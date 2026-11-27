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Η βιομηχανία στην Κίνα εμφανίζει σημάδια ισχυρής ανάκαμψης στην κερδοφορία της, αλλά τα οφέλη δεν κατανέμονται ομοιόμορφα. Η έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τους παραγωγούς ημιαγωγών, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και πρώτων υλών, την ώρα που η αδύναμη καταναλωτική ζήτηση περιορίζει τα περιθώρια κέρδους σε παραδοσιακούς κλάδους, σημειώνει το CNBC.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Κίνας, τα κέρδη των μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 20,1% τον Οκτώβριο σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, καταγράφοντας τον ταχύτερο ρυθμό από τον περασμένο Μάιο. Για το πρώτο δεκάμηνο του 2026, η αύξηση έφτασε το 16%, έναντι 15,5% στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου. Η εξέλιξη σηματοδοτεί σημαντική βελτίωση έπειτα από τρία χρόνια υποχώρησης της κερδοφορίας και την ισχνή αύξηση 0,6% που είχε καταγραφεί το 2025.

Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί τους μεγάλους νικητές

Ο βασικός κινητήρας της ανάκαμψης είναι η βιομηχανία ηλεκτρονικών. Τα κέρδη των επιχειρήσεων του κλάδου σχεδόν διπλασιάστηκαν κατά τους πρώτους δέκα μήνες του έτους, καθώς η παγκόσμια ζήτηση για υπολογιστική ισχύ τεχνητής νοημοσύνης ενίσχυσε τις παραγγελίες για μνήμες, μικροκυκλώματα και συναφή εξαρτήματα.

Παράλληλα, τα κέρδη στη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας αυξήθηκαν κατά 50,9%, ενώ οι κατασκευαστές διαστημικών οχημάτων και πυραύλων κατέγραψαν άνοδο 63,2%. Η τάση δείχνει ότι η Κίνα επωφελείται από τη διεθνή επέκταση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, όχι μόνο μέσω της παραγωγής ηλεκτρονικών συσκευών αλλά και μέσω της ευρύτερης βιομηχανικής αλυσίδας που τις υποστηρίζει.

Κερδισμένοι είναι και οι παραγωγοί μετάλλων. Η ζήτηση για χαλκό και αλουμίνιο από τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει στηρίξει τις τιμές, ενισχύοντας την κερδοφορία των σχετικών επιχειρήσεων. Οι εταιρείες επεξεργασίας πετρελαίου πέρασαν επίσης από ζημίες σε συνολικά κέρδη.

Η άλλη πλευρά της βιομηχανικής ανάκαμψης στην Κίνα

Η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική στους κλάδους που εξαρτώνται από την κατανάλωση και τις κατασκευές. Τα κέρδη των αυτοκινητοβιομηχανιών μειώθηκαν κατά 26% στο πρώτο δεκάμηνο, καθώς το κόστος αυξήθηκε ταχύτερα από τα έσοδα. Στον κλάδο των οικοδομικών υλικών, οι απώλειες έφτασαν το 46,7%, ενώ στην επιπλοποιία το 52,4%, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη κρίση στην αγορά ακινήτων.

Η αδύναμη εγχώρια ζήτηση δυσκολεύει τις επιχειρήσεις να μετακυλίσουν στους πελάτες το αυξημένο κόστος παραγωγής. Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν μόλις κατά 0,4% τον Οκτώβριο, ενώ οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία υποχώρησαν κατά 8,1% στο πρώτο δεκάμηνο. Παράλληλα, η αύξηση των αποθεμάτων και των ανεξόφλητων απαιτήσεων υποδηλώνει ότι αρκετές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διάθεση των προϊόντων και στην είσπραξη των οφειλών τους.

Οι εμπορικοί κίνδυνοι και η επόμενη ημέρα

Η εξάρτηση της βιομηχανικής ανάκαμψης από τις εξαγωγές και την παγκόσμια επενδυτική έκρηξη στην τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί νέους κινδύνους. Μια επιβράδυνση των επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων θα μπορούσε να περιορίσει τη ζήτηση για κινεζικά προϊόντα, ενώ οι νέοι αμερικανικοί δασμοί απειλούν να αυξήσουν το κόστος πρόσβασης στις διεθνείς αγορές.

Το βασικό πρόβλημα για το Πεκίνο παραμένει ότι η ισχυρή βιομηχανική παραγωγή δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη ανάκαμψη της εσωτερικής κατανάλωσης. Η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει σημαντική ώθηση στα κέρδη και στις εξαγωγές, αλλά δεν μπορεί από μόνη της να υποκαταστήσει τη ζήτηση των νοικοκυριών. Για να αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια η ανάκαμψη, η Κίνα θα χρειαστεί να περιορίσει αυτή την ανισορροπία.