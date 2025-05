Γερμανία: Οργή ΉΠΑ για την κατάταξη του AfD ως «εξτρεμιστική ομάδα»

Μετά την κατάταξη της «Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD)» στην λίστα με τις εξτρεμιστικές ομάδες και συγκεκριμένα στο ακροδεξιό-νεοναζιστικό φάσμα από την ομοσπονδιακή υπηρεσία προστασίας του Συντάγματος της χώρας, ήρθε η πρώτη έντονη αντίδραση και δη από τις ΗΠΑ.

«Η αντίληψη του λαού με βάση την εθνικότητα και την καταγωγή που επικρατεί στο κόμμα δεν είναι συμβατή με την ελεύθερη δημοκρατική τάξη», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η γερμανική υπηρεσία πληροφοριών στην αιτιολόγηση της απόφασης.

Germany just gave its spy agency new powers to surveil the opposition. That’s not democracy—it’s tyranny in disguise.

What is truly extremist is not the popular AfD—which took second in the recent election—but rather the establishment’s deadly open border immigration policies…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 2, 2025