρηθούν τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα, η ΔΕΗ προγραμματίζει παραγγελίες εξοπλισμού την άνοιξη, έναρξη των εργασιών το καλοκαίρι και ολοκλήρωση της κατασκευής προς το τέλος του 2028. Αλλωστε και στη ΜΠΕ γίνεται αναφορά για κατασκευαστική φάση περίπου 24 μηνών.

Το ενεργειακό και κατασκευαστικό σκέλος που αναλαμβάνει η ΔΕΗ για την πρώτη φάση εκτιμάται περίπου στο 1 δισ. ευρώ. Αντίστοιχου μεγέθους είναι και η επένδυση στην υποδομή ΙΤ που αναλαμβάνει η Amazon.

Στο επιχειρηματικό πλάνο υπάρχει ήδη και δεύτερη «πίστα». Πρόκειται για giga data center ισχύος 1 GW, για το οποίο η Amazon διαθέτει αποκλειστικό option, δηλαδή δικαίωμα προτεραιότητας, έως τα τέλη Μαΐου 2027. Εφόσον ασκηθεί, η δεύτερη φάση μπορεί να περάσει σε στάδιο ανάπτυξης από το φθινόπωρο του 2027, με στόχο σύνδεση στο σύστημα το 2031. Εάν η Amazon επιλέξει να μην προχωρήσει, η ΔΕΗ διατηρεί τη δυνατότητα να αναζητήσει άλλον επενδυτή για την ανάπτυξη της ισχύος του 1 GW.

Νερό και ψύξη

Η λειτουργία μιας τέτοιας εγκατάστασης εκτός από τις ενεργειακές απαιτήσεις απαιτεί και αξιόπιστο σύστημα ψύξης.

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, επιλέγεται μια υβριδική λύση, με συνδυασμό αερόψυξης και υγρής ψύξης, καθώς εξοικονομεί περίπου 133.000 κυβικά μέτρα νερού ετησίως και περιορίζει την ενεργειακή κατανάλωση. Η ψύξη με αέρα (10%-40% του φορτίου) δεν καταναλώνει νερό και η υγρή ψύξη (60%-90%) χρησιμοποιεί νερό όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 25oC με την ετήσια κατανάλωση να εκτιμάται σε περίπου 203.000 κυβικά μέτρα στο σενάριο πλήρους φορτίου. Το νερό θα προέρχεται από τον ταμιευτήρα Πολυφύτου μέσω των υφιστάμενων υποδομών του ΑΗΣ.

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