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Οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις σημαίνουν ότι η ΕΚΤ θα χρειαστεί να αυξήσει ξανά τα επιτόκια εκτιμά ο Γερμανός κεντρικός τραπεζίτης, Γιοαχίμ Νάγκελ.

Οι αυξημένες πιέσεις στις τιμές παραμένουν πρόκληση για την ΕΚΤ, είπε απευθυνόμενος σε κοινό νέων ανθρώπων στη Φρανκφούρτη. Αν και οι προοπτικές για τον πληθωρισμό αναμένεται να βελτιωθούν το 2028, «αυτό είναι πολύ μακριά».

«Αναμένουμε ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει πάνω από το 3% καθ’ όλη τη διάρκεια του 2027, τόσο ο γενικός όσο και ο δομικός πληθωρισμός, καθώς οι τιμές της ενέργειας ασκούν έντονη επίδραση», ανέφερε ο Νάγκελ στην εκδήλωση «Euro20+» που διοργάνωσε το ίδρυμά του.

«Στο πεδίο της νομισματικής πολιτικής, αυτό σημαίνει για εμάς ότι ίσως χρειαστεί να αναλάβουμε περαιτέρω δράση».

Ο πληθωρισμός

Τα σχόλια αυτά έρχονται μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων νωρίτερα την Παρασκευή, τα οποία έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στη Γαλλία και την Ισπανία επιβραδύνθηκε πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο τον Νοέμβριο, παρόλο που οι αυξήσεις των τιμών παρέμειναν σαφώς υψηλότερες από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η ΕΚΤ.

Για το σύνολο της ευρωζώνης, οι οικονομολόγοι προέβλεπαν μια ελαφρά επιβράδυνση του γενικού δείκτη πληθωρισμού πριν από τη δημοσίευση των στοιχείων.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν προαναγγείλει άλλη μια αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, ενώ ορισμένοι εστιάζουν ήδη σε περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής το 2027, ευθυγραμμιζόμενοι με τις προσδοκίες της αγοράς. Μια τέτοια κίνηση θα οδηγούσε το κόστος δανεισμού σε επίπεδα ικανά να περιορίσουν την οικονομική δραστηριότητα.

Η οικονομία της ευρωζώνης έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής εκπληκτικά ανθεκτική απέναντι σε αντίξοες συνθήκες, όπως ο πόλεμος στο Ιράν, οι δασμοί από τις ΗΠΑ και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Την περασμένη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη το 2026, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η περιοχή δεν πρέπει να θεωρεί δεδομένη την ανθεκτικότητά της.

Σε δηλώσεις του αργότερα την Παρασκευή, ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Μπόρις Βούιτσιτς, ανέφερε ότι αναμένεται ακόμη να εκδηλωθούν δευτερογενείς πληθωριστικές επιδράσεις —οι οποίες προς το παρόν απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό— και ότι αυτές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν.

«Γνωρίζουμε ότι, όταν αντιμετωπίζουμε ένα τέτοιο σοκ στην πλευρά της προσφοράς, οφείλουμε να δράσουμε προτού εμφανιστούν οι επιδράσεις δεύτερου γύρου, διότι αυτές είναι βέβαιο ότι θα έρθουν» —συνήθως με κάποια χρονική υστέρηση— δήλωσε στην ίδια εκδήλωση. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής «πρέπει να δράσουν τώρα, ώστε να μην βρεθούν να ακολουθούν τις εξελίξεις αντί να τις προλαμβάνουν».