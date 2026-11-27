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Η Christofferson, Robb & Company CF – Lux, με διακριτικό τίτλο CRC CF (Lux), αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος για τη διαχείριση και λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Ο Φορέας θα αποκτά την κυριότητα της κύριας κατοικίας ευάλωτων οφειλετών που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και θα την εκμισθώνει στους πρώην ιδιοκτήτες της, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συνεχίσουν να μένουν στο ίδιο ακίνητο.

Πώς θα λειτουργεί η επαναμίσθωση

Ο οφειλέτης που έχει χαρακτηριστεί ευάλωτος θα μπορεί να ζητήσει τη μεταβίβαση της κύριας κατοικίας του στον Φορέα. Μετά τη μεταβίβαση, θα παραμένει στο σπίτι ως μισθωτής για έως 12 χρόνια. Το μηνιαίο στεγαστικό επίδομα θα καταβάλλεται απευθείας στον Φορέα και θα καλύπτει μέρος του ενοικίου. Ο πρώην ιδιοκτήτης θα έχει επίσης τη δυνατότητα να επαναγοράσει την κατοικία μέσα στη δωδεκαετία, εφόσον πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Τι απομένει μέχρι την έναρξη λειτουργίας

Ο φάκελος του διαγωνισμού θα διαβιβαστεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο. Θα ακολουθήσουν η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης και η κατάθεσή της στη Βουλή για κύρωση. Με βάση την ανακοίνωση, η έναρξη λειτουργίας τοποθετείται στους πρώτους μήνες του 2027.

Μέχρι τότε, οι δικαιούχοι του Ενδιάμεσου Προγράμματος Στήριξης Ευάλωτων Οφειλετών καλύπτονται από αναστολή των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης για την κύρια κατοικία τους και επιδότηση της μηνιαίας δόσης του δανείου έως 210 ευρώ.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΘΟ

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς, μετά από ένα απαιτητικό διάστημα διαγωνιστικής διαδικασίας, ένα καθοριστικό βήμα για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ο οικονομικός φορέας Christofferson, Robb & Company CF – Lux, με διακριτικό τίτλο «CRC CF (Lux)» αναδείχθηκε Οριστικός Ανάδοχος, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση και λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων.

Η εξέλιξη αυτή θέτει σε τροχιά υλοποίησης έναν καινοτόμο θεσμό, ο οποίος εξασφαλίζει ότι κανένας ευάλωτος συμπολίτης μας δεν θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον κίνδυνο έξωσης, διασφαλίζοντας την παραμονή του στην κύρια κατοικία του μέσω επαναμίσθωσης για έως 12 χρόνια και με κρατική συμμετοχή στη χρηματοδότηση του ενοικίου, καθώς και τη δυνατότητα μελλοντικής επαναπόκτησής της.

Σύμφωνα με το προβλεπόμενο θεσμικό χρονοδιάγραμμα, κατόπιν της ανάθεσης, ο φάκελος του διαγωνισμού θα διαβιβαστεί άμεσα προς προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, θα ακολουθήσει η υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης με τον ανάδοχο, η οποία στη συνέχεια θα εισαχθεί στη Βουλή προς κύρωση. Με την επικύρωση της σύμβασης με νομοθετική πράξη, θα εκκινήσει την λειτουργία του, το οποίο εκτιμάται στους πρώτους μήνες του 2027.

Ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων Προβλέπεται στον ν. 4738/2020 (άρθρα 217-226) και αποτελεί έναν θεσμικό μηχανισμό προστασίας της κύριας κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών, με σκοπό την αποτροπή της απώλειας της κατοικίας τους και τη διασφάλιση της δυνατότητας παραμονής τους σε αυτήν, ακόμη και όταν αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους.

Ειδικότερα, ο μηχανισμός προβλέπει ότι, εφόσον ένας οφειλέτης έχει χαρακτηριστεί ως ευάλωτος και συντρέχουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, μπορεί να ζητήσει τη μεταβίβαση της κατοικίας του στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης. Ο Φορέας αποκτά την κυριότητα της κατοικίας καταβάλλοντας το προβλεπόμενο στο νόμο τίμημα και στη συνέχεια την εκμισθώνει εκ νέου στον πρώην ιδιοκτήτη της, με μίσθωμα που ομοίως ορίζεται στο θεσμικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντάς τη δυνατότητα να συνεχίσει να διαμένει στο ίδιο ακίνητο. Η διάρκεια της μίσθωσης μπορεί να φθάσει έως τα δώδεκα (12) έτη.

Με τον τρόπο αυτό, ο ευάλωτος οφειλέτης δεν υποχρεώνεται να εγκαταλείψει την κύρια κατοικία του λόγω της αδυναμίας εξυπηρέτησης των οφειλών του, αλλά διατηρεί τη δυνατότητα παραμονής του σε αυτήν υπό την ιδιότητα πλέον του μισθωτή. Ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος του μηχανισμού είναι η κρατική στήριξη του ευάλωτου οφειλέτη μέσω της χορήγησης μηνιαίου στεγαστικού επιδόματος, το οποίο καταβάλλεται απευθείας στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, σε μερική εξόφληση του οφειλόμενου μισθώματος.

Συνεπώς, το κράτος συμμετέχει στη χρηματοδότηση του μισθώματος, μειώνοντας την οικονομική επιβάρυνση του ευάλωτου νοικοκυριού και διευκολύνοντας την παραμονή του στην κατοικία του. Παράλληλα, ο μηχανισμός παρέχει στον ευάλωτο οφειλέτη τη δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας του εντός των 12 ετών, εφόσον βελτιωθεί η οικονομική του κατάσταση και πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Με τον τρόπο αυτό, ο Φορέας δεν περιορίζεται στην παροχή μιας μακροχρόνιας λύσης στέγασης, αλλά διατηρεί ανοιχτή τη δυνατότητα επανάκτησης της ιδιοκτησίας από τον αρχικό ιδιοκτήτη.

Ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο κοινωνικής προστασίας, καθώς συνδυάζει:

-Την αποτροπή της απώλειας της κύριας κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών.

-Τη διασφάλιση της μακροχρόνιας παραμονής τους στην κατοικία τους, για διάστημα έως δώδεκα ετών.

-Την κρατική οικονομική ενίσχυση μέσω της επιδότησης μέρους του μηνιαίου μισθώματος.

-Τη δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας, εφόσον ο οφειλέτης ανακάμψει οικονομικά.

-Πρόκειται, επομένως, για έναν μηχανισμό που επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές συνέπειες της αφερεγγυότητας, διαχωρίζοντας την ανάγκη προστασίας της στέγασης από τη διατήρηση της ιδιοκτησίας και παρέχοντας στον ευάλωτο οφειλέτη μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία.

Υπενθυμίζεται ότι έως την πλήρη λειτουργία του Φορέα, το δίχτυ προστασίας παραμένει απολύτως ενεργό μέσω του Ενδιάμεσου Προγράμματος στήριξης ευάλωτων οφειλετών. Με το πρόγραμμα αυτό, αναστέλλεται άμεσα κάθε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης της κύριας κατοικίας, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται κρατική επιδότηση της μηνιαίας δόσης του δανείου έως 210 ευρώ.

Με τη λειτουργία του Φορέα ολοκληρώνεται στην πράξη ένα κρίσιμο εργαλείο του πτωχευτικού πλαισίου, προσφέροντας μια ρεαλιστική και βιώσιμη λύση στέγασης σε όσους συμπολίτες μας δοκιμάζονται οικονομικά.