GM: Η χαμηλή ζήτηση φέρνει μείωση παραγωγής και φρένο σε εργοστάσια EV

Σε μείωση της παραγωγής σε ένα από τα κύρια εργοστάσιά της για ηλεκτρικά οχήματα προχωρά η General Motors (GM), και προστίθεται στις άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες που υπαναχωρεί από τα ηλεκτρικά οχήματα, καθώς η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποσύρει την ομοσπονδιακή υποστήριξη για τα πράσινα αυτοκίνητα.

Η GM θα σταματήσει την παραγωγή δύο ηλεκτρικών SUV Cadillac στο εργοστάσιο συναρμολόγησης στο Σπρινγκ Χιλ του Τενεσί, κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα και επικοινωνίες με τους υπαλλήλους της GM, τις οποίες είδε το Reuters.

Το εργοστάσιο παράγει το μεσαίου μεγέθους Cadillac Lyriq – είχε γνωρίσει σχετική επιτυχία και είναι ένα από τα κορυφαία σε πωλήσεις ηλεκτρικά οχήματα της GM – και το Vistiq, ένα μεγαλύτερο ηλεκτρικό SUV.

Απολύσεις και λουκέτα σε εργοστάσια GM

Η GM σχεδιάζει επίσης να περιορίσει σημαντικά την παραγωγή αυτών των οχημάτων κατά τους πρώτους πέντε μήνες του επόμενου έτους, απολύοντας προσωρινά μία από τις δύο βάρδιες των εργαζομένων της, σύμφωνα με τις πηγές. Η εταιρεία θα κλείσει επιπλέον τα εργοστάσια για μία εβδομάδα τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.

Η αυτοκινητοβιομηχανία σχεδιάζει επίσης να καθυστερήσει επ’ αόριστον την έναρξη μιας δεύτερης βάρδιας σε ένα εργοστάσιο συναρμολόγησης κοντά στο Κάνσας Σίτι, το οποίο έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την παραγωγή του Chevy Bolt EV αργότερα φέτος, δήλωσε το άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Όταν της ζητήθηκε να σχολιάσει, η εταιρεία δήλωσε στο Reuters: «Η General Motors κάνει στρατηγικές προσαρμογές στην παραγωγή σύμφωνα με την αναμενόμενη βραδύτερη ανάπτυξη της βιομηχανίας ηλεκτρικών οχημάτων (EV) και τη ζήτηση των πελατών, αξιοποιώντας το ευέλικτο αποτύπωμα ICE (κινητήρα εσωτερικής καύσης) και παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων».

Ο νόμος περί φορολογίας και δαπανών της κυβέρνησης Τραμπ που ψηφίστηκε τον Ιούλιο απέσυρε βασική υποστήριξη για τα ηλεκτρικά οχήματα , συμπεριλαμβανομένης μιας φορολογικής πίστωσης καταναλωτή ύψους 7.500 δολαρίων που ίσχυε για περίπου 15 χρόνια. Στελέχη του κλάδου αυτοκινήτων έχουν δηλώσει ότι αναμένουν μια δύσκολη περίοδο για τις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων μετά τη λήξη αυτής της επιδότησης στις 30 Σεπτεμβρίου.

«Η φορολογική πίστωση των 7.500 δολαρίων αυξάνει τη ζήτηση. Χωρίς αυτήν, η ζήτηση θα επιβραδυνθεί», δήλωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της GM, Μαίρη Μπάρα, σε μια εκδήλωση τον Δεκέμβριο του 2024.

Στροφή στα βενζινοκίνητα οχήματα

Η νομοθεσία πάγωσε επίσης τις κυρώσεις που οι αυτοκινητοβιομηχανίες πληρώνουν εδώ και καιρό εάν τα οχήματα που πωλούν δεν πληρούν τα ομοσπονδιακά πρότυπα για την απόδοση καυσίμου. Αυτό αναμένεται να ωθήσει τις αυτοκινητοβιομηχανίες να κατασκευάσουν περισσότερα αυτοκίνητα βενζίνης εις βάρος των ηλεκτρικών, λένε οι αναλυτές.

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων (EV) δεν έχουν ανταποκριθεί στις αισιόδοξες προβλέψεις των αυτοκινητοβιομηχανιών πριν από λίγα χρόνια και οι περισσότερες εταιρείες συνεχίζουν να χάνουν χρήματα από αυτές. Οι υποστηρικτές των πράσινων αυτοκινήτων λένε ότι χρειάζεται ομοσπονδιακή υποστήριξη για να διευρυνθεί η υιοθέτηση και να αποτραπεί το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να μείνουν περαιτέρω πίσω από την Κίνα – τον παγκόσμιο ηγέτη στα ηλεκτρικά οχήματα – και την Ευρώπη.

Αφού αντιμετώπισε προβλήματα στην κατασκευή στις αρχές της δεκαετίας, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων της GM έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τον τελευταίο χρόνο. Η εταιρεία δήλωσε ότι ο Αύγουστος ήταν ο καλύτερος μήνας στην ιστορία της για τα ηλεκτρικά οχήματα, με 21.000 πωλήσεις οχημάτων με μπαταρία σε όλες τις μάρκες της.

Παρόλα αυτά, τα στελέχη έχουν τονίσει την βενζινοκίνητη παραγωγική βάση της GM ως βασικό πλεονέκτημα για την πορεία της τα επόμενα χρόνια.

«Καθώς προσαρμοζόμαστε στη νέα πραγματικότητα της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων, η ισχύς του χαρτοφυλακίου ICE μας θα συνεχίσει να διαχωρίζει τις μάρκες μας από τις υπόλοιπες και να μας προσφέρει ευελιξία και κερδοφορία που δεν διαθέτουν οι εταιρείες που ασχολούνται αποκλειστικά με ηλεκτρικά οχήματα», έγραψε σε ανακοίνωση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο επικεφαλής της GM για τη Βόρεια Αμερική, Duncan Aldred.