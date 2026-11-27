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Το ρωσικό υπουργείο Οικονομικών προτείνει την επιβολή εισαγωγικού δασμού ύψους 35% στα θαλασσινά που προέρχονται από μη φιλικές χώρες.

«Ετοιμάσαμε σχέδιο κυβερνητικής απόφασης για την αύξηση των εισαγωγικών δασμών στα θαλασσινά από μη φιλικές χώρες (…) Το σχέδιο έχει καταρτιστεί και βρίσκεται αυτή τη στιγμή προς έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Προτείνεται η αύξηση του συντελεστή των δασμών στο 35%. Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε δασμός, ενώ πλέον θα ανέρχεται στο 35%», δήλωσε την Παρασκευή ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών, Αντόν Σιλουάνοφ, κατά την ολομέλεια του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.

Αργότερα, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο υπουργός διευκρίνισε ότι ο δασμός θα αφορά όλα τα εκλεκτά προϊόντα διατροφής (delicatessen) των οποίων η εισαγωγή από μη φιλικές χώρες εξακολουθεί να επιτρέπεται.

«Θα αφορά εκείνα τα προϊόντα που δεν έχουν απαγορευτεί στη χώρα μας. Έχουμε απαγορεύσει την εισαγωγή ορισμένων delicatessen στη Ρωσία, ενώ για όσα εξακολουθούν να εισάγονται θα επιβάλουμε δασμό», δήλωσε, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα προϊόντα στα οποία θα εφαρμοστεί ο εισαγωγικός δασμός 35%.

Όπως ανέφερε, πρόκειται κυρίως για θαλασσινά.

Το υπουργείο Οικονομικών είχε προτείνει προηγουμένως την επιβολή εισαγωγικού δασμού 15% στα delicatessen από μη φιλικές χώρες. Όπως είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους ο υφυπουργός Οικονομικών Αλεξέι Σαζάνοφ, η νέα δασμολογική επιβάρυνση ενδέχεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Ο ίδιος είχε επίσης αναφέρει ότι θα προετοιμαστούν τα απαραίτητα έγγραφα, προκειμένου το ζήτημα να τεθεί προς συζήτηση στις χώρες της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (ΕΟΕΕ), ώστε οι αυξημένοι δασμοί να εφαρμοστούν όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη.

Τα σχετικά έγγραφα θα αποσταλούν στην Επιτροπή της ΕΟΕΕ. «Πρόκειται για δύο παράλληλες διαδικασίες, οι οποίες βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη», είχε δηλώσει.

Όπως έγινε γνωστό, το ζήτημα της ανάγκης αναθεώρησης των δασμολογικών συντελεστών για τα delicatessen που εισάγονται στη Ρωσία από μη φιλικές χώρες προέκυψε στη ρωσική Κρατική Δούμα, κατά τη συζήτηση τροπολογιών στον φορολογικό κώδικα (Νο. 617-9).

Η εισαγωγή αλλαντικών και τυριών στη Ρωσία απαγορεύτηκε τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, λόγω κρουσμάτων αφθώδους πυρετού σε αρκετές χώρες. Ορισμένα προϊόντα υπόκεινται επίσης σε απαγόρευση στο πλαίσιο του εμπάργκο τροφίμων, το οποίο ισχύει από τον Αύγουστο του 2014.

Στα θαλασσινά που εισάγει η Ρωσία περιλαμβάνονται στρείδια, καραβίδες τύπου langoustine, καραβίδες, χτένια, αστακοί και άλλα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις κλαδικών ενώσεων, το 2025 εισήχθησαν, για παράδειγμα, 627 τόνοι στρειδιών και 3,7 χιλιάδες τόνοι langoustine.