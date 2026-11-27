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Με κέρδη ολοκλήρωσαν την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, δίνοντας συνέχεια στην προσπάθεια ανάκαμψης των τελευταίων ημερών και περιορίζοντας τις απώλειες του Νοεμβρίου.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κατέγραψε άνοδο 1,07%, στις 643,81 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,87%, στις 10.701 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημείωσε επίσης κέρδη 0,87%, στις 25.452 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 0,58%, στις 8.156 μονάδες.

Στο μεταξύ, νέα προειδοποίηση για την επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρωζώνη απηύθυνε σήμερα ο πρόεδρος της Bundesbank και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Γιόακιμ Νάγκελ, εκτιμώντας ότι ο πληθωρισμός θα μπορούσε να παραμείνει για παρατεταμένο χρονικό διάστημα πάνω από το 3% το 2027.

«Αυτό σημαίνει ότι, από την πλευρά της νομισματικής πολιτικής, ίσως χρειαστεί να κάνουμε ακόμη περισσότερα. Θα συνεδριάσουμε εκ νέου τον Δεκέμβριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα μάκρο

Την ίδια ώρα, ανησυχητικά είναι τα νεότερα στοιχεία για την πορεία της γαλλικής οικονομίας, καθώς, σύμφωνα με την οριστική εκτίμηση της στατιστικής υπηρεσίας INSEE, το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 0,2% το τρίτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η αρχική εκτίμηση αναθεωρήθηκε προς τα κάτω, ενώ είχε προηγηθεί στασιμότητα της οικονομικής δραστηριότητας κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,2%, με τις δαπάνες για τρόφιμα να υποχωρούν κατά 0,6% και εκείνες για υπηρεσίες καταλύματος να ενισχύονται κατά 0,8%. Οι δαπάνες για ενέργεια μειώθηκαν κατά 3,2%, ενώ η κατανάλωση μεταποιημένων προϊόντων αυξήθηκε κατά 2,3%. Ιδιαίτερα αρνητική ήταν η εικόνα στο επενδυτικό σκέλος, με τον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου να υποχωρεί κατά 0,9%.

Καλύτερη είναι η εικόνα στο μέτωπο των τιμών, με τον ετήσιο πληθωρισμό στη Γαλλία να εκτιμάται ότι υποχώρησε στο 2,9% τον Νοέμβριο, από 3,4% τον Οκτώβριο. Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αναμένεται να καταγράψει μείωση 0,7%, έπειτα από υποχώρηση 0,4% τον προηγούμενο μήνα.

Καθοριστική για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού ήταν η επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των τιμών της ενέργειας, στο 19,2% από 24,1% τον Οκτώβριο.

Ενδείξεις βελτίωσης παρουσίασε η γερμανική αγορά εργασίας τον Νοέμβριο, με το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας να υποχωρεί στο 6,2%, μειωμένο κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με τον Οκτώβριο.

Τέλος, μεικτά μηνύματα εκπέμπουν τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οικονομική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη, καθώς η μικρή βελτίωση της ψυχολογίας των καταναλωτών δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη ανάκαμψη του επιχειρηματικού κλίματος.

Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης ενισχύθηκε κατά μία μονάδα τον Νοέμβριο, στις -16,9 μονάδες, επιβεβαιώνοντας την προκαταρκτική εκτίμηση. Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο δείκτης διαμορφώθηκε στις -16,5 μονάδες, επίσης επιβεβαιώνοντας την αρχική μέτρηση.

Αντίθετα, ο δείκτης οικονομικού κλίματος (ESI) υποχώρησε κατά 0,7 μονάδες στην Ευρωζώνη, στις 95,8 μονάδες, και κατά 0,5 μονάδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις 96 μονάδες.