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Η Black Friday ξεκίνησε ως ένας ανεπίσημος όρος για την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τον συνωστισμό μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών. Σήμερα αποτελεί κομβικό σημείο της αμερικανικής οικονομίας, με εκατοντάδες εκατομμύρια καταναλωτές, δισεκατομμύρια δολάρια ηλεκτρονικών αγορών και μια εορταστική περίοδο που αναμένεται να ξεπεράσει το 1 τρισ. δολάρια το 2026.

Κάθε χρόνο, την Παρασκευή μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών (Thanksgiving), οι ΗΠΑ μπαίνουν σε μια από τις σημαντικότερες περιόδους του εμπορικού τους ημερολογίου. Η Black Friday, όπως ονομάστηκε, έχει εξελιχθεί από μια ημέρα μεγάλων εκπτώσεων σε ένα πολυήμερο, πλέον σχεδόν μηνιαίο, κύμα προσφορών που επηρεάζει τις πωλήσεις των επιχειρήσεων, την εφοδιαστική αλυσίδα, την απασχόληση και τη συνολική εικόνα της κατανάλωσης.

Η σημασία της δεν περιορίζεται στο πόσα χρήματα ξοδεύουν οι Αμερικανοί για δώρα, ηλεκτρονικά είδη και ρούχα. Οι επιδόσεις της θεωρούνται και ένας από τους δείκτες της οικονομικής διάθεσης των νοικοκυριών: δείχνουν πόσο πρόθυμοι είναι οι καταναλωτές να ξοδέψουν, πόσο τους επηρεάζουν οι τιμές και σε ποιο βαθμό η οικονομική αβεβαιότητα περιορίζει τις αγορές τους.

Από τη χρηματιστηριακή κρίση στη Φιλαδέλφεια

Η ονομασία Black Friday δεν δημιουργήθηκε αρχικά για να περιγράψει τις εκπτώσεις. Η πρώτη ευρέως γνωστή χρήση της συνδέθηκε με τη χρηματιστηριακή κρίση της 24ης Σεπτεμβρίου 1869, όταν η προσπάθεια δύο επενδυτών, του Τζέι Γκουλντ και του Τζέιμς Φισκ, να χειραγωγήσουν την αγορά χρυσού κατέληξε σε απότομη πτώση των τιμών και μεγάλες οικονομικές απώλειες.

Η σύνδεση με το λιανεμπόριο εμφανίστηκε πολύ αργότερα. Στη δεκαετία του 1950, οι αστυνομικοί της Φιλαδέλφειας χρησιμοποιούσαν τον όρο για να περιγράψουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τον συνωστισμό που προκαλούσε η μαζική άφιξη επισκεπτών στην πόλη την Παρασκευή μετά το Thanksgiving. Πολλοί έρχονταν για ψώνια, αλλά και για τον αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου μεταξύ των στρατιωτικών ακαδημιών Army και Navy, που διεξαγόταν το επόμενο Σάββατο.

Οι έμποροι αρχικά δεν ενθουσιάστηκαν με την ονομασία, καθώς παρέπεμπε σε χάος και προβλήματα. Το 1961 επιχείρησαν μάλιστα να την αντικαταστήσουν με τον πιο ευχάριστο όρο «Big Friday», χωρίς επιτυχία. Η εξάπλωση της Black Friday σε ολόκληρη τη χώρα έγινε σταδιακά, κυρίως από τη δεκαετία του 1980 και μετά

Μέσα σε αυτή την περίοδο επικράτησε και η δημοφιλής εξήγηση ότι η ονομασία προέρχεται από τη λογιστική πρακτική των καταστημάτων: οι ζημιές καταγράφονταν με κόκκινο μελάνι και τα κέρδη με μαύρο. Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, η ημέρα των μεγάλων αγορών ήταν εκείνη κατά την οποία οι επιχειρήσεις περνούσαν «από το κόκκινο στο μαύρο». Η ιστορία αυτή, ωστόσο, δεν θεωρείται η πραγματική προέλευση του όρου. Πρόκειται για μια μεταγενέστερη, πιο ελκυστική ερμηνεία που υιοθέτησε το λιανεμπόριο για να δώσει θετικό νόημα στην ονομασία.

