JPMorgan: Εγκαινιάζει ψηφιακό κατάστημα λιανικής τραπεζικής στη Γερμανία

Η JPMorgan Chase σχεδιάζει να ξεκινήσει την παροχή λιανικών τραπεζικών υπηρεσιών στη Γερμανία από το δεύτερο τρίμηνο του επόμενου έτους, σηματοδοτώντας μια σημαντική επέκταση για την αμερικανική τράπεζα στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Η ψηφιακή τράπεζα, με την ονομασία Chase, αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της το δεύτερο τρίμηνο του επόμενου έτους, σύμφωνα με ανακοίνωση της JPMorgan την Πέμπτη.

Στο πλαίσιο του σχεδίου, η Chase θα ανοίξει την έδρα της στη γερμανική πρωτεύουσα Βερολίνο μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Η JPMorgan είναι από καιρό σημαντικός παίκτης στη Γερμανία, προσφέροντας επενδυτική τραπεζική, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, ιδιωτική τραπεζική και πληρωμές. Επίσης, μετέτρεψε την τοπική μονάδα σε κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση.

Η επέκταση στη λιανική τραπεζική της Γερμανίας σημαίνει ότι η JPMorgan θα ανταγωνίζεται για πελάτες σε μια αγορά που είναι γνωστή για τα χαμηλά περιθώρια κέρδους και τον σκληρό ανταγωνισμό.

Η ισπανική τράπεζα BBVA SA πρόσφατα ξεκίνησε επίσης μια ψηφιακή τράπεζα καταναλωτών στη χώρα.

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας, η Deutsche Bank ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι και αυτή θα επιδιώξει να αναπτυχθεί στον τομέα της λιανικής τραπεζικής, για παράδειγμα με την πώληση περισσότερων προϊόντων αποταμίευσης για τη συνταξιοδότηση στους καταναλωτές.

Στρατηγική επέκτασης

Ο αμερικανικός τραπεζικός κολοσσός το τελευταίο διάστημα ακολουθεί μιας ευρεία στρατηγική με στόχο την εδραίωση της κυριαρχία της και της θέσης της σε αγορές στις οποίες στοχεύει να αναπτυχθεί περαιτέρω.

Σε αυτό το πλαίσιο, μόνο τον τελευταίο χρόνο έχει πραγματοποιήσει ρεκόρ προσλήψεων ανώτερων τραπεζιτών για το εμπορικό και επενδυτικό τμήματα της, και μάλιστα περίπου 100 από αυτούς προέρχονται από τους ανταγωνιστές της, την Goldman Sachs και τη Citigroup, σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times.

Η εκστρατεία προσλήψεων έχει ξεπεράσει σημαντικά τις προσλήψεις των προηγούμενων ετών, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, προσθέτοντας ότι η JPMorgan έχει φέρει περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους στο παγκόσμιο τραπεζικό της τμήμα τους τελευταίους 12 μήνες από ό,τι την προηγούμενη δεκαετία.