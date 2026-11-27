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Την κατάργηση τουλάχιστον 10.000 θέσεων εργασίας εξετάζει η γερμανική SAP, στο πλαίσιο ενός νέου σχεδίου αναδιάρθρωσης που αποσκοπεί στην προσαρμογή της επιχείρησης στις απαιτήσεις της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση των συζητήσεων, οι περικοπές θα μπορούσαν να επηρεάσουν τουλάχιστον το 9% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της εταιρείας.

Η SAP απασχολεί περισσότερους από 110.000 εργαζομένους διεθνώς. Ο αριθμός των θέσεων που ενδέχεται να καταργηθούν δεν έχει οριστικοποιηθεί και μπορεί να μεταβληθεί μετά τις διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Η εταιρεία δεν επιβεβαίωσε το σχέδιο, περιοριζόμενη να δηλώσει ότι αξιολογεί διαρκώς την οργανωτική της δομή, ώστε να παραμένει ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική και τις ανάγκες των πελατών της.

Στο επίκεντρο προϊόντα, μηχανικοί και πωλήσεις

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Bloomberg, όλα τα τμήματα της SAP έχουν κληθεί να εντοπίσουν περιθώρια περιορισμού του προσωπικού, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη προϊόντων, τη μηχανική και τις πωλήσεις. Ο διευθύνων σύμβουλος Κρίστιαν Κλάιν επιδιώκει να ενσωματώσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στις εφαρμογές της SAP, αλλά και να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία σχεδιάζει, αναπτύσσει και διαθέτει τα προϊόντα της.

Η στρατηγική αυτή συνοδεύεται από αλλαγές στην ανώτατη διοίκηση. Το διοικητικό συμβούλιο έχει αναδιοργανωθεί δύο φορές μέσα στο 2026, ενώ δύο από τα έξι μέλη του αναμένεται να αποχωρήσουν έως τον Μάρτιο. Παράλληλα, η εταιρεία ενισχύει την παρουσία της στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης μέσω εξαγορών και στρατηγικών επενδύσεων.

Μέσα στο 2026 η SAP ολοκλήρωσε τέσσερις εξαγορές, μεταξύ των οποίων οι Reltio, Dremio, Prior Labs και TechWolf. Οι κινήσεις αυτές αποσκοπούν στη βελτίωση της οργάνωσης εταιρικών δεδομένων, στην ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης για επιχειρηματικές εφαρμογές και στην ανάλυση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Δεύτερη μεγάλη αναδιάρθρωση στην SAP μέσα σε τρία χρόνια

Η SAP είχε προχωρήσει και το 2024 σε πρόγραμμα μετασχηματισμού που επηρέασε περίπου 10.000 θέσεις. Η διαδικασία κόστισε περίπου 3 δισ. ευρώ και βασίστηκε κυρίως σε εθελούσιες αποχωρήσεις και επανεκπαίδευση εργαζομένων. Ο συνολικός αριθμός του προσωπικού παρέμεινε τελικά σχετικά σταθερός, καθώς έγιναν προσλήψεις σε νέες ειδικότητες.

Στη Γερμανία, όπου βρίσκεται μεγάλο μέρος του προσωπικού, το συμβούλιο εργαζομένων έχει εξασφαλίσει εγγύηση απασχόλησης έως το 2028. Αυτό αποτελεί σημαντικό παράγοντα στις συζητήσεις για το πώς θα εφαρμοστεί οποιαδήποτε νέα αναδιάρθρωση.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την αγορά εργασίας

Η υπόθεση της SAP εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση στον κλάδο της τεχνολογίας. Η WiseTech Global έχει ανακοινώσει σχέδιο περικοπής περίπου 2.000 θέσεων, η Atlassian περίπου 1.600, ενώ η Cloudflare περισσότερων από 1.100, συνδέοντας τις αλλαγές με την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης.

Στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την εταιρεία Challenger, Gray & Christmas, οι εργοδότες είχαν ανακοινώσει έως τον Οκτώβριο 121.401 περικοπές θέσεων που αποδίδονταν στην τεχνητή νοημοσύνη, περίπου το 20% του συνόλου. Ωστόσο, οι οικονομικές και αγοραίες συνθήκες είχαν οδηγήσει σε ακόμη περισσότερες ανακοινώσεις περικοπών, 130.531 συνολικά.

Η πιθανή αναδιάρθρωση της SAP αναδεικνύει έτσι τη διπλή επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης: δημιουργεί νέες αγορές και επιχειρηματικές ευκαιρίες, αλλά ταυτόχρονα μεταβάλλει τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και τις δεξιότητες που απαιτούνται. Το ζητούμενο για την εταιρεία θα είναι να επιταχύνει τον τεχνολογικό μετασχηματισμό της χωρίς να υπονομεύσει την τεχνογνωσία και τις σχέσεις με τους πελάτες, που αποτελούν τη βάση της δραστηριότητάς της.