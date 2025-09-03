Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Έδωσαν ώθηση στις αγορές τα ευρωπαϊκά μάκρο

Με κέρδη έκλεισαν οι μεγάλες ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, καθώς οι επενδυτές αποτύπωσαν την ικανοποίησή τους από τα τελικά στοιχεία PMI από τη Γερμανία και την Ευρωζώνη, μαζί με τα νέα στοιχεία για τις τιμές παραγωγού.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 0,65%. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,67% στις 9.177 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε κέρδη 0,48% στις 23.600 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 0,86% στις 7.719 μονάδες.

Σε επίπεδο τίτλων τώρα, η μετοχή της Watches of Switzerland ξεχώρισε σήμερα, καθώς κατέγραψε άνοδο 8% μετά από επικαιροποίηση του business plan της και αναβάθμιση από τη Deutsche Bank. Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι παραμένει σε τροχιά επίτευξης των στόχων για το πρώτο εξάμηνο, παρά τους υψηλούς δασμούς που έχουν επιβληθεί στα προϊόντα της στις ΗΠΑ.

Θετικά λειτούργησαν σήμερα τα στοιχεία που έδωσαν η S&P Global και η Hamburg Commercial Bank (HCOB), καθώς επιβεβαίωσαν ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη έφτασε σε υψηλό 12 μηνών τον Αύγουστο, αν και ο ιδιωτικός τομέας στη Γερμανία εμφάνισε αδυναμία. Η Eurostat ανέφερε ότι οι τιμές παραγωγού στην Ευρωζώνη σημείωσαν μικρή άνοδο τον Ιούλιο, ενώ η Γερμανική Υπηρεσία Χρηματοδότησης άντλησε 3,8 δισ. ευρώ από την έκδοση 10ετούς ομολόγου με απόδοση 2,77%, αν και η ζήτηση ήταν ασθενής, στη σκιά του διεθνούς sell off των ομολόγων.

Πράγματι, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η απόδοση του 30ετούς ομολόγου έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 1998, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για τον επικείμενο φθινοπωρινό προϋπολογισμό. Στη Γαλλία, η απόδοση του 30ετούς ομολόγου βρέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2009, εν όψει της ψήφου εμπιστοσύνης της επόμενης εβδομάδας, που θα μπορούσε να ανατρέψει την κυβέρνηση λόγω έντονων διαφορών στον προϋπολογισμό.

Η άνοδος των αποδόσεων παρατηρήθηκε και διεθνώς, κυρίως λόγω ανησυχιών για τους εμπορικούς δασμούς του Αμερικανού Προέδρου, Donald Trump. Στις ΗΠΑ, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν, μετά την απόφαση εφετείου την Παρασκευή που κρίνει παράνομους τους περισσότερους δασμούς παγκοσμίως.

Η απόφαση αυτή δημιουργεί την προοπτική επιστροφής των εσόδων που έχουν ήδη εισπραχθεί από τους δασμούς, αυξάνοντας την πίεση σε μια ήδη τεταμένη δημοσιονομική κατάσταση των ΗΠΑ.