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Συνολικά 102.950.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 120.390 δικαιούχους, κατά την περίοδο 30 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

• Στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 2.700.00 ευρώ σε 7.100 δικαιούχους για πληρωμή συντάξεων Δεκεμβρίου

• Στις 4 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 16.500.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα ( επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος και εξόδων κηδείας).

• Στις 3 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 250.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους για την πληρωμή εξωϊδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ

• Από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 21.500.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

• Στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 4.000.000 ευρώ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων εισφορών μη μισθωτών.

Τι πληρώνει η ΔΥΠΑ

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

• 26.000.000 ευρώ σε 43.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

• 12.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

• 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.