Πώς μια ημέρα έγινε ολόκληρη εμπορική περίοδος

Η Black Friday απέκτησε σταδιακά κεντρική θέση στην αμερικανική αγορά, καθώς τα καταστήματα άρχισαν να προσφέρουν μεγάλες εκπτώσεις αμέσως μετά το Thanksgiving. Η συγκεκριμένη ημερομηνία έχει εμπορικό πλεονέκτημα: σηματοδοτεί την έναρξη της περιόδου των χριστουγεννιάτικων αγορών, όταν τα νοικοκυριά πραγματοποιούν σημαντικό μέρος των ετήσιων δαπανών τους για δώρα και καταναλωτικά αγαθά.

Στη δεκαετία του 1990, η ημέρα είχε πλέον καθιερωθεί σε εθνικό επίπεδο. Οι επιχειρήσεις άνοιγαν όλο και νωρίτερα, οι καταναλωτές σχημάτιζαν ουρές έξω από τα καταστήματα και οι προσφορές σε τηλεοράσεις, υπολογιστές, παιχνίδια και οικιακές συσκευές δημιουργούσαν έντονο ανταγωνισμό.

Η επόμενη μεγάλη αλλαγή ήρθε με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το 2005 καθιερώθηκε ο όρος Cyber Monday για τη Δευτέρα μετά το Thanksgiving, καθώς οι επιχειρήσεις παρατήρησαν ότι πολλοί καταναλωτές συνέχιζαν τις αγορές τους μέσω διαδικτύου επιστρέφοντας στην εργασία τους. Σταδιακά, όμως, η διάκριση ανάμεσα στις δύο ημέρες περιορίστηκε: η Black Friday έγινε και διαδικτυακό γεγονός, ενώ οι εκπτώσεις επεκτάθηκαν στο Σαββατοκύριακο και σε ολόκληρη την εβδομάδα.

Το μέγεθος της αγοράς σε αριθμούς

Η σημερινή οικονομική διάσταση της Black Friday αποτυπώνεται στον αριθμό των καταναλωτών που συμμετέχουν. Το 2025, σύμφωνα με την Εθνική Ομοσπονδία Λιανεμπορίου των ΗΠΑ (National Retail Federation – NRF), 202,9 εκατομμύρια άνθρωποι πραγματοποίησαν αγορές στο πενθήμερο από την Ημέρα των Ευχαριστιών έως και τη Cyber Monday. Ήταν αριθμός-ρεκόρ, υψηλότερος από τα 197 εκατομμύρια του 2024.

Μόνο την Black Friday του 2025, 80,3 εκατομμύρια καταναλωτές αγόρασαν προϊόντα από φυσικά καταστήματα και 85,7 εκατομμύρια μέσω διαδικτύου. Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν ότι η παραδοσιακή επίσκεψη στα καταστήματα εξακολουθεί να έχει μεγάλη σημασία, αλλά η ηλεκτρονική αγορά έχει πλέον αντίστοιχα κεντρικό ρόλο.

Ακόμη πιο ενδεικτικά είναι τα στοιχεία για τις διαδικτυακές δαπάνες. Σύμφωνα με την Adobe Analytics, οι Αμερικανοί ξόδεψαν 11,8 δισ. δολάρια online την Black Friday του 2025, σημειώνοντας αύξηση 9,1% σε σχέση με το 2024. Η επίδοση αποτέλεσε νέο ρεκόρ για τη συγκεκριμένη ημέρα. Την Cyber Monday, η αντίστοιχη δαπάνη εκτιμήθηκε στα 14,2 δισ. δολάρια, επιβεβαιώνοντας ότι η ηλεκτρονική κατανάλωση δεν περιορίζεται πλέον σε μία μόνο ημέρα.

Για το 2026, οι προβλέψεις είναι ακόμη υψηλότερες. Η Adobe εκτιμά ότι οι διαδικτυακές πωλήσεις στις ΗΠΑ κατά την εορταστική περίοδο από την 1η Νοεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου θα φτάσουν τα 275,1 δισ. δολάρια, αυξημένες κατά 6,7% σε ετήσια βάση. Για την ίδια την Black Friday, η πρόβλεψη είναι 12,9 δισ. δολάρια, ενώ η Cyber Monday αναμένεται να φτάσει τα 15,1 δισ. δολάρια. Το πενθήμερο από το Thanksgiving έως τη Cyber Monday εκτιμάται ότι θα αποφέρει 47,5 δισ. δολάρια σε online αγορές.

Η συνολική εικόνα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Η NRF προβλέπει ότι οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2026 θα αυξηθούν κατά 4,2% και θα φτάσουν περίπου τα 1,013 τρισ. δολάρια. Το ποσό αυτό αφορά το σύνολο της εορταστικής περιόδου και όχι αποκλειστικά την Black Friday. Δείχνει, ωστόσο, το οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο έχει αποκτήσει τη σημερινή της σημασία η εμπορική γιορτή.

Η τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο των αγορών

Η εξέλιξη της Black Friday δεν αφορά μόνο το ύψος των πωλήσεων, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές επιλέγουν και αγοράζουν προϊόντα. Τα κινητά τηλέφωνα έχουν μετατραπεί σε βασικό κανάλι αγορών, ενώ οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν εξατομικευμένες προσφορές, εφαρμογές και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να προσελκύσουν πελάτες.

Για το 2026, η Adobe εκτιμά ότι το 63% των διαδικτυακών αγορών κατά το πενθήμερο της Cyber Week θα πραγματοποιηθεί από κινητές συσκευές. Παράλληλα, η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την αναζήτηση προϊόντων, τη σύγκριση τιμών και την εύρεση προσφορών αυξάνεται. Η NRF αναφέρει ότι το 59% των καταναλωτών που σχεδιάζουν να ψωνίσουν κατά το Thanksgiving weekend σκοπεύει να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για τις αγορές της εορταστικής περιόδου.

Κατανάλωση, τιμές και οικονομική αντοχή

Η Black Friday λειτουργεί και ως βαρόμετρο για την οικονομική κατάσταση των αμερικανικών νοικοκυριών. Οι υψηλές πωλήσεις δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι οι καταναλωτές αισθάνονται οικονομικά άνετοι. Μπορεί να αντανακλούν την προσπάθειά τους να αξιοποιήσουν τις εκπτώσεις, να αγοράσουν νωρίτερα προϊόντα που χρειάζονται ή να περιορίσουν το κόστος των χριστουγεννιάτικων δώρων.

Τα στοιχεία της NRF για το 2026 δείχνουν αυτή τη διπλή εικόνα. Παρότι περίπου 182,7 εκατομμύρια άνθρωποι σχεδιάζουν να ψωνίσουν κατά το Thanksgiving weekend, το 82% δηλώνει ότι λαμβάνει μέτρα για να περιορίσει το κόστος των εορτών. Ορισμένοι επιλέγουν φθηνότερα δώρα, άλλοι μειώνουν τις αγορές τους ή περιορίζουν τον αριθμό των ανθρώπων στους οποίους θα προσφέρουν δώρα.

Η Black Friday έχει, επομένως, μετατραπεί σε πολύ περισσότερα από μια ημέρα εκπτώσεων. Είναι μια τεράστια εμπορική υποδομή που συνδέει λιανεμπόρους, ηλεκτρονικές πλατφόρμες, μεταφορικές εταιρείες, αποθήκες, διαφημιστές και συστήματα πληρωμών. Οι επιδόσεις της επηρεάζουν τις προσδοκίες για την εορταστική κατανάλωση και προσφέρουν στις επιχειρήσεις μια κρίσιμη ευκαιρία να ενισχύσουν τα έσοδά τους πριν από το τέλος της χρονιάς.

Από τις ουρές της Φιλαδέλφειας τη δεκαετία του 1950 έως τις αγορές δισεκατομμυρίων μέσω κινητού τηλεφώνου, η Black Friday ακολούθησε την ίδια πορεία με την αμερικανική οικονομία: έγινε μεγαλύτερη, πιο σύνθετη και πιο ψηφιακή. Το πραγματικό της μέγεθος δεν μετριέται πλέον μόνο από τις πωλήσεις μιας Παρασκευής, αλλά από το σύνολο μιας εορταστικής περιόδου που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τεστ για την αντοχή της κατανάλωσης στις ΗΠΑ.