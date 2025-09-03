Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πράσινο φως στον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό 2028 – 2034

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Τετάρτη μια δεύτερη δέσμη επτά τομεακών προτάσεων που ολοκληρώνουν το πλαίσιο για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034. Αυτές οι νομικές πράξεις συμπληρώνουν την πρόταση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034 και καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

• Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς και Τελωνείων

• Πρόγραμμα Δικαιοσύνης

• Πρόγραμμα Έρευνας και Κατάρτισης της Euratom

• Μηχανισμός για τη συνεργασία στην πυρηνική ασφάλεια και τον παροπλισμό εγκαταστάσεων

• Πρόγραμμα συνδρομής στον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων του πυρηνικού σταθμού Ignalina στη Λιθουανία (πρόγραμμα Ignalina)

• Απόφαση για την Υπερπόντια Σύνδεση, συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας

• Πρόγραμμα Περικλής Ε΄

Το Πρόγραμμα για την Ενιαία Αγορά και τα Τελωνεία θα ωφελήσει τους πολίτες και τις εταιρείες, προωθώντας την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς της ΕΕ, καταργώντας τα διασυνοριακά και διακρατικά εμπόδια και ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών διοικήσεων. Θα διασφαλίσει ισχυρότερη προστασία των καταναλωτών, θα προωθήσει μέτρα τυποποίησης και θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο στους τομείς των τελωνείων, της φορολογίας και της καταπολέμησης της απάτης. Το Πρόγραμμα θα καλύψει επίσης την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση επίσημων ευρωπαϊκών στατιστικών, κάτι που είναι κρίσιμο για την ενημέρωση των πολιτικών της ΕΕ και είναι απαραίτητο για τη λήψη αποφάσεων βάσει τεκμηρίων. Με 6,2 δισεκατομμύρια ευρώ (διπλή χρηματοδότηση σε σύγκριση με τον τρέχοντα μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ), το ενισχυμένο Πρόγραμμα για την Ενιαία Αγορά και τα Τελωνεία θα συνδυάσει πολλά προηγουμένως αυτόνομα προγράμματα (Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς, Τελωνεία, Μέσο Εξοπλισμού Τελωνειακών Ελέγχων, Fiscalis και το Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Απάτης) σε μια συνεκτική στρατηγική που θα πρέπει να διαφυλάξει την οικονομική ασφάλεια της ΕΕ.

Το Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη», ύψους σχεδόν 800 εκατομμυρίων ευρώ, θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, την κατάρτιση δικαστών και τη διασφάλιση ίσης πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Θα υποστηρίξει επίσης την ψηφιοποίηση των δικαστικών συστημάτων και θα προωθήσει περαιτέρω την ανεξαρτησία και την αμεροληψία της δικαστικής εξουσίας. Οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι εταιρείες θα επωφεληθούν από έναν πιο αποτελεσματικό, χωρίς αποκλεισμούς, ανθεκτικό και ψηφιοποιημένο ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης, βασισμένο στο κράτος δικαίου, την αμοιβαία αναγνώριση και την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Το Πρόγραμμα Έρευνας και Κατάρτισης της Εuratom θα επωφεληθεί από 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ για τη διάρκεια του προγράμματος έως το 2032. Ωστόσο, το προτεινόμενο ποσό για ολόκληρο το μελλοντικό Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο θα είναι 9,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό θα βελτιώσει και θα υποστηρίξει την πυρηνική ασφάλεια, την προστασία και τις διασφαλίσεις, την ακτινοπροστασία, τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων, τις μη ενεργειακές εφαρμογές της πυρηνικής επιστήμης, όπως στην υγειονομική περίθαλψη, και θα διατηρήσει τις κρίσιμες δεξιότητες που χρειάζεται ο πυρηνικός τομέας για να προχωρήσει. Θα συμβάλει στην ανάπτυξη της ενέργειας σύντηξης σε βιώσιμη πηγή ενέργειας, προωθώντας την ανάπτυξη της βιομηχανίας και την καινοτομία στην ΕΕ. Περισσότερο από το ήμισυ του προϋπολογισμού αντιπροσωπεύει τη συνεισφορά της ΕΕ στο ITER, το πιο φιλόδοξο έργο σύντηξης στον κόσμο. Στόχος του είναι να αποδείξει την επιστημονική και τεχνική σκοπιμότητα της σύντηξης ως πηγής ενέργειας μεγάλης κλίμακας και χωρίς άνθρακα, βασισμένη στην ίδια αρχή που τροφοδοτεί τον Ήλιο μας και άλλα αστέρια.

Για τη συνεχή βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας στην Ευρώπη και σε τρίτες χώρες , ένα νέο μέσο για τη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας και τον παροπλισμό, με προϋπολογισμό σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, θα συγχωνεύσει το υφιστάμενο μέσο για τη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας και το πρόγραμμα παροπλισμού. Επιπλέον, το πρόγραμμα Ignalina θα συνεχιστεί στο επόμενο ΠΔΠ. Θα βοηθήσει τη Λιθουανία στην προώθηση του παροπλισμού του πυρηνικού σταθμού Ignalina, συμβάλλοντας έτσι στην πυρηνική ασφάλεια, την υγεία των εργαζομένων και του ευρύτερου κοινού, καθώς και στην πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

Η στήριξη προς τις δεκατρείς υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ), συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας, θα συνεχίσει να καλύπτεται από ένα ξεχωριστό και ενισχυμένο μέσο στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ με κονδύλια σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Οι ΥΧΕ έχουν υψηλή γεωπολιτική και στρατηγική σημασία για την ΕΕ, καθώς διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο ως κρίσιμα φυλάκια της Ένωσης στις γεωγραφικές τους περιοχές.

Τέλος, το πρόγραμμα Pericles V θα συνεχιστεί για την περαιτέρω καταπολέμηση της παραχάραξης και της κιβδηλείας του ευρώ. Ως το ενιαίο νόμισμα της ζώνης του ευρώ, το ευρώ αποτελεί βασικό ευρωπαϊκό συμφέρον. Το πρόγραμμα Pericles V θα συμβάλει στην πρόληψη και την καταπολέμηση της παραχάραξης και της απάτης που σχετίζεται με την παραχάραξη, ενώ παράλληλα θα προσαρμόζεται στις νέες και εξελισσόμενες απειλές, ενισχύοντας έτσι την εμπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων στην ακεραιότητα του ευρώ.

Ολοκληρώθηκε η πρόταση για το ΠΔΠ 2028-2034

Με αυτές τις νομικές πράξεις, η Επιτροπή ολοκληρώνει την πρότασή της για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034, ο οποίος ανέρχεται σε σχεδόν 2 τρισεκατομμύρια ευρώ σε τρέχουσες τιμές (ή 1,26% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ κατά μέσο όρο μεταξύ 2028 και 2034).