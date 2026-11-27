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Να μετατρέψει ορισμένες από τις αχρησιμοποίητες εγκαταστάσεις συμπίεσης φυσικού αερίου της Ρωσίας σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σχεδιάζει ο ενεργειακός γίγαντας Gazprom προκειμένου να συμβάλει στην αντιμετώπιση των τοπικών ελλείψεων ηλεκτρικής ενέργειας και να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση από τα κέντρα δεδομένων, όπως δήλωσαν ένας διευθυντής της εταιρείας και ένας αξιωματούχος του Υπουργείου Ενέργειας.

Η νέα παραγωγική ικανότητα θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιστάθμιση των αυξανόμενων ελλείψεων ηλεκτρικής ενέργειας στη νότια και κεντρική Ρωσία και να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση από τα κέντρα δεδομένων

Tα πιλοτικά έργα της Gazprom

Η Gazprom ‌έχει εντοπίσει πιλοτικά έργα συνολικής ισχύος 400 μεγαβάτ για τη μετατροπή σταθμών συμπίεσης σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δήλωσε την Παρασκευή ο Ανατόλι Σαποβάλο, επικεφαλής τμήματος της Gazprom.

Η νέα παραγωγική ικανότητα θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιστάθμιση των αυξανόμενων ελλείψεων ηλεκτρικής ενέργειας στη νότια και κεντρική Ρωσία και να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση από τα κέντρα δεδομένων, ανέφερε.

Εκτός από τις δραστηριότητές της στον τομέα της μεταφοράς φυσικού αερίου και της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, η Gazprom είναι ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, με εγκαταστάσεις μεταξύ άλλων στην περιοχή της Μόσχας, όπου συγκεντρώνονται τα περισσότερα κέντρα δεδομένων της χώρας.

Μέρος του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου της Gazprom δεν αξιοποιείται πλήρως επί του παρόντος. Οι προμήθειες φυσικού αερίου μέσω του αγωγού «Yamal-Europe» και του «Nord Stream» διακόπηκαν μετά την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ενώ η διαμετακόμιση ρωσικού φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας έχει διακοπεί από τις αρχές του περασμένου έτους.

Η απώλεια της ευρωπαϊκής αγοράς ανάγκασε τη Ρωσία να αναζητήσει επιπλέον εγχώριους καταναλωτές για το φυσικό αέριό της.

Η μετατροπή των υφιστάμενων εγκαταστάσεων θα επέτρεπε τη θέση σε λειτουργία νέας παραγωγικής ικανότητας πιο γρήγορα και με χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με την κατασκευή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το μηδέν, ανέφερε ο Σαποβάλο.

Η Έλενα Μεντβέντεβα, επικεφαλής τμήματος του Υπουργείου Ενέργειας, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να αναθέσει στη Gazprom την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο ενός μηχανισμού που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε περιοχές όπου υπάρχει έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας και όπου οι επενδυτές δίσταζαν να υποβάλουν προσφορές για νέα έργα παραγωγής λόγω των κινδύνων που ενέχει η κερδοφορία.

Εκτίμησε ότι η μετατροπή των μονάδων συμπίεσης θα μπορούσε να διαρκέσει περίπου 18 μήνες.

Η «Gazprom» συγκαταλέγεται ήδη μεταξύ των επενδυτών που έχει ορίσει η κυβέρνηση για την κατασκευή νέας παραγωγικής ικανότητας στην περιοχή της Μόσχας, όπου ενδέχεται να προκύψει έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στη νότια Ρωσία.

ΣΔΙΤ για νέα data center

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν πρότεινε τη δημιουργία ενός πλαισίου σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με στόχο την επιτάχυνση της κατασκευής κέντρων δεδομένων και την ενσωμάτωση των νέων εγκαταστάσεων στα υπάρχοντα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στο παρελθόν είχε ζητήσει να κατασκευαστούν κέντρα δεδομένων κοντά σε πυρηνικά εργοστάσια και σε κοιτάσματα άνθρακα και φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με εκτίμηση του Υπουργείου Ενέργειας που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τα κέντρα δεδομένων θα μπορούσε να τριπλασιαστεί έως το 2030, φτάνοντας τα 15 γιγαβάτ.