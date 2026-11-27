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Στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου ως επικεφαλής της Federal Reserve ο Κέβιν Γουόρς χαρακτήρισε τις διαφωνίες εντός της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) ως «μια καλή οικογενειακή διαμάχη». Έκτοτε έχει χρησιμοποιήσει κι άλλες φορές αυτή τη φράση.

Μέχρι στιγμή φαίνεται ότι έχει καταφέρει να κρατήσει τη διαμάχη εντός των τειχών της κεντρικής τράπεζας, χωρίς να έχει πάρει εξαιρετικές διαστάσεις ή να προκαλέσει την επίθεση του Αμερικανού προέδρου.

Ωστόσο, η επόμενη συνεδρίαση της FOMC είναι προγραμματισμένη για τις 8 Δεκεμβρίου και νέες «διαμάχες» διαφαίνονται στον ορίζοντα. Oι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν πολύ πάνω από τον στόχο της Fed και ο Λευκός Οίκος έχει ανακοινώσει ακόμη περισσότερους δασμούς.

Ωστόσο, οι χρηματιστηριακές αγορές παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις εν μέσω ανησυχιών για την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η υπόθεση της Nvidia δείχνει ότι ο Τραμπ παραμένει εξαιρετικά παρεμβατικός.

Η FOMC βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τριπλή πρόκληση. Πρώτον όσον αφορά τα επιτόκια, δεύτερον σχετικά με τις επικοινωνιακές της πολιτικές και τρίτον γύρω από τον πρόεδρο, εξηγεί η Γκίλιαν Τετ, αρθρογράφος και μέλος της συντακτικής ομάδας των Financial Times.

Τα επιτόκια

Σχετικά με τον πρώτο τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της FOMC δείχνουν ότι το διοικητικό συμβούλιο « πάτησε το κουμπί» της παύσης μετά την αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο προκειμένου να συγκεντρώσει περισσότερα στοιχεία.

Ωστόσο, ο Τζον Γουίλιαμς, πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης, προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα ότι «ο πληθωρισμός είναι απλά πολύ υψηλός» και απέδωσε την ευθύνη στους δασμούς, στις «διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού» και στην «ισχυρή ζήτηση για… αγαθά και υπηρεσίες» που συνδέεται με την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτό ώθησε τον Κρίστοφερ Γουόλερ, ένα από τα μέλη του δ.σ. της Fed, να ζητήσει άμεση αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης. «Υπάρχουν λόγοι να… αναμένουμε ότι οι αυξημένες τιμές της ενέργειας θα παραμείνουν», δήλωσε πρόσφατα ο Γουόλερ, υποστηρίζοντας ότι ακόμη και η πτώση των τιμών του πετρελαίου δεν θα αρκεί για να μειώσει τον πληθωρισμό, δεδομένης της έλλειψης δυναμικότητας διύλισης και των υψηλών εξόδων ασφάλισης των μεταφορών.

Ο Γουόλερ εκφράζει επίσης την ανησυχία του ότι «ο δυναμισμός της σημερινής αγοράς εργασίας ενδέχεται να είναι χαμηλός», γεγονός που δημιουργεί περισσότερες πιέσεις για πληθωρισμό. Η Κλερ Λομπαρντέλι, αναπληρώτρια διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, συμμερίζεται αυτή την ανησυχία. «Η αγορά εργασίας έχει γίνει λιγότερο αποτελεσματική στο να κατευθύνει τους ανθρώπους προς νέες ευκαιρίες», σημείωσε πρόσφατα.

Επιπλέον, οι εταιρείες φαίνεται πλέον να μετακυλίουν στους καταναλωτές, με κάποια χρονική υστέρηση, το κόστος των δασμών του περασμένου έτους. Μια «αύξηση των επενδύσεων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη» οδηγεί επίσης σε άνοδο των βιομηχανικών τιμών, αναφέρει ο Γουίλιαμς. Το κρίσιμο σημείο που πρέπει να κατανοήσουμε, λοιπόν, είναι ότι η Fed δεν αντιμετωπίζει απλώς πληθωρισμό που οφείλεται στην προσφορά, αλλά και πιέσεις που οφείλονται στη ζήτηση — και μάλιστα με έναν τρόπο που δεν έχει παρατηρηθεί εδώ και πολλά χρόνια.

Ωστόσο, αυτό που καθιστά την απόφαση της FOMC ιδιαίτερα δύσκολη είναι ότι ορισμένοι οικονομολόγοι, όπως ο Γουίλιαμς, αναμένουν επίσης πτώση των τιμών το επόμενο έτος, εφόσον η «τρέλα» γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη υποχωρήσει. Επιπλέον, οι απότομες διακυμάνσεις στις χρηματιστηριακές αγορές έχουν ήδη «συσφίξει δραστικά τις χρηματοοικονομικές συνθήκες», όπως αναφέρει ο Μπιλ Άκμαν, η εξέχουσα προσωπικότητα της Γουόλ Στριτ, ο οποίος (όπως και ο Λευκός Οίκος) θεωρεί ότι μια αύξηση τον Δεκέμβριο θα αποτελούσε «λάθος».

Τι θα κάνει λοιπόν η Fed αναρωτιέται η Τετ. Εκτιμά ότι θα αποφασίσει μια αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον επόμενο μήνα, ακολουθούμενη από περαιτέρω αυξήσεις το επόμενο έτος. Γιατί ενώ ο Γουόλερ υποστηρίζει ότι «η αύξηση μόνο κατά 25 μονάδες βάσης θα έθετε σε κίνδυνο την αξιοπιστία μας», οι περισσότεροι διοικητές της Fed φαίνεται να προτιμούν μια σταδιακή προσέγγιση, ενόψει των αβεβαιοτήτων που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη.

Η ηγεσία Γουόρς

Ωστόσο, η άλλη πρόκληση για τους επενδυτές είναι ότι ενώ ο Γουόρς έχει δεσμευτεί να σταματήσει τις προοπτικές κατευθύνσεις δηλαδή αρνείται να σχολιάσει την κατεύθυνση των επιτοκίων άλλοι διοικητές της Fed, όπως ο Γουόλερ, δεν έχουν σταματήσει να μιλούν. Επιπλέον, ο Γουόρς έχει δείξει μέχρι στιγμής περιορισμένη ικανότητα (στην καλύτερη περίπτωση) να τους σιωπήσει.

Μακροπρόθεσμα, επισημαίνει η Τετ αυτό ενδέχεται να κάνει τον Γουόρς να φανεί ως «αδύναμος ηγέτης». Βραχυπρόθεσμα, όμως, μπορεί να προκαλέσει μεταβλητότητα στις τιμές, ιδίως δεδομένου του τρίτου ζητήματος που βαραίνει τη Fed: ο Τραμπ.

Μέχρι στιγμής, ο νέος διοικητής της Fed έχει τονίσει επανειλημμένα ότι προτίθεται να προστατεύσει την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένου ότι ο Γουόρς έχει υποστηρίξει την ανεξαρτησία της Fed καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του.

Ωστόσο, η πρόσφατη υποστήριξη του Τραμπ για την επανένταξη του Τζένσεν Χουάνγκ στη Nvidia δείχνει ότι παραμένει ασταθής και δεν δείχνει καμία ανοχή σε οτιδήποτε βλάπτει τις αγορές μετοχών. Η συνεχιζόμενη και γελοία, η αρθρογράφος χαρακτηρίζει την επίθεση του Λευκού Οίκου εναντίον της Λίζα Κουκ, μέλους του δ.σ. της Fed, δείχνει επίσης ότι η κυβέρνηση δεν έχει εγκαταλείψει την παρεμβατική της τάση.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ επικαλέστηκε την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ όταν ρωτήθηκε για τη βουτιά στις χρηματιστηριακές αγορές, προειδοποιώντας ότι «πολλοί πιστεύουν ότι ενδέχεται να διαπράττουν ένα λάθος πολιτικής αν εφαρμόσουν υπερβολικά αυστηρή νομισματική πολιτική». Αν η αγορά κρατικών ομολόγων καταρρεύσει και/ή η χρηματιστηριακή αγορά υποχωρήσει περαιτέρω, αναμένεται περισσότερη πίεση από τον Τραμπ και από ανθρώπους όπως ο Άκμαν.

Έτσι, ναι, ο Γουόρς έχει κάνει ένα αξιέπαινο ξεκίνημα. Όμως ο Δεκέμβριος, καταλήγει η Τετ, θα μπορούσε να είναι η στιγμή που η διαμάχη στο FOMC θα γίνει πραγματικότητα. Και όπως γνωρίζει κάθε οικογένεια, όταν αρχίζουν οι διαφωνίες, μπορεί να είναι αγχωτικό και δύσκολο να σταματήσουν.