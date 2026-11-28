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Σχεδόν 10 δισ. ευρώ περισσότερα φορολογικά έσοδα περιμένει να εισπράξει το Δημόσιο έως το 2030, παρά τις μειώσεις φόρων και τις ελαφρύνσεις που περιλαμβάνει ο κυβερνητικός σχεδιασμός.

Πίσω από την αύξηση των εισπράξεων διαμορφώνεται ένας διαφορετικός φορολογικός χάρτης, με σαφείς πρωταθλητές στη συμβολή των πρόσθετων εσόδων, κατηγορίες φόρων που παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες και συγκεκριμένες ομάδες φορολογουμένων που προβλέπεται να επωφεληθούν από τις νέες παρεμβάσεις.

Τα συνολικά φορολογικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού αυξάνονται από 77,95 δισ. ευρώ το 2027 σε 87,79 δισ. ευρώ το 2030

Η συνδυαστική ανάγνωση των προβλέψεων του Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού 2027–2030 αποκαλύπτει ότι το 63,6% της αναμενόμενης αύξησης των φορολογικών εσόδων θα προέλθει από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Συνολικά, οι δύο κατηγορίες αναμένεται να αποφέρουν επιπλέον 6,26 δισ. ευρώ, από τα 9,84 δισ. ευρώ της συνολικής αύξησης.

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδος καταγράφεται στη φορολογία εταιρειών, με 32,2%, ενώ σε απόλυτα ποσά προηγείται ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων, με πρόσθετες εισπράξεις 3,26 δισ. ευρώ. Ο ΦΠΑ ακολουθεί με αύξηση 2,66 δισ. ευρώ, παραμένοντας η σημαντικότερη μεμονωμένη πηγή φορολογικών εσόδων.

Η εξέλιξη συνδέεται άμεσα με τις κυβερνητικές προβλέψεις για την ανάπτυξη, την αύξηση των μισθών και των επιχειρηματικών κερδών, αλλά και με την πορεία των τιμών. Περισσότερα έσοδα, ωστόσο, δεν σημαίνουν απαραίτητα υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές ή μεγαλύτερη πραγματική επιβάρυνση για κάθε φορολογούμενο.

Πρωταθλητές οι εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα

Σύμφωνα με τον πολυετή σχεδιασμό, τα συνολικά φορολογικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού αυξάνονται από 77,95 δισ. ευρώ το 2027 σε 87,79 δισ. ευρώ το 2030, σημειώνοντας άνοδο 12,6%.

Στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, οι εισπράξεις προβλέπεται να αυξηθούν από 17,04 δισ. ευρώ σε 20,29 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 19,1%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτα ποσά μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών που εξετάζονται.

Ακόμη ταχύτερα, όμως, αναμένεται να κινηθούν οι φόροι των επιχειρήσεων. Από 9,35 δισ. ευρώ το 2027 εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 12,36 δισ. ευρώ το 2030, ενισχυμένοι κατά 3,01 δισ. ευρώ ή 32,2%. Στην αντίθετη πλευρά βρίσκονται οι τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας, οι οποίοι παραμένουν σχεδόν αμετάβλητοι, από 2,365 δισ. ευρώ σε 2,363 δισ. ευρώ, καθώς και οι λοιποί φόροι επί της παραγωγής, με προβλεπόμενη μείωση εισπράξεων κατά 180 εκατ. ευρώ.

Πώς η ακρίβεια γεμίζει τα ταμεία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία του ΦΠΑ, καθώς συνδέεται άμεσα με την κατανάλωση και τις τιμές των προϊόντων. Οι προβλεπόμενες εισπράξεις αυξάνονται από 31,05 δισ. ευρώ το 2027 σε 33,70 δισ. ευρώ το 2030, δηλαδή κατά 8,6%.

Για παράδειγμα, σε προϊόν καθαρής αξίας 100 ευρώ με ΦΠΑ 24%, ο φόρος είναι 24 ευρώ. Εάν η τιμή αυξηθεί στα 110 ευρώ, ο φόρος διαμορφώνεται στα 26,40 ευρώ, χωρίς να έχει αλλάξει ο συντελεστής. Ο πολυετής προγραμματισμός προβλέπει ότι ο εναρμονισμένος πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 2,2% το 2028, στο 2,1% το 2029 και στο 2% το 2030. Αυτό συνεπάγεται σωρευτική αύξηση του γενικού επιπέδου τιμών κατά περίπου 6,4% την τριετία. Αντίθετα, τα έσοδα από ειδικούς φόρους κατανάλωσης αυξάνονται μόλις κατά 1,8%, από 7,35 δισ. ευρώ σε 7,48 δισ. ευρώ.

Η ανάπτυξη πίσω από τις εισπράξεις

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπει ότι το ονομαστικό ΑΕΠ θα αυξηθεί από 275,87 δισ. ευρώ το 2027 σε 312,26 δισ. ευρώ το 2030, δηλαδή κατά 13,2%. Επομένως, ενώ τα φορολογικά έσοδα αυξάνονται κατά 12,6%, η οικονομία προβλέπεται να μεγεθυνθεί ονομαστικά με ελαφρώς υψηλότερο ρυθμό. Με βάση τα στοιχεία του πολυετούς, τα φορολογικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού αντιστοιχούν στο 28,26% του ΑΕΠ το 2027 και στο 28,12% το 2030.

Αυτό σημαίνει ότι η προβλεπόμενη άνοδος των εισπράξεων δεν συνοδεύεται από αύξηση του συγκεκριμένου λόγου φόρων προς ΑΕΠ. Δεν πρόκειται, ωστόσο, για τον συνολικό δείκτη φορολογικής επιβάρυνσης της Γενικής Κυβέρνησης, στον οποίο περιλαμβάνονται και άλλες κατηγορίες εσόδων.

Το οικονομικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί και από την επιβεβαίωση των αναπτυξιακών προβλέψεων. Ο πολυετής σχεδιασμός στηρίζεται σε ετήσιους ρυθμούς αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ κοντά στο 2% έως το 2030, ενώ οι πρόσφατες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εμφανίζονται πιο συγκρατημένες για το 2027.

Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερα

Παράλληλα με την αύξηση των συνολικών εισπράξεων, ο πολυετής σχεδιασμός περιλαμβάνει συγκεκριμένες ελαφρύνσεις.

Από το 2027 καταργείται το τέλος επιτηδεύματος για 121.922 επιχειρήσεις στην ελληνική περιφέρεια και στη Θεσσαλονίκη. Στην Αττική προβλέπεται μείωση κατά 50% το 2028 και οριστική κατάργηση το 2029. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν την προκαταβολή φόρου να μειώνεται από 55% σε 50%, ενώ για τις εταιρείες προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση από 80% σε 50%. Η δεύτερη παρέμβαση βελτιώνει κυρίως τη ρευστότητα, καθώς μεταβάλλει τον χρόνο καταβολής και όχι ισόποσα τον τελικό φόρο.

Για τους συνεπείς αυτοαπασχολουμένους προβλέπεται απαλλαγή από συγκεκριμένες προσαυξήσεις του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος, υπό προϋποθέσεις. Το μέτρο αφορά μια κατηγορία περίπου 156.000 ατομικών επιχειρήσεων που σήμερα επιβαρύνονται από αυτές τις προσαυξήσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλες θα πληρούν τα κριτήρια απαλλαγής.

Ελαφρύνσεις προβλέπονται επίσης για επιλέξιμους αγρότες και τριτέκνους, με μηδενισμό της φορολογίας σε συγκεκριμένα εισοδηματικά κλιμάκια, καθώς και για ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας σε μικρούς οικισμούς μέσω της κατάργησης του ΕΝΦΙΑ.

Η εικόνα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις. Την ώρα που οι συνολικές εισπράξεις από τη φορολογία εταιρειών προβλέπεται να αυξηθούν κατά 32,2%, ορισμένες επιχειρήσεις θα πληρώνουν λιγότερα μέσω ειδικών ελαφρύνσεων ή θα αποκτήσουν ευνοϊκότερους όρους καταβολής.

Ο καθοριστικός παράγοντας της φοροδιαφυγής

Στην εξίσωση προστίθεται η προσπάθεια περιορισμού της φοροδιαφυγής, στην οποία ο πολυετής προγραμματισμός αποδίδει μέρος της αναμενόμενης αύξησης των εσόδων.

Η επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η χρήση του myDATA, η διασύνδεση ταμειακών μηχανών και POS και η ενίσχυση των φορολογικών ελέγχων μπορούν να διευρύνουν τη δηλωμένη φορολογητέα ύλη χωρίς αύξηση συντελεστών.

Ο σχεδιασμός έως το 2030 στηρίζεται, επομένως, σε τρεις παράγοντες που πρέπει να λειτουργήσουν ταυτόχρονα. Στην αύξηση των εισοδημάτων και των επιχειρηματικών κερδών, στην επέκταση της φορολογητέας κατανάλωσης και στη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Από την απόδοσή τους θα εξαρτηθεί πόσο κοντά θα βρεθούν οι πραγματικές εισπράξεις στον στόχο των 87,8 δισ. ευρώ και κατά πόσο η αύξηση των κρατικών εσόδων θα συμβαδίσει με τις φορολογικές ελαφρύνσεις που προβλέπει ο πολυετής σχεδιασμός.