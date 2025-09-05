Boeing Defense: Σχεδιάζει να αντικαταστήσει απεργούς εργαζομένους με νέες προσλήψεις

World 05.09.2025, 12:25
Boeing Defense: Σχεδιάζει να αντικαταστήσει απεργούς εργαζομένους με νέες προσλήψεις
Newsroom

Με προσλήψεις νέων εργαζομένων που θα αντικταστήσουν τους απεργούς εργάτες μέλη της Διεθνούς Ένωσης Μηχανουργών και Εργαζομένων στην Αεροδιαστημική (IAM) σχεδιάζει να απαντήσει η διεύθυνση της Βoeing Defense στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων που συναρμολογούν πυρομαχικά, μαχητικά και άλλα στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή του Σεντ Λούις, όπως ανέφερε η εταιρεία σε μήνυμά της προς τους εργαζομένους την Πέμπτη.

«Σήμερα, ξεκινάμε τη διαδικασία πρόσληψης μόνιμων αντικαταστατών εργαζομένων για ρόλους στον κατασκευαστικό τομέα», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Boeing Defense, Νταν Γκίλιαν, σε μήνυμά του προς τους εργαζομένους την Πέμπτη. «Αυτό θα διασφαλίσει ότι θα