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Νέα άνοδο σημείωσαν την Παρασκευή τις ώρες λειτουργίας των ασιατικών αγορών το πετρέλαιο, οδεύοντας προς το τέλος ενός σερί τριών εβδομάδων πτώσης, καθώς οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ και στις ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας ενίσχυσαν τις ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν κατά 4 σεντς, φτάνοντας τα 96,61 δολάρια το βαρέλι στις 06:50 ώρα Ελλάδος, μετά από άνοδο σχεδόν 2 δολαρίων την Πέμπτη, όταν έκλεισαν στο υψηλότερο επίπεδο από τις 6 Νοεμβρίου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού διαμορφώθηκαν στα 85,78 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 2,10 δολαρίων ή 2,5% σε σχέση με το κλείσιμο της Τετάρτης – την Πέμπτη δεν πραγματοποιήθηκε διακανονισμός για το WTI λόγω της αργίας της Ημέρας των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ.

Προς τα 100 δολ. το βαρέλι το πετρέλαιο

«Πιστεύουμε ότι το Brent μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, χωρίς να απαιτείται νέα σημαντική κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, αυτό προϋποθέτει ολοένα και περισσότερο την ύπαρξη αποδείξεων ότι η διαθέσιμη προς παράδοση προσφορά πετρελαίου περιορίζεται», ανέφεραν σε σημείωμά τους οι αναλυτές της ANZ, Brian Martin και Daniel Hynes.

Οι τιμές είχαν υποχωρήσει τις προηγούμενες εβδομάδες, καθώς επικράτησε ανακούφιση από το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κλιμάκωσε τη στρατιωτική δράση κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Πλήγματα σε πετρελαϊκές υποδομές

Ωστόσο, το Ιράν συνέχισε να επιτίθεται σε πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας διαταραχές στις εξαγωγές πετρελαίου, ενώ οι Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά σαουδαραβικών ενεργειακών εγκαταστάσεων.

«Η ανάκαμψη των εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο και η αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών κινδύνων αναμένεται να στηρίξουν χαμηλότερες τιμές πετρελαίου το 2027. Ωστόσο, τα μειωμένα αποθέματα, οι συνεχιζόμενοι κίνδυνοι στις θαλάσσιες μεταφορές και οι αργοί ρυθμοί επισκευής των διυλιστηρίων αφήνουν την αγορά εκτεθειμένη σε νέες αναταράξεις», δήλωσε ο αναλυτής της OCBC, Sim Moh Siong.

Το διυλιστήριο Jazan της Saudi Aramco διέκοψε προσωρινά ορισμένες από τις λειτουργίες του, αφού χτυπήθηκε την Πέμπτη. Η επίθεση αυτή ήταν το πιο πρόσφατο πλήγμα των Χούθι εναντίον σημαντικών σαουδαραβικών εγκαταστάσεων. Μία ημέρα νωρίτερα, η οργάνωση είχε αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις κατά του Ras Tanura, του μεγαλύτερου διυλιστηρίου της χώρας και σημαντικού κόμβου εξαγωγών αργού πετρελαίου, καθώς και κατά των λιμανιών της Ερυθράς Θάλασσας, Τζέντα και Τζαζάν.

Λόγω των αναταράξεων που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν, ο ΟΠΕΚ+ είναι πιθανό να διατηρήσει αμετάβλητους τους στόχους παραγωγής πετρελαίου τουλάχιστον για το πρώτο τρίμηνο του 2027, κατά τη συνεδρίαση της Κυριακής, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Reuters.

Την ίδια στιγμή, η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου από τα τέλη Οκτωβρίου. Η πιο πρόσφατη επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στο διυλιστήριο Slavyansk ECO, στην περιοχή Κρασνοντάρ της νότιας Ρωσίας.

Παράλληλα, πυρκαγιές προκάλεσαν διακοπές στη λειτουργία των διυλιστηρίων Bangchak στην Ταϊλάνδη και Amuay στη Βενεζουέλα την Πέμπτη.