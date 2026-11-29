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Πάνω από 38 εκατομμύρια πολίτες στην Ισπανία, καλούνται να εκλέξουν 350 αντιπροσώπους και 209 γερουσιαστές στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές.

Το αποτέλεσμα αυτής της εκλογικής αναμέτρησης θα παρακολουθήσει με μεγάλο ενδιαφέρον ολόκληρη η Ευρώπη, εν όψει ενός 2027 γεμάτου εκλογές

Οι κάλπες άνοιξαν στις 09:00 το πρωί (τοπική ώρα), με τέσσερις ηγέτες να αγωνιούν για το αποτέλεσμα: ο νυν πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ του σοσιαλδημοκρατικού PSOE, ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό του δεξιού Λαϊκού Κόμματος (PP), ο Σαντιάγο Αμπασκάλ του ακροδεξιού Vox και η Άντα Κολάου από την αριστερή συμμαχία Frente Amplio.

Οι δημοσκοπήσεις τοποθετούν το Λαϊκό Κόμμα μπροστά από το PSOE του Πέδρο Σάντσεθ, όπως επισημαίνει το Euronews.

Το PP ενδέχεται να χρειαστεί τη στήριξη του ακροδεξιού, αντιμεταναστευτικού κόμματος Vox για να σχηματίσει κυβέρνηση.

Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει την ακροδεξιά στην κυβέρνηση στην Ισπανία για πρώτη φορά από την μετάβαση της χώρας στη δημοκρατία, μετά τη φασιστική δικτατορία του στρατηγού Φρανσίσκο Φράνκο (1938-1975).

«Ιστορική κινητοποίηση»

Αφού ψήφισε, ο Σάντσεθ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι διαπιστώνει «μια ιστορική κινητοποίηση» και ότι έχει «καλό προαίσθημα».

Hoy es el día. España decide el futuro que quiere para los próximos 4 años. El mayor de los poderes es el voto. Animo a movilizarse, a participar y a votar.

#Elecciones29N https://t.co/a4uidf3qRI — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 29, 2026

Οι επικριτές του τον κατηγορούν ότι αλλάζει συχνά θέση και ότι διαπραγματεύεται με οποιαδήποτε πολιτική δύναμη προκειμένου να παραμείνει στην εξουσία.

Ο Σάντσεθ έχει δεχτεί κριτική επειδή εξασφάλισε την υποστήριξη των κομμάτων της άκρας αριστεράς και των αυτονομιστικών κομμάτων για να κερδίσει τις εκλογές του 2023.

Δεχόμενος επιθέσεις από όλες τις πλευρές, ο Σάντσεθ προειδοποίησε τους ψηφοφόρους ότι μια συντηρητική κυβέρνηση δεν θα διευκόλυνε τη ζωή τους και ότι θα οδηγούσε την Ισπανία πίσω στο παρελθόν, όπως αναφέρει το Euronews.

Ο ηγέτης της δεξιάς αντιπολίτευσης Φεϊχό έχει επανειλημμένα καταγγείλει τον Σάντσεζ για σκάνδαλα διαφθοράς μεγάλης εμβέλειας, για παραχωρήσεις προς τους Καταλανούς αυτονομιστές, αλλά και για δύο θανατηφόρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα που σημειώθηκαν φέτος και στοίχισαν τη ζωή σε 115 άτομα, για την εισροή μεταναστών στη Θέουτα τον Ιούλιο και για μια γενική διακοπή ρεύματος σε εθνικό επίπεδο τον Απρίλιο του 2025.

Καθοριστικό ζήτημα η στεγαστική κρίση

Η ραγδαία αύξηση των τιμών των κατοικιών και των ενοικίων στις πόλεις και στους τουριστικούς προορισμούς έχει προκαλέσει ευρεία δυσαρέσκεια στην Ισπανία, ιδίως μεταξύ των νέων, με διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα να ξεκινούν μετά την έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη.

Ο Σάντσεθ προσπάθησε να αξιοποιήσει την οργή που προκάλεσε η χρόνια κρίση στη στέγαση, ψηφίζοντας μέτρα υπέρ των ενοικιαστών στις αρχές αυτού του μήνα.

Ωστόσο, τα διατάγματα για τη στέγαση απορρίφθηκαν από τη δεξιά τον Οκτώβριο, γεγονός που ώθησε τον Σάντσεθ να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

Ο συνταξιούχος Ντομίνγκο Περέθ, 55 ετών, δήλωσε: «Πρέπει να γίνει μια αλλαγή, λόγω όλων όσων έχουν συμβεί, της τεράστιας διαφθοράς, των Ισπανών που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα».

Με ηγέτη τον 50χρονο Σαντιάγο Αμπασκάλ, το κόμμα Vox έχει εστιάσει την προεκλογική του εκστρατεία στο θέμα της μετανάστευσης, το οποίο συνδέει με την κρίση στη στέγαση και άλλα ζητήματα, προκειμένου να αξιοποιήσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια, ιδίως μεταξύ των νέων.

Η Ευρώπη παρακολουθεί από κοντά

Το Euronews σημειώνει ότι ο Σάντσεθ τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε έναν δημοφιλή προοδευτικό ηγέτη διεθνώς, αλλά δεν είναι το ίδιο αποδεκτός στη χώρα του.

Ωστόσο, έχει καταφέρει να διακριθεί για την ικανότητά του να ξεφεύγει από καταστάσεις που φαίνονται απελπιστικές, προσθέτει το γνωστό μέσο.

Το αποτέλεσμα αυτής της εκλογικής μάχης θα παρακολουθήσει με μεγάλο ενδιαφέρον ολόκληρη η Ευρώπη, εν όψει ενός 2027 γεμάτου εκλογές, κατά το οποίο οι ψηφοφόροι θα προσέλθουν στις κάλπες στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Πολωνία.

Στη Γαλλία, ο ακροδεξιός Εθνικός Συνασπισμός στοχεύει στην ανάληψη της προεδρίας, ενώ στην Ιταλία, ο δεξιός συνασπισμός της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι αναμένεται να επιδιώξει μια ακόμη θητεία.