Ξάνθη: Παρουσιάστηκε το έργο άρδευσης της πεδιάδας από τον ποταμό Νέστο

Την μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην ανατολική πεδιάδα της Ξάνθης, περιλαμβάνει το έργο, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΥΔΩΡ 2.0» και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το έργο, το οποίο περιλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών, καθώς και την κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία έργων απόληψης νερού από τον ποταμό Νέστο (φράγμα Τοξοτών) και διάθεσής του στην ανατολική πεδιάδα της Ξάνθης, έρχεται να καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες 56.000 στρεμμάτων γης, αντιμετωπίζοντας το οξύ πρόβλημα υφαλμύρωσης και ξηρασίας που ταλαιπωρεί εδώ και δεκαετίες τους αγρότες. Με σύγχρονες υποδομές και «έξυπνα» συστήματα άρδευσης, δίνει λύση στην εξοικονόμηση νερού, βελτιώνει την ποιότητα των καλλιεργειών, μειώνει το κόστος παραγωγής για τους γεωργούς και δημιουργεί νέα προοπτική για τον πρωτογενή τομέα της περιοχής.

Σε 36 μήνες θα έχει ολοκληρωθεί το έργο, προϋπολογισμού 220 εκατ. ευρώ

Το έργο

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, χαρακτήρισε τη μέρα «πραγματικά καλή για την Ξάνθη αλλά και για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», σημειώνοντας ότι «ένα έργο με μακρά ιστορία, το οποίο αποτελεί έμπνευση του αείμνηστου πρώην περιφερειάρχη Γιώργου Παυλίδη και το οποίο έδωσε συνέχεια ο πρώην Υπουργός Αλέξανδρος Κοντός, και με μεγάλο αγώνα της τοπικής κοινωνίας φτάνει επιτέλους στη φάση υλοποίησης».

Αναφερόμενος στον τρόπο που προχώρησε το έργο, επισήμανε ότι «απαιτήθηκε ένας κεντρικός κυβερνητικός σχεδιασμός που ξεκίνησε το 2020, μέσα από το πρόγραμμα “Ύδωρ 2.0”, το οποίο άλλαξε τα δεδομένα και ενέταξε σημαντικά αρδευτικά έργα σε ένα πλαίσιο συγχρηματοδότησης και ΣΔΙΤ». Όπως τόνισε, τα έργα αυτά «ξεκινούν από την Ξάνθη, συνεχίζουν στη Θεσσαλία, κατεβαίνουν στην Πελοπόννησο και φτάνουν μέχρι την Κρήτη, αλλάζοντας τη μορφή και τον τρόπο άρδευσης σε μεγάλες γεωγραφικές εκτάσεις ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης».

Σε 36 μήνες η ολοκλήρωση

Ο κ. Τσιάρας στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία του έργου για τους αγρότες της περιοχής: «Σε 36 μήνες θα έχει ολοκληρωθεί το έργο, προϋπολογισμού 220 εκατ. ευρώ, που θα δώσει πραγματική πνοή στον πρωτογενή τομέα της Ξάνθης και θα στηρίξει την τοπική οικονομία».

Επεσήμανε, ακόμη, ότι η συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης με 51 εκατ. ευρώ καθιστά εφικτή μια παρέμβαση που «δεν είναι απλώς τεχνική, αλλά στρατηγική για τη βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας. Όταν έχουμε επαρκές νερό και το διαχειριζόμαστε σωστά, δεν υπάρχει επικινδυνότητα για μειωμένη παραγωγή, μειώνεται το κόστος και μπαίνουμε στη λογική του αγροτικού εκσυγχρονισμού, που είναι ανάγκη για τον πρωτογενή τομέα», δήλωσε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι «πρόκειται για έργα που ξεπερνούν κυβερνήσεις και πολιτικές συγκυρίες, γιατί απαντούν σε πραγματικές ανάγκες αειφορίας και στήριξης της ελληνικής γεωργίας για τα πολλά επόμενα χρόνια».

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στη διάσταση της κλιματικής κρίσης: «Η έλλειψη αρδευτικού νερού είναι ένα πρόβλημα που θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια. Με έργα όπως αυτό δίνουμε απάντηση στη μεγαλύτερη πρόκληση του καιρού μας και διασφαλίζουμε την επάρκεια για τις επόμενες γενιές».

Άρδευση 56.000 στρεμμάτων

Ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης επισήμανε: «Η σημερινή παρουσίαση του έργου μεταφοράς και διανομής νερού από τον Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης είναι για εμάς στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μια στιγμή μεγάλης σημασίας. Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο που θα αρδεύσει 56.000 στρέμματα και θα ωφελήσει περίπου 5.000 αγρότες, δίνοντας αναπτυξιακή προοπτική στον τόπο μας και ενισχύοντας τον πρωτογενή τομέα απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής».

Παράλληλα, όπως ανέφερε «ως διοίκηση προχωρούμε τις επόμενες ημέρες στην υποβολή 13 προτάσεων εγγειοβελτιωτικών έργων, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 300 εκατ. ευρώ, μέσα από την Παρέμβαση Π3-73-1.1 του ΥπΑΑΤ. Έργα που θα αναβαθμίσουν τις υποδομές μας και θα προσφέρουν λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος. Η παρουσία της ηγεσίας του υπουργείου εδώ σήμερα αποδεικνύει έμπρακτα ότι η πολιτεία στηρίζει την αγροτική μας παραγωγή και διασφαλίζει το αύριο των ανθρώπων του μόχθου».

Η γενική γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Αργυρώ Ζέρβα επισήμανε: «Το έργο του Νέστου είναι το μεγαλύτερο αρδευτικό έργο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και ένα από τα πρώτα έργα που υλοποιούνται στη χώρα μας με τη μέθοδο της Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα.

Θα καλύψει τις ανάγκες άρδευσης σε 56.000 στρέμματα, στηρίζοντας περίπου 5.000 αγρότες και προστατεύοντας την περιοχή από την υφαλμύρωση.

Πρόκειται για έργο πρότυπο, που εντάσσεται σε έναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό για τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών υποδομών της χώρας. Δείχνει στην πράξη ότι μπορούμε να αξιοποιούμε σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση κρίσιμων έργων, προς όφελος των παραγωγών, της οικονομίας και του περιβάλλοντος».

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., Γιώργος Περδικάρης τόνισε: «Η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα αποτελούν δύο από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη χώρα μας. Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με συνέπεια και υπευθυνότητα, θέτει ως απόλυτη προτεραιότητα τη συμβολή του στην επίλυση αυτών των ζητημάτων. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που πρόκειται να υλοποιήσουμε το μεγαλύτερο έργο του προγράμματος ΥΔΩΡ 2, το οποίο θα δώσει λύση στο πρόβλημα άρδευσης του κάμπου της Ξάνθης, καλύπτοντας τις ανάγκες άρδευσης περίπου 56 χιλιάδων στρεμμάτων.

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και οι συνεργάτες μας, με αφοσίωση και επαγγελματισμό, θα παραδώσουν ένα τεχνικά άρτιο έργο, εντός του χρονοδιαγράμματος των 36 μηνών».

Τα χαρακτηριστικά

Τα χαρακτηριστικά του έργου:

  • Συνολικό κόστος: 220  εκατ. €
  • Χρηματοδότηση Ταμείου Ανάκαμψης: 51 εκατ. €
  • Ανάδοχος: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (σύμβαση από 6/8/2025)
  • Διάρκεια υλοποίησης: 36 μήνες
  • Κάλυψη αρδευτικών αναγκών: 56.000 στρέμματα
  • Υποδομές: βελτιώσεις στα έργα υδροληψίας Τοξοτών, νέα διώρυγα μεταφοράς, αντλιοστάσια, δεξαμενές, δίκτυα άρδευσης σε Μυρωδάτο, Άβδηρα, Βελόνη, Μάνδρα, Πεζούλα και εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων τηλεμετρίας και τηλελέγχου.

