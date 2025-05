Πάουελ: «Περιμένουμε και βλέπουμε» – Προειδοποίηση για αυξανόμενους οικονομικούς κινδύνους

Η πολιτική βρίσκεται σε καλό σημείο, η Fed δεν δέχεται πιέσεις να κινηθεί και δεν γνωρίζει πού κατευθύνεται η εμπορική πολιτική αλλά προς το παρόν «είναι μια αρκετά ξεκάθαρη απόφαση για εμάς να περιμένουμε και να δούμε και να παρακολουθούμε».

Αυτή είναι η φράση που ακούστηκε από τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, κατά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την απόφαση της κεντρικής τράπεζας να διατηρήσει για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος 4,25%-4,5%.

Ωστόσο η ανησυχία για ένα πιθανό πλήγμα στις θέσεις εργασίας και τον πληθωρισμό διαπερνούσε τις απαντήσεις του Πάουελ αν και είναι πολύ νωρίς για να είναι σίγουρος, δεδομένου ότι υπάρχει τόση αβεβαιότητα για το πως θα διαμορφωθούν οι δασμοί και οι εμπορικές σχέσεις.

Αν και στην απόφαση της κεντρικής τράπεζας δεν υπήρχε η λέξη δασμός ο Πάουελ την χρησιμοποίησε. Υποστήριξε ότι το δασμολογικό σοκ δεν έχει χτυπήσει «ακόμα». «Ο κόσμος ανησυχεί για τον πληθωρισμό, για ένα σοκ από τους δασμούς, αλλά αυτό το σοκ δεν έχει χτυπήσει ακόμη».

«Υπάρχουν τόσα πολλά που δεν γνωρίζουμε» είπε. Αλλά η αμερικανική οικονομία βρίσκεται σε καλό σημείο για να «περιμένουμε και να δούμε».

Οι διαπραγματεύσεις για τους δασμούς που διεξάγει τώρα η κυβέρνηση Τραμπ θα κάνουν την εικόνα πιο ξεκάθαρη, σημείωσε και πρόσθεσε «περιμένουμε και βλέπουμε».

«Μέχρι να μάθουμε περισσότερα για το πώς θα διευθετηθεί αυτό, και τις οικονομικές επιπτώσεις για την απασχόληση, τον πληθωρισμό, δεν θα μπορούσα με σιγουριά να πω ότι ξέρω ποια θα είναι η κατάλληλη πορεία για τη νομισματική πολιτική» ήταν η τοποθέτησή του.

Όσον αφορά τα παρόντα επίπεδα των δασμών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης και σε πιθανή αύξηση του μακροπρόθεσμου πληθωρισμού.

«Η παραμονή των δασμών στα σημερινά τους επίπεδα θα μπορούσε να καθυστερήσει την επίτευξη των στόχων της Fed για τουλάχιστον το επόμενο έτος, υποστήριξε.

Εάν οι δασμοί του Τραμπ παραμείνουν τελικά στα σημερινά τους επίπεδα, αυτό θα μπορούσε να καθυστερήσει την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ από την επίτευξη των στόχων που έχει αναλάβει.

«Αυτό που φαίνεται πιθανό, δεδομένης της έκτασης και της κλίμακας των δασμών, είναι ότι θα δούμε σίγουρα τους κινδύνους για υψηλότερο πληθωρισμό, υψηλότερη ανεργία να έχουν αυξηθεί. Και αν αυτό είναι που βλέπουμε – αν οι δασμοί τελικά τεθούν σε ισχύ σε αυτά τα επίπεδα, κάτι που δεν γνωρίζουμε – τότε δεν θα δούμε περαιτέρω πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων μας», δήλωσε. «Μπορεί να δούμε μια καθυστέρηση σε αυτό».

Διευκρίνισε ότι αυτό θα μπορούσε να καθυστερήσει το χρονοδιάγραμμα της Fed για το επόμενο έτος περίπου.

«Στο σκεπτικό μας, δεν θα κάναμε ποτέ τίποτα άλλο από το να συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε αυτούς τους στόχους. Αλλά τουλάχιστον για το επόμενο, ας πούμε, έτος, δεν θα σημειώναμε πρόοδο προς την επίτευξη αυτών των στόχων και πάλι, αν έτσι διαμορφωθούν οι δασμοί», πρόσθεσε. «Το θέμα είναι ότι δεν το ξέρουμε αυτό. Υπάρχει τόσο μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με την κλίμακα, το πεδίο εφαρμογής, το χρονοδιάγραμμα και την επιμονή των δασμών».

Μια καθυστέρηση στην επίτευξη των στόχων της Fed θα μπορούσε να σημαίνει ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα μπορούσε να διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλότερα επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι ανέμενε προηγουμένως.

«Συνήθως τα πράγματα ξεκαθαρίζουν και η κατάλληλη κατεύθυνση γίνεται σαφής» επισήμανε. Εν τω μεταξύ, «η οικονομία τα πάει καλά».

Ο Πάουελ ρωτήθηκε, λαμβάνοντας υπόψη τα νεότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την καλή έκθεση για την απασχόληση, εάν η Fed θα πρέπει να σκεφτεί να μειώσει καθόλου τα επιτόκια φέτος;

Είναι αδύνατο να πει κανείς, ήταν η απάντησή του.

«Θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες θα ήταν σκόπιμο να μειώσουμε τα επιτόκια φέτος. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δεν θα ήταν, και απλά δεν ξέρουμε μέχρι να μάθουμε περισσότερα για το πώς θα διευθετηθεί αυτό και ποιες είναι οι οικονομικές επιπτώσεις για την απασχόληση … και … για, τον πληθωρισμό».

Και πρόσθεσε: «Δεν θα μπορούσα να πω με σιγουριά ότι γνωρίζω ποια θα είναι η κατάλληλη πορεία

Ως ήταν αναμενόμενο ρωτήθηκε για το πως επηρεάζουν οι επανειλημμένες δημόσιες εκκλήσεις του προέδρου Τραμπ προς τη Fed να μειώσει τα επιτόκια. Η απάντηση του ήταν ότι δεν παίζουν ρόλο στις αποφάσεις της κεντρικής τράπεζας.

«Θα κάνουμε πάντα το ίδιο πράγμα, δηλαδή θα χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία μας για να προωθήσουμε τη μέγιστη δυνατή απασχόληση και τη σταθερότητα των τιμών προς όφελος του αμερικανικού λαού. Θα εξετάζουμε πάντα μόνο τα οικονομικά δεδομένα, τις προοπτικές, την ισορροπία των κινδύνων. Και αυτό είναι όλο. Μόνο αυτό θα εξετάζουμε. Επομένως, αυτό δεν επηρεάζει πραγματικά ούτε τη δουλειά μας ούτε τον τρόπο με τον οποίο την κάνουμε».

Federal Reserve Chair Jerome Powell says that President Donald Trump doesn’t affect how Fed officials do their jobs https://t.co/ftXGYCIt6O pic.twitter.com/D3AUzHeluM

— Bloomberg TV (@BloombergTV) May 7, 2025