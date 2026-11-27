Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η τεχνολογία και ειδικά η τεχνητή νοημοσύνη (AI) δέχθηκαν τα έντονα φώτα της δημοσιότητας χάρη στην πρόσφατη «περιπέτεια» της Nvidia με πρωταγωνιστή τον Τζένσεν Χουάνγκ και την παράνομη ερωτική του σχέση , η οποία – σημειώνει εύστοχα το CNBC- είχε περισσότερες ανατροπές από μυθιστόρημα της Αγκάθα Κρίστι,

Όλα ξεκίνησαν όταν ο συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ παραδέχτηκε ότι απάτησε τη σύζυγό του. Λίγες μέρες αργότερα, εν μέσω έρευνας από το διοικητικό συμβούλιο και ευρύτερου ελέγχου , που αφορούσε ζητήματα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, υπέβαλε την παραίτησή του. Λιγότερο από δύο εβδομάδες αργότερα, ο Χουάνγκ επέστρεψε στο τιμόνι της εταιρείας.

Στο διάστημα αυτό, η μετοχή της Nvidia έχασε πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, για να ανακτήσει στη συνέχεια ποσό λίγο μικρότερο από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Η ρευστότητα στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης

Αυτό το δράμα στην ηγεσία εκτυλίχθηκε σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η αγορά της Τεχνητής Νοημοσύνης παρουσιάζει μεγαλύτερη αστάθεια από ό,τι το τελευταίο διάστημα.

Οι μετοχές του κλάδου έχουν σημειώσει κατακόρυφη πτώση τους τελευταίους μήνες, καθώς οι επενδυτές αμφισβητούν τη βιωσιμότητα της ραγδαίας ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης. Μετοχές εταιρειών ημιαγωγών, όπως η Arm και η AMD , έχουν καταγράψει πτώση τον τελευταίο μήνα.

Η αιφνιδιαστική επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ οδήγησε σε άνοδο 31% της μετοχής της Nvidia, ενώ κέρδη σημείωσαν και άλλες μετοχές του κλάδου. Ωστόσο, η αρχική ευφορία εξανεμίστηκε μέχρι το κλείσιμο της Τρίτης, με τη μετοχή της Nvidia και πολλές άλλες μετοχές ημιαγωγών να καταγράφουν πτώση.

Αυτή η απότομη ανατροπή εγείρει ερωτήματα για τους επενδυτές: μήπως η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ αποκατέστησε την εμπιστοσύνη στη Nvidia, ή μήπως πυροδότησε απλώς μια πρόσκαιρη ανάκαμψη, τη στιγμή που η αγορά αντιμετωπίζει ευρύτερα.

Η μεταβλητότητα στον τομέα της τεχνολογίας φάνηκε να συνεχίζεται την Παρασκευή, καθώς οι μετοχές του κλάδου σημείωσαν εκ νέου άνοδο.

«Η Wall Street περιόρισε τα κέρδη της Δευτέρας, καθώς επέστρεψε η νηφαλιότητα στην αγορά και η προσοχή στράφηκε ξανά στα θεμελιώδη μεγέθη», έγραψε ο Κάιλ Ρόντα , αναλυτής στην Capital.com, σε σημείωμά του κατά το κλείσιμο της αγοράς την Τρίτη.

«Αν και η επάνοδος του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Nvidia αποτελεί αναμφίβολα θετική εξέλιξη για τις αγορές και τον ευρύτερο κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), δεν εξαλείφει όλους τους κινδύνους και τις ανησυχίες για έναν κλάδο που ενδέχεται να πλησιάζει στην κορύφωση της επενδυτικής του έκρηξης, ενώ παράλληλα παρατηρείται επιβράδυνση στην αύξηση των κερδών».

Το ράλι στις αρχές της εβδομάδας «τροφοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό» από την επιστροφή του Χουάνγκ, δήλωσε η Βιολέτα Τοντόροβα, ανώτερη αναλύτρια ερευνών στην Leverage Shares, αναφέρει το CNBC.

Οι συνέπειες των δασμών

«Οι νέες απειλές για επιβολή δασμών από τη διακυβέρνηση Trump έχουν εντείνει την αβεβαιότητα στην αγορά», πρόσθεσε. «Το βραχυπρόθεσμο ράλι έχει ανακοπεί και η τιμή της μετοχής της Nvidia είναι πιθανό να κινηθεί πλάγια, μεταξύ 125 και 170 δολαρίων, το επόμενο διάστημα».

Η μετοχή της Nvidia έκλεισε στα 149,30 δολάρια την Τετάρτη, διαμορφώνοντας την κεφαλαιοποίησή της στα 3,6 τρισεκατομμύρια δολάρια — ποσό μειωμένο κατά περίπου 2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με το υψηλό του Οκτωβρίου.

«Αναμένουμε μια επιλεκτική ανάκαμψη σε όλο το οικοσύστημα της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ η μετοχή της Nvidia εκτιμάται ότι θα κινηθεί πλάγια και θα παραμείνει ευμετάβλητη, διατηρούμενη κάτω από το υψηλό του Οκτωβρίου, τουλάχιστον μέχρι τις ακροάσεις στο Κογκρέσο που έχουν προγραμματιστεί για τις 1–3 Δεκεμβρίου», ανέφερε σε σημείωμά του την Τετάρτη ο Εγκόρ Τολμάτσεφ, ανώτερος αναλυτής στη Freedom Capital Markets.

Επιμένει η αστάθεια για τις μετοχές τεχνολογίας

Μεταβλητότητα παρουσίασαν και άλλες σημαντικές μετοχές του κλάδου της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η πρώτη εβδομάδα της Anthropic ως εισηγμένη εταιρεία χαρακτηρίστηκε από μεικτά πρόσημα. Η μετοχή της AMD υποχώρησε κατά 25% τις τελευταίες πέντε ημέρες, ενώ η Micron —κατασκευάστρια τσιπ μνήμης— σημείωσε πτώση 18%. Και οι δύο μετοχές κατέγραψαν απότομη άνοδο τη Δευτέρα, πριν περιορίσουν τα κέρδη τους.

Οι ένθερμοι υποστηρικτές του Τζένσεν Χουάνγκ ίσως ήλπιζαν σε μια ταχύτερη επιστροφή στις ημέρες της μεγάλης ακμής για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Ωστόσο, αν και η επιστροφή του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia εξάλειψε μία πηγή αβεβαιότητας γύρω από τον κολοσσό των ημιαγωγών, η μεταβλητότητα στις μετοχές του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης υποδηλώνει ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση ζητήματα πολύ σημαντικότερα από το ποιος κατέχει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.