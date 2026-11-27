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Περιθώριο ανόδου περίπου 28% εξακολουθεί να βλέπει η Euroxx για τη μετοχή της HELLENiQ ENERGY, θέτοντας νέα τιμή-στόχο στα 20,50 ευρώ και διατηρώντας τη σύσταση Overweight.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι, παρά την αναμενόμενη μερική αποκλιμάκωση των περιθωρίων διύλισης στο τέταρτο τρίμηνο, οι ανισορροπίες στην αγορά πετρελαιοειδών θα συνεχίσουν να ευνοούν την κερδοφορία του ομίλου.

Ειδικότερα, η Euroxx επικαιροποίησε το μοντέλο της, ενσωματώνοντας τις συνθήκες περιορισμένων αποθεμάτων και την έντονη μεταβλητότητα στις αγορές πετρελαϊκών προϊόντων, που έχουν οδηγήσει τα περιθώρια διύλισης σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, το 2026 αναμένεται να αποτελέσει χρονιά ρεκόρ για τη HELLENiQ ENERGY, με τα προσαρμοσμένα EBITDA να διαμορφώνονται περίπου στα 2,45 δισ. ευρώ, επιτρέποντας την παραγωγή σημαντικών ταμειακών ροών και την αποκλιμάκωση του δανεισμού.

Δεν έχει τελειώσει το «πάρτι»

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι αναλυτές της Euroxx, το «πάρτι» δεν έχει ακόμη τελειώσει για τη HELLENiQ ENERGY.

Ο όμιλος βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση υπό τις παρούσες συνθήκες της αγοράς, καθώς περίπου το 50% της παραγωγής πετρελαϊκών προϊόντων του αφορά μεσαία αποστάγματα.

Το τρίτο τρίμηνο του 2026 ήταν εκείνο στο οποίο αποτυπώθηκαν εντονότερα οι επιπτώσεις της περιορισμένης προσφοράς πετρελαϊκών προϊόντων, εξαιτίας των διαταραχών στον εφοδιασμό αργού πετρελαίου και στη δραστηριότητα των διυλιστηρίων. Το πραγματοποιηθέν περιθώριο διύλισης της HELLENiQ ENERGY διαμορφώθηκε στα 44 δολάρια ανά βαρέλι.

Αν και η Euroxx αναμένει μερική υποχώρηση των περιθωρίων στο τέταρτο τρίμηνο σε σχέση με το τρίτο, λόγω και της υψηλότερης βάσης κόστους, επισημαίνει ότι η αγορά εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από σημαντικές ανισορροπίες και έντονη μεταβλητότητα.

Ως εκ τούτου, διατηρεί τη θετική της στάση απέναντι στη HELLENiQ ENERGY, εκτιμώντας ότι ο όμιλος θα συνεχίσει να επωφελείται από περιθώρια διύλισης αισθητά υψηλότερα από τα ιστορικά επίπεδα του μέσου κύκλου.

Ισχυρές ταμειακές ροές και θεαματική αποκλιμάκωση της μόχλευσης

Η κερδοφορία σε επίπεδα ρεκόρ έχει μεταφραστεί σε ιδιαίτερα υψηλές ταμειακές εισροές για τη HELLENiQ ENERGY, παρά τις αυξημένες κεφαλαιουχικές δαπάνες, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ανέλθουν περίπου στα 700 εκατ. ευρώ το 2026.

Η Euroxx αναμένει σημαντική αποκλιμάκωση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης, στην οποία συμβάλλει και η συνετή πολιτική διανομής μερισμάτων, με τη μερισματική απόδοση για το έτος να εκτιμάται μεταξύ 6% και 8%.

Ειδικότερα, ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς προσαρμοσμένα EBITDA, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων από μισθώσεις, αναμένεται να υποχωρήσει μόλις στο 0,5x το 2026, από 2,9x το προηγούμενο έτος.

Παραμένουν ελκυστικές οι αποτιμήσεις

Παρά τις θετικές επιδόσεις του ομίλου, η Euroxx εκτιμά ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανόδου για τη μετοχή.

Με βάση τις προβλέψεις της για το 2027, η HELLENiQ ENERGY διαπραγματεύεται μόλις στις 4,8 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη (P/E) και στις 3,2 φορές τα EBITDA σε όρους επιχειρηματικής αξίας (EV/EBITDA).

Η αποτίμηση με τη μέθοδο του αθροίσματος των επιμέρους δραστηριοτήτων (Sum of the Parts – SOTP) οδηγεί την Euroxx σε τιμή-στόχο 20,50 ευρώ ανά μετοχή, η οποία συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 28%, με τους αναλυτές να διατηρούν τη σύσταση Overweight.