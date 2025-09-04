ΕΘΕΑΣ: Συνάντηση με τον Κωστή Χατζηδάκη – Τι συζητήθηκε

Τα κρίσιμα και επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό τομέα όπως η ενεργειακή κρίση, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ΕΛΓΑ, τα επενδυτικά προγράμματα, οι εργάτες γης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης της ΕΘΕΑΣ με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, στην οποία παρευρέθηκε και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ενόψει και των ανακοινώσεων στην ΔΕΘ.

Οι συνεταιρισμοί και οι αγρότες εστιάζουν σε θέματα που έχουν να κάνουν με την στήριξη τους για επενδύσεις και λύσεις χρηματοδότησης με λογικό κόστος, καθώς και κίνητρα για να ανταπεξέλθουν στα σημερινά τους προβλήματα

Η εισαγωγική τοποθέτηση της ΕΘΕΑΣ ξεκίνησε με τον πρόεδρο Παύλο Σατολιά να επισημαίνει τον θεσμικό ρόλο της ΕΘΕΑΣ στην εκπροσώπηση των αγροτών και των Συνεταιρισμών με την πολιτεία. Τόνισε ότι αυτή η θεσμική εκπροσώπηση υπηρετείται καθημερινά από την ΕΘΕΑΣ και ότι γι’ αυτό ζήτησε τη συνάντηση, ως ισότιμος παραγωγικός και κοινωνικός εταίρος, όπως συμβαίνει και με άλλους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς. Εξ αυτού του λόγου ζητήθηκε και η συνάντηση ενόψει και των μέτρων που θα ανακοινωθούν στην ΔΕΘ.

Με βάση αυτή την προσέγγιση επισημάνθηκε και πάλι η σημασία της εγγραφής της στην Copa-Cogeca, ως επίσημου εκπροσώπου του συνεταιριστικού κινήματος, τονίζοντας ότι πρόκειται για απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να ενισχυθεί η θέση των Ελλήνων αγροτών στην ευρωπαϊκή σκηνή. Μια εξέλιξη που, όπως υπογράμμισε, θα συμβάλει καθοριστικά και στην αναγνώριση της ΕΘΕΑΣ ως θεσμικού φορέα στον αγροτικό τομέα και πέραν της χώρας μας. Ο κ. Χατζηδάκης, δεσμεύτηκε για την θετική συνδρομή του σχετικά με αυτό το ζήτημα που έθεσε η ΕΘΕΑΣ.

Η ΕΘΕΑΣ, επικαλούμενη τις επιστολές που έχει αποστείλει και στα αρμόδια υπουργεία, ζήτησε από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, κ. Χατζηδάκη, την βοήθεια και τον συντονισμό εκ της θέσης του για τα αγροτικά προβλήματα της επικαιρότητας.

Τα θέματα που συζητήθηκαν μέσα από εποικοδομητικό διάλογο και κατανόηση των θέσεων που παρουσίασε η ΕΘΕΑΣ ήταν τα εξής:

Ενεργειακή κρίση

Η ΕΘΕΑΣ τόνισε ότι το κόστος της ενέργειας, παραμένει ένα οικονομικό πλήγμα στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, το οποίο μέσω οργανωμένης διαχείρισης ΑΠΕ, είναι εφικτό να μειωθεί και σταδιακά να εξαφανιστεί. Ειδική αναφορά έγινε στις συνδέσεις με το δίκτυο που καθυστερούν και την κατάλληλη, για τους αγρότες και τους Συνεταιρισμούς, εφαρμογή του NET METTERING.

Επενδύσεις – Αναπτυξιακός Νόμος και Ταμείο Ανάκαμψης

Ζητήθηκε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εντάξεων και πληρωμών, οι οποίες έχουν ήδη υποστεί σοβαρές καθυστερήσεις ειδικά σε ότι αφορά τα ταμείο ανάκαμψης.

Παράλληλα, τονίστηκε ότι τα υφιστάμενα φορολογικά κίνητρα για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς παραμένουν ανεπαρκή, ενώ το ισχύον ανώτατο όριο επενδύσεων θεωρείται ιδιαίτερα χαμηλό και πρέπει να αναθεωρηθεί.

ΕΛΓΑ

Οι ετήσιες αποζημιώσεις, κάθε χρόνο, υπερβαίνουν κατά πολύ τα διαθέσιμα κεφάλαια του ΕΛΓΑ και η ΕΘΕΑΣ υπογράμμισε πως είναι αναγκαίο να εξεταστεί το μοντέλο λειτουργίας του οργανισμού, το οποίο πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε να μπορεί να επιχορηγείται από τα ευρωπαϊκά ταμεία.

Η κλιματική κρίση, έχει φέρει μία νέα πραγματικότητα οπού οι ζημιές είναι αδύνατο να καλυφθούν οικονομικά από τον ΕΛΓΑ, ενώ τονίστηκε ότι μία ενδεχόμενη αύξηση της ασφάλειας των αγροτών δε μπορεί να προστεθεί στο ήδη αυξημένο κόστος παραγωγής και δεν θα έκανε τη διαφορά.

Ενεργητική προστασία καλλιεργειών

Η ΕΘΕΑΣ, έχοντας ήδη καταθέσει τις προτάσεις της εγγράφως, επανάφερε την ανάγκη λήψης μέτρων ενεργητικής προστασίας των καλλιεργειών, ώστε το σύστημα αποζημιώσεων να καταστεί βιώσιμο. Υπογραμμίστηκε η καθοριστική σημασία της πρόληψης, καθώς το ζητούμενο είναι η διασφάλιση της ίδιας της παραγωγής. Χωρίς παραγωγή πλήττονται άμεσα πολλοί κλάδοι, όπως η μεταποίηση, οι εξαγωγές, ενώ εντείνονται οι ραγδαίες αυξήσεις τιμών.

Επιπρόσθετα, τονίστηκε η σημασία της έρευνας και επισημάνθηκε ως αναγκαία η επαρκής χρηματοδότηση, καθώς και η ουσιαστική συνεργασία ινστιτούτων και πανεπιστημίων, προκειμένου ο πρωτογενής τομέας να προσαρμοστεί εγκαίρως στα νέα δεδομένα που επιβάλλει η κλιματική κρίση.

Εργάτες γης

Ο κ. Χατζηδάκης εξέφρασε την επιθυμία του για ανάληψη πρωτοβουλιών από μεριάς της πολιτείας έτσι ώστε να επιτευχθεί η απλοποίηση της διαδικασίας μετακλήσεων εργατών γης.

Η ΕΘΕΑΣ, παρουσίασε και ανέλυσε την πρόοδο που έχει ήδη σημειωθεί όσον αφορά τη Διμερή Συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου για την απασχόληση εποχικών εργαζομένων, θέτοντας τις πρώτες βάσεις και ρεαλιστικές λύσεις για την αντιμετώπιση του οξυμένου ελλείμματος εργατικού δυναμικού στον αγροτικό τομέα.

Μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και ΟΣΔΕ

Η ΕΘΕΑΣ εξέφρασε τη στήριξή της στην αναμόρφωση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μεταφορά του στην ΑΑΔΕ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της έγκαιρης καταβολής των ενισχύσεων χωρίς καθυστερήσεις.

Οι επιδοτήσεις για τους παραγωγικούς παραγωγούς και την παραγωγή είναι το κλειδί για να μειωθούν ή να εκλείψουν τα φαινόμενα που έρχονται καθημερινά στο προσκήνιο με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και πληγώνουν τους παραγωγούς, την παραγωγή και την χώρα.

Τονίστηκε ότι το πρότυπο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων αποτελεί το καταλληλότερο πλαίσιο για την επιτυχή υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ, και επισημάνθηκε ότι πολλά από τα προβλήματα στις πληρωμές ενισχύσεων θα είχαν αποφευχθεί εάν αυτό το πρότυπο εφαρμόζονταν πλήρως, δηλαδή να είναι ανοικτό σε τεχνολογίες και να έχει σταθερή περίοδο υποβολής τους, από 15 Μαρτίου έως 15 Ιουλίου κάθε χρόνο.

Η συσχέτιση των στοιχείων της ΑΑΔΕ με τα στοιχεία του ΟΣΔΕ θα μειώσει πάρα πολύ τις πιθανότητες παρατυπιών ή απατών και θα εξυγιάνει το σύστημα των ενισχύσεων.

ΑΤΑΚ

Η ΕΘΕΑΣ ζήτησε να εμπλουτιστεί το εύρος των δικαιολογητικών για την απόδειξη κατοχής και χρήσης- καλλιέργειας αγροτεμαχίων, προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια ενισχύσεων.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα σύντομου ερωτηματολογίου που πραγματοποίησε η ΕΘΕΑΣ σε κέντρα υποβολής δηλώσεων, από τις περίπου 140.000 δηλώσεις ΟΣΔΕ 2025, το 26% δεν έχουν ακόμη πλήρως ολοκληρωθεί εξ αιτίας εκκρεμοτήτων όπως το ΑΤΑΚ και θα πρέπει να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για τις συμπληρώσεις- διορθώσεις.

Επίσης συμφωνήθηκε, η ΕΘΕΑΣ να παρουσιάσει και κάποιες συμπληρωματικές πληροφορίες και δυνατότητες επικουρικές και ισοδύναμες του ΑΤΑΚ, με ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν για τις λίγες περιπτώσεις που δεν θα έχει βρεθεί το ΑΤΑΚ αγροτεμαχίου, καθώς και να δοθούν επιπλέον πληροφορίες για την δυνατότητα απόκτησης ΑΤΑΚ (κληρονομιές χωρίς να υπάρχει ακόμη αποδοχή κληρονομιάς).

Απαλλαγή ευθύνης διοικήσεων αγροτικών συνεταιρισμών

Η ΕΘΕΑΣ επανήλθε στο κρίσιμο αυτό ζήτημα, οπού πλέον η υφιστάμενη κατάσταση φαίνεται τιμωρητική για διοικήσεις που δεν ενεπλάκησαν σε παρατυπίες. Οι κ.κ. Χατζηδάκης και Τσιάρας, ενημερωμένοι για την κατάσταση, δεσμεύθηκαν για την προώθηση σχετικής ρύθμισης.

Ακόμη συζητήθηκαν ενδεχόμενες τροποποιήσεις που αφορούν θέματα όπως το ελαιοκομικό μητρώο, το κομβικό θέμα της σήμανσης ζώων και η αναθεώρηση του ΣΣΚΑΠ.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε θετικό κλίμα, με την ΕΘΕΑΣ να πιστεύει ότι η άμεση αντιμετώπιση των παραπάνω ζητημάτων είναι υψηλής σημασίας για την βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα ενώ ο αντιπρόεδρος κ. Χατζηδάκης ζήτησε περαιτέρω συνεργασία με τους συνεργάτες του γραφείου του για προώθηση κατά το δυνατόν λύσεων.

Να σημειωθεί ότι στη συνάντηση από πλευράς ΕΘΕΑΣ συμμετείχαν ο πρόεδρος Παύλος Σατολιάς, οι αντιπρόεδροι Ανδρέας Δημητρίου και Χρήστος Γιαννακάκης, ο γενικός γραμματέας Θωμάς Κουτσουπιάς, η ταμίας Διαμάντω Κρητικού και ο γενικός διευθυντής Μόσχος Κορασίδης. Παρόντες ήταν επίσης από το γραφείο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης η Χριστίνα Μπουσουλέγκα, ο Λάμπρος Οικονόμου και ο Λευτέρης Χατζής.