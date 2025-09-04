Γερμανία: Ξαναγράφει το δημοσιονομικό της δόγμα – Τι κερδίζει η υπόλοιπη Ευρώπη

Σε μια Ευρώπη που στερείται δημοσιονομικού χώρου, η Γερμανία —ίσως άθελά της— αναλαμβάνει πλέον τον ρόλο της ατμομηχανής

World 04.09.2025, 15:00
Γερμανία: Ξαναγράφει το δημοσιονομικό της δόγμα – Τι κερδίζει η υπόλοιπη Ευρώπη
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

Η Γερμανία αλλάζει ριζικά το οικονομικό της αφήγημα, εγκαινιάζοντας ένα ιστορικής κλίμακας πρόγραμμα δημοσίων δαπανών που θα ξεπεράσει τα 800 δισ. ευρώ έως το 2029. Η επενδυτική «έκρηξη» σε άμυνα και υποδομές, που αντιστοιχεί σχεδόν στο 20% του ΑΕΠ της χώρας, θυμίζει σε ένταση μόνο την περίοδο της ενοποίησης Ανατολής και Δύσης, αναφέρει σε ανάλυσή της η Deustche Bank, στην οποία και προσπαθεί να διαγνώσει τις θετικές επιπτώσεις στην οικονομία όλης της Ευρώπης.

Όπως αναφέρει, ήδη, η νέα αυτή δυναμική έχει οδηγήσει σε ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεων για την ανάπτυξη κατά περίπου δύο ποσοστιαίες μονάδες έως το 2027, ενισχύοντας τις προοπτικές της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης, παρά τις πιέσεις από τον εμπορικό πόλεμο και τα αυξημένα επιτόκια.

Όμως, το πραγματικό στοίχημα για την Ευρωζώνη είναι αλλού, κατά την Deustche Bank. Η ισχυρότερη γερμανική οικονομία δημιουργεί θετικές «spillover» επιδράσεις και στις υπόλοιπες χώρες μέσω εμπορίου, εμπιστοσύνης και συγχρονισμένων οικονομικών κύκλων. Οι αναλυτές της Deustche Bank εκτιμούν ότι η συνολική επίδραση στο ΑΕΠ της Ευρωζώνης μπορεί να φτάσει έως και το 0,75%, εφόσον δεν υπάρξει αυστηρή νομισματική απάντηση από την ΕΚΤ.

Σε μια Ευρώπη που στερείται δημοσιονομικού χώρου, η Γερμανία —ίσως άθελά της— αναλαμβάνει πλέον τον ρόλο της ατμομηχανής. Το ερώτημα είναι αν η υπόλοιπη Ευρώπη μπορεί να την ακολουθήσει ή απλώς να επωφεληθεί σιωπηλά, αναφέρει η Deustche Bank.

Γερμανική ανάπτυξη με «παρενέργειες» για την Ευρώπη

Η Deustche Bank αρχίζει την ανάλυσή της υπενθυμίζοντας μια δήλωση του Jean Monnet, του αρχιτέκτονα της ευρωπαϊκής ενοποίησης, ότι «η Ευρώπη θα σφυρηλατηθεί μέσα από κρίσεις και θα είναι το άθροισμα των λύσεων που θα επιλέξει».

Το απόφθεγμα του Jean Monnet μοιάζει πιο επίκαιρο από ποτέ, αναφέρει η γερμανική τράπεζα. Η πανδημία COVID-19 αποτέλεσε σημείο καμπής για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πυροδοτώντας αλλαγές όχι μόνο σε επίπεδο θεσμών, αλλά και στη δημοσιονομική στρατηγική κρατών που παραδοσιακά τηρούσαν σφιχτή πολιτική – με πιο χαρακτηριστική περίπτωση τη Γερμανία.

Η κυβερνητική συμμαχία στο Βερολίνο έχει δεσμευτεί για ένα γενναίο πακέτο δημοσιονομικής ενίσχυσης ύψους σχεδόν 20% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Πρόκειται για δημοσιονομική ώθηση ανάλογης κλίμακας με εκείνη της επανοποίησης της Γερμανίας τη δεκαετία του 1990. Ως αποτέλεσμα, η Deutsche Bank έχει αναθεωρήσει ανοδικά την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη του γερμανικού ΑΕΠ κατά περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες για την περίοδο 2025-2027.

Μικρότερες οικονομίες, μεγαλύτερα οφέλη;

Αν και τα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ δεν διαθέτουν αντίστοιχα περιθώρια δημοσιονομικής δράσης, ενδέχεται να επωφεληθούν από τις θετικές “παρενέργειες” (spillovers) της γερμανικής επέκτασης.

Η ΕΚΤ, στις προβλέψεις της του Ιουνίου, εκτιμούσε ότι η δημοσιονομική χαλάρωση στη Γερμανία θα μπορούσε να προσθέσει περίπου 0,25 ποσοστιαίες μονάδες στο σωρευτικό ΑΕΠ της Ευρωζώνης την τριετία 2025-2027. Ωστόσο, νέες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ακόμη μεγαλύτερο αποτύπωμα.

Καθώς η Γερμανία έχει επιταχύνει τις δαπάνες της από τον Ιούνιο και έπειτα, η άμεση συμβολή στο ΑΕΠ της Ευρωζώνης θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και το 0,5% του ΑΕΠ, με τις έμμεσες επιδράσεις – μέσω εμπορίου, εμπιστοσύνης και επιχειρηματικού κλίματος – να προσθέτουν ακόμη 0,2 ποσοστιαίες μονάδες. Συνολικά, οι άμεσες και έμμεσες επιδράσεις ενδέχεται να ενισχύσουν το ΑΕΠ της Ευρωζώνης κατά 0,75% στην ίδια περίοδο.

Η νομισματική πολιτική στην κόψη του ξυραφιού

Μια πρόσφατη μελέτη της ΕΚΤ διαπίστωσε μικρότερα spillover effects, κυρίως επειδή το μοντέλο προέβλεπε σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής ως απάντηση στη δημοσιονομική επέκταση. Ωστόσο, χωρίς αύξηση επιτοκίων, οι δευτερογενείς επιδράσεις είναι σημαντικά μεγαλύτερες, επιβεβαιώνοντας τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις.

Αυτό ενισχύει τη συζήτηση εντός της ΕΚΤ για μια πιθανή αλλαγή κατεύθυνσης στη νομισματική πολιτική. Αντί για χαλάρωση, όπως συζητούταν μετά την ενεργειακή κρίση, τα ρίσκα τώρα μετατοπίζονται προς την κατεύθυνση της σύσφιξης, κυρίως εξαιτίας της δημοσιονομικής ώθησης που έρχεται από τον ευρωπαϊκό πυρήνα.

Σύμφωνα με αναθεωρημένες εκτιμήσεις, το τελικό επιτόκιο της ΕΚΤ (terminal rate) διαμορφώνεται στο 2%, και μια ενδεχόμενη νέα μείωση θεωρείται πλέον σενάριο ρίσκου. Αντιθέτως, μια αύξηση επιτοκίων μέχρι το τέλος του 2026 θεωρείται πιθανή, με το γερμανικό δημοσιονομικό πακέτο να αποτελεί βασικό λόγο αυτής της εκτίμησης.

Η Ευρώπη αλλάζει – πάλι εν μέσω κρίσης

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ιστορία κρίσεων και προσαρμογής. Αυτή τη φορά, η κρίση δεν είναι νομισματική ή πανδημική — αλλά αφορά την ανάγκη επανεκκίνησης της ανάπτυξης, σε μια ήπειρο που βρίσκεται σε δημοσιονομική και δημογραφική κόπωση. Αν η γερμανική στρατηγική αποδώσει, το ντόμινο των θετικών επιδράσεων ενδέχεται να βοηθήσει και άλλες χώρες να ανακάμψουν, ακόμη και αν οι ίδιες δεν μπορούν να ξοδέψουν στον ίδιο βαθμό.

Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι αν η ΕΚΤ θα ανταποκριθεί με την ίδια ευελιξία, ή αν η αναπτυξιακή δυναμική θα φέρει νέα νομισματικά «φρένα».

Πώς η γερμανική ανάπτυξη ενισχύει το ΑΕΠ της Ευρωζώνης

Οι αλλαγές στο outlook της γερμανικής οικονομίας έχουν άμεσες και έμμεσες συνέπειες για ολόκληρη την Ευρωζώνη. Σε πρώτο επίπεδο, η άνοδος του γερμανικού ΑΕΠ συμβάλλει απευθείας στην αύξηση του συνολικού ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ: με τη Γερμανία να αντιπροσωπεύει περίπου το 27% της οικονομίας της Ευρωζώνης, μια αναθεώρηση κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες μεταφράζεται, υπό συνθήκες αδράνειας, σε συνεισφορά 0,5 μονάδων στο συνολικό ΑΕΠ της Ευρωζώνης.

Όμως, αυτό είναι μόνο η αρχή. Μια πιο ισχυρή γερμανική οικονομία παράγει δευτερογενείς επιδράσεις (spillovers) μέσω διαύλων όπως το εμπόριο, η εμπιστοσύνη και η επενδυτική δυναμική.

Χρησιμοποιώντας οικονομικά μοντέλα τύπου error correction, οι αναλυτές της Deustche Bank εκτιμούν ότι η ισχυρότερη εγχώρια ζήτηση στη Γερμανία θα οδηγήσει σε αύξηση των εισαγωγών από άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι οικονομίες του ευρωπαϊκού Νότου – παρότι στερούνται ίδιου βαθμού δημοσιονομικής ευχέρειας – μπορούν να ωφεληθούν εξαγωγικά από την αυξημένη ζήτηση της γερμανικής αγοράς.

Αξιοσημείωτο είναι πως η δημοσιονομική ώθηση της Γερμανίας βασίζεται κυρίως σε επενδυτικές δαπάνες, και όχι σε ιδιωτική κατανάλωση. Αυτό αυξάνει περαιτέρω τον βαθμό πολλαπλασιαστή και τις διασυνοριακές θετικές επιδράσεις. Επιπλέον, οι αμυντικές δαπάνες περιλαμβάνουν και σημαντικό σκέλος υποδομών, ενώ ήδη η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει επέκταση της παραγωγικής ικανότητας της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, κάτι που συνεπάγεται πρόσθετες επενδύσεις.

Προς μια νέα φάση για την Ευρωζώνη;

Η Γερμανία φαίνεται να εισέρχεται σε νέα φάση ενεργητικής δημοσιονομικής πολιτικής, με μεγάλες γεωπολιτικές και οικονομικές στοχεύσεις. Το στοίχημα είναι διπλό, δηλαδή να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της απέναντι σε αμερικανικούς και κινεζικούς εμπορικούς κινδύνους και ταυτόχρονα να αναθερμάνει μια Ευρωζώνη που δοκιμάζεται από χρόνια στασιμότητας και περιορισμένης δημοσιονομικής ευελιξίας.

Το ερώτημα που αναδύεται πλέον είναι εάν μπορεί η υπόλοιπη Ευρώπη να “καβαλήσει το κύμα” της γερμανικής ανάπτυξης, χωρίς να διαθέτει τα ίδια εργαλεία. Και ποια θα είναι η αντίδραση της ΕΚΤ, σε ένα περιβάλλον όπου η ανάπτυξη ενισχύεται αλλά τα επιτόκια παραμένουν ψηλά.

Πόσο «μεταδοτική» είναι τελικά η γερμανική ανάπτυξη;

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Deustche Bank, μια ανοδική αναθεώρηση της τάξης των 2 ποσοστιαίων μονάδων στο γερμανικό ΑΕΠ για την περίοδο έως το 2025, μπορεί να μεταφραστεί σε πρόσθετη ανάπτυξη από 0,2 έως 0,5 ποσοστιαίες μονάδες για την υπόλοιπη Ευρωζώνη.

Αυτά τα αποτελέσματα συμφωνούν με τη σχετική οικονομική βιβλιογραφία. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι κάθε 1 ποσοστιαία μονάδα αύξησης των δημοσιονομικών δαπανών στη Γερμανία, μπορεί να ενισχύσει το ΑΕΠ της Ευρωζώνης κατά περίπου 0,15 ποσοστιαίες μονάδες.

Οι πιο πρόσφατες εκτιμήσεις υπολογίζουν ότι κάθε 1% αύξησης στο γερμανικό ΑΕΠ συνδέεται με spillovers της τάξης του 0,11% έως 0,27% του ΑΕΠ των υπολοίπων χωρών της Ευρωζώνης.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999
World

Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
World

Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος - Ανάλυση της WSJ
Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
World

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
Kraft Heinz: Το σχέδιο του νέου CEO για τη νεά εποχή
World

Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα, ο CEO που καλείται να ξαναχτίσει μια αυτοκρατορία τροφίμων
Panasonic: Μπορεί να επανεφεύρει τον εαυτό της;
Τεχνολογία

Μπορεί η Panasonic να επανεφεύρει τον εαυτό της;
Lululemon: Βγαίνει από τη μόδα;
World

Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999
World

Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999

Στις 7 Σεπτεμβρίου 1999 η Αθήνα βίωσε έναν σεισμό σχεδόν 6R που στοίχισε τις ζωές σε 1431 ανθρώπους και κατέστρεψε εκατονάδες οικίες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» το ΧΑ

Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία επισκίασε τις αγορές της Ευρώπης με το Χρηματιστήριο Αθηνών να δέχεται πιέσεις

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Το σύστημα αμοιβών του Μασκ της Tesla συνδυάζει δύο είδη τρέλας
World

Τα δύο είδη τρέλας στις αμοιβές του Μασκ και ο στόχος του 1 τρισ.

Οι μέτοχοι πρόκειται να ανταμειφθούν για την ανοχή τους στην τρέλα

Jonathan Guilford
Tεχνητή νοημοσύνη: Θα κάνει λίγους πολύ πλουσιότερους και τους περισσότερους φτωχότερους λέει ο νονός της ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Τι προβλέπει ο «νονός» της ΑΙ για τους μισθούς

Ο Τζέφρι Χίντον μιλάει για τη «μόνη ελπίδα» για την ανθρωπότητα, γιατί η Κίνα έχει πλεονέκτημα και πότε οι μηχανές θα μας ξεπεράσουν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τουρισμός: Εκτιμήσεις για νέο ρεκόρ εσόδων το 2025
Τουρισμός

Κλείδωσε νέο ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων για το 2025

Ανοδικά κινούνται τα έσοδα στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο του 2025

Λάμπρος Καραγεώργος
Γαλλία: Μπορεί η κρίση στο Παρίσι να μολύνει την Ευρώπη;
World

Μπορεί η κρίση στη Γαλλία να μολύνει την Ευρώπη;

Το spread του γαλλικού ομολόγου έναντι του γερμανικού αγγίζει τις 80 μονάδες βάσης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελλάδα: Από εισαγωγέας φυσικού αερίου στα  8,5 δισ. κυβικά μέτρα εξαγωγών
Φυσικό αέριο

Πώς η Ελλάδα από εισαγωγέας έγινε εξαγωγέας φυσικού αερίου

ΑΠΕ, αέριο και υποδομές χτίζουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας - Αβεβαιότητα για το καλώδιο με την Ιταλία εκφράζει η ΡΑΑΕΥ

Μάχη Τράτσα
Nike: Εστιάζει στον αθλητισμό ξανά – Το τρικ και το λογότυπο
World

Η Nike εστιάζει στον αθλητισμό ξανά - Το τρικ και το λογότυπο

Η Nike εργάζεται για την αναδιοργάνωση του brand γύρω από τον αθλητισμό, μετά την πτώση των εσόδων της κατά 10% για το 2024

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από World
Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999
World

Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999

Στις 7 Σεπτεμβρίου 1999 η Αθήνα βίωσε έναν σεισμό σχεδόν 6R που στοίχισε τις ζωές σε 1431 ανθρώπους και κατέστρεψε εκατονάδες οικίες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
World

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο

H Aνγκόλα θα πρέπει να αποπληρώσει ομόλογο ύψους 864 εκατ. δολαρίων τον Νοέμβριο

Kraft Heinz: Το σχέδιο του νέου CEO για τη νεά εποχή
World

Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα, ο CEO που καλείται να ξαναχτίσει μια αυτοκρατορία τροφίμων

Ο Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα καλείται να αποδομήσει έναν αποτυχημένο γάμο δισεκατομμυρίων

Νατάσα Σινιώρη
Panasonic: Μπορεί να επανεφεύρει τον εαυτό της;
Τεχνολογία

Μπορεί η Panasonic να επανεφεύρει τον εαυτό της;

Το σχέδιο της Panasonic για να επανέλθει στο status που κατείχε τη δεκαετία του 1980

Lululemon: Βγαίνει από τη μόδα;
World

Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;

Η νέα σειρά προϊόντων της Lululemon, δεν έτυχε θερμής υποδοχής - Ούτε τα παπούτσια και τα κανονικά casual ρούχα στα οποία επεκτάθηκε

Πυρηνική ενέργεια: Μια ακμάζουσα βιομηχανία
World

Η ζήτηση για ενέργεια αναγεννά το ενδιαφέρον για πυρηνικούς σταθμούς

Τα ακριβά εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας παρουσιάζουν καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους

Πορτογαλία: Αγορά αμυντικού εξοπλισμού από Ευρώπη και ΗΠΑ
World

Από Ευρώπη - ΗΠΑ θα αγοράσει νέα όπλα η Πορτογαλία

Η Πορτογαλία θα αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες για να επιτύχει τους στόχους του ΝΑΤΟ

Latest News
Hard Rock Hotel & Casino: H επένδυση του 1,5 δισ. ευρώ που αλλάζει τον τουρισμό στην Ελλάδα
Business

Το πρώτο Integrated Resort της Ευρώπης χτίζεται στο Ελληνικό

Μια επένδυση άνω του 1,5 δισ. ευρώ φέρνει στο Ελληνικό το πρώτο ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα της Ευρώπης, το Hard Rock Hotel & Casino

Νατάσα Σινιώρη
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία – Στο Live του ΟΤ
89η ΔΕΘ

Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία - Στο Live του ΟΤ από την 89η ΔΕΘ

Live στο στούντιο του ΟΤ κορυφαία στελέχη του επιχειρείν, φορείς της αγοράς και υπουργοί

Εξάρχου: Ο μετασχηματισμός της Aktor μέσα από ΑΠΕ και κατασκευές
Business

Ο μετασχηματισμός της Aktor μέσα από ΑΠΕ και κατασκευές

Για το δρόμο του μετασχηματισμού που έχει πάρει ο όμιλος Aktor, μίλησε στο OT FORUM ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Εξάρχου

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
89η ΔΕΘ – OT FORUM -Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι συμβαίνει με το έργο του GSI
89η ΔΕΘ

Τι συμβαίνει με το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

Όλα όσα αποκαλύφθηκαν στο OT FORUM για την εμπλοκή στην ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο

Ναταλία Δανδόλου
Μήπως είναι αργά;
Opinion

Μήπως είναι αργά;

Η κατανάλωση δεν αυξήθηκε, οι τιμές αυξήθηκα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ρεκόρ απολύσεων
Opinion

Ρεκόρ απολύσεων

Πόση βάση έχουν οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί για την απασχόληση;

89η ΔΕΘ: Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης
Economy

Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ

Η απουσία μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τα πενιχρά αποτελέσματα των φοροελαφρύνσεων, δεδομένης της κατάστασης

Γιάννης Αγουρίδης
ΟΤ FORUM – Θεοδωρικάκος: Ιταλικό μοντέλο για φθηνότερο ρεύμα στη βιομηχανία
89η ΔΕΘ

Ιταλικό μοντέλο για φθηνότερο ρεύμα στη βιομηχανία

Ο υπουργός Ανάπτυξης είπε το OT FORUM ότι δρομολογούνται 12 παρεμβάσεις για τη γραφειοκρατία

Ναταλία Δανδόλου
Tεχνητή νοημοσύνη: Θα κάνει λίγους πολύ πλουσιότερους και τους περισσότερους φτωχότερους λέει ο νονός της ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Τι προβλέπει ο «νονός» της ΑΙ για τους μισθούς

Ο Τζέφρι Χίντον μιλάει για τη «μόνη ελπίδα» για την ανθρωπότητα, γιατί η Κίνα έχει πλεονέκτημα και πότε οι μηχανές θα μας ξεπεράσουν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999
World

Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999

Στις 7 Σεπτεμβρίου 1999 η Αθήνα βίωσε έναν σεισμό σχεδόν 6R που στοίχισε τις ζωές σε 1431 ανθρώπους και κατέστρεψε εκατονάδες οικίες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Παπαστράτος: Πώς θα φτάσει τον στόχο για εξαγωγές 600 εκατ.
Business

Το πλάνο της Παπαστράτος - Πώς θα πετύχει εξαγωγές 600 εκατ.

Ο πρόεδρος και CEO της Παπαστράτος Γιώγος Μαργώνης μίλησε, μεταξύ άλλων, στο OT FORUM, για το νέο φορολογικό πλαίσιο της ΕΕ στα προϊόντα καπνού

Μελίνα Ζιάγκου
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM – ΑΔΜΗΕ: Πώς προχωρούν οι διασυνδέσεις με νησιά και Ιταλία
89η ΔΕΘ

ΑΔΜΗΕ: Πώς προχωρούν οι διασυνδέσεις με νησιά και Ιταλία

Τι είπε στον ΟΤ ο πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης

Ναταλία Δανδόλου
Flyover: Δέσμευση της κοινοπραξίας για παράδοση τον Μάιο του 2027
Κατασκευές

Flyover: Οι λύσεις που φέρνει το νέο σύμβολο της Θεσσαλονίκης

Ο CEO της METKA, Ντίνος Μπενρουμπή, δήλωσε ότι έχει ολοκληρωθεί το 30% του έργου, το οποίο έχει καταληκτική ημερομηνία παράδοσης την 23/05/2027, «ημερομηνία η οποία θα τηρηθεί»

Γιώργος Πολύζος
Μη κρατικά πανεπιστήμια: Τι θα γίνει με τα προγράμματα σπουδών
Κοινωνία

Μη κρατικά ΑΕΙ: Τι θα γίνει με τα προγράμματα σπουδών

Τι είπαν για τα μη κρατικά πανεπιστήμια η υπουργός Παιδείας, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ και ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Μαρία Σιδέρη
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
World

Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος - Ανάλυση της WSJ

Ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
World

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο

H Aνγκόλα θα πρέπει να αποπληρώσει ομόλογο ύψους 864 εκατ. δολαρίων τον Νοέμβριο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο