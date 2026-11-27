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Ο Αλεχάντρο Μπετανκούρ, δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας από τη Βενεζουέλα, υπερασπίζεται τη συμφωνία που συνδέει την εταιρεία του North American Blue Energy Partners (NABEP) με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, σε μια περίοδο κατά την οποία η πολιτική και οικονομική αντιπαράθεση γύρω από τη διαχείριση των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας εντείνεται.

Μιλώντας στους Financial Times, ο Μπετανκούρ δήλωσε ότι επιθυμεί να ελεγχθούν οι όροι της συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι αυτή μπορεί να αποφέρει οφέλη σε όλους τους εμπλεκόμενους. Απέρριψε τις κατηγορίες περί διαφθοράς και υποστήριξε ότι δεν έχει καταδικαστεί ούτε καν κατηγορηθεί ποινικά σε καμία χώρα. «Έχω κάνει μόνο παραγωγική δουλειά για τη χώρα μου, έχω δημιουργήσει θέσεις εργασίας», ανέφερε, περιγράφοντας τη συνεργασία με τις ΗΠΑ ως ευκαιρία για την οικονομική ανασυγκρότηση της Βενεζουέλας.

Μια συμφωνία με τεράστιο ενεργειακό αποτύπωμα για την Βενεζουέλα

Τον Αύγουστο του 2026, η κυβέρνηση της μεταβατικής προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες παραχώρησε στην NABEP 14 επιπλέον πετρελαϊκά έργα, πέρα από τα τρία που ήδη διαχειριζόταν. Το σύνολο των 17 έργων συνδέεται με αποθέματα περίπου 65 δισ. βαρελιών, ενώ η συμφωνία προβλέπει μακροχρόνια δικαιώματα εκμετάλλευσης.

Κεντρικό στοιχείο της συμφωνίας είναι η δυνατότητα του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας να αποκτήσει συμμετοχή 35% στην εταιρεία μέσω ειδικών δικαιωμάτων αγοράς μετοχών, γνωστών ως penny warrants. Πρόκειται για χρηματοοικονομικό μηχανισμό που δίνει στην αμερικανική πλευρά τη δυνατότητα να αποκτήσει μετοχικό μερίδιο σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή. Παράλληλα, οι ΗΠΑ εξασφαλίζουν προνομιακή πρόσβαση σε μέρος της παραγωγής. Η συμφωνία προβλέπει επίσης δικαίωμα πρώτης προτίμησης για την αγορά της υπόλοιπης παραγωγής, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει τη συμφωνία τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην ιστορία των ΗΠΑ, παρουσιάζοντάς την ως μέσο ενίσχυσης της αμερικανικής ενεργειακής ασφάλειας και προσέλκυσης επενδύσεων στη Βενεζουέλα.

Οι καταγγελίες της αντιπολίτευσης και το παρελθόν του επιχειρηματία

Η συμφωνία έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη Βενεζουέλα. Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο έχει δηλώσει ότι μια μελλοντική εκλεγμένη κυβέρνηση θα επανεξετάσει τη σύμβαση, ενώ έχει κατηγορήσει τον Μπετανκούρ για «ακραία διαφθορά». Οι επικρίσεις συνδέονται και με παλαιότερες συμβάσεις που είχε αναλάβει η εταιρεία Derwick Associates για την κατασκευή μονάδων ηλεκτροπαραγωγής επί κυβέρνησης Ούγκο Τσάβες. Ο επιχειρηματίας απορρίπτει τις κατηγορίες περί υπερτιμολογήσεων, χαρακτηρίζοντάς τες πολιτική στοχοποίηση.

Το όνομά του έχει επίσης βρεθεί στο επίκεντρο ερευνών για πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Ευρώπη. Πριν από έναν χρόνο συνελήφθη στο Λονδίνο βάσει ελβετικού αιτήματος, ενώ έχουν υπάρξει έρευνες και σε άλλες χώρες. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι διαδικασίες δεν κατέληξαν σε ποινικές κατηγορίες εις βάρος του και ότι το αίτημα έκδοσης αποσύρθηκε.

Φιλόδοξοι στόχοι και μεγάλα εμπόδια

Ο Μπετανκούρ σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγή της NABEP από περίπου 230.000 βαρέλια ημερησίως σε ένα εκατομμύριο και να επενδύσει 100 δισ. δολάρια στη Βενεζουέλα μέσα σε μία δεκαετία. Υποστηρίζει ότι η εταιρεία έχει θετικές ταμειακές ροές και δεν διαθέτει χρέος. Με τιμή πετρελαίου 70 δολάρια ανά βαρέλι, εκτιμά ότι τα ετήσια έσοδά της θα μπορούσαν να φτάσουν τα 5 δισ. δολάρια.

Ωστόσο, η υλοποίηση των σχεδίων απαιτεί τεράστια κεφάλαια, αποκατάσταση υποδομών και μακροχρόνια πολιτική σταθερότητα. Αναλυτές της Rystad Energy επισημαίνουν ότι η εταιρεία θα χρειαστεί εξωτερικούς επενδυτές, οι οποίοι δύσκολα θα δεσμεύσουν κεφάλαια χωρίς σαφείς εγγυήσεις για τη συνέχεια του θεσμικού και πολιτικού πλαισίου.

Η συμφωνία, επομένως, δεν αποτελεί μόνο ένα μεγάλο ενεργειακό εγχείρημα. Ανοίγει και ένα κρίσιμο ερώτημα για το ποιος θα ελέγχει τον πετρελαϊκό πλούτο της Βενεζουέλας, ποια θα είναι τα πραγματικά οφέλη για το κράτος και τους πολίτες της και κατά πόσο οι σημερινές δεσμεύσεις θα αντέξουν σε μια μελλοντική πολιτική αλλαγή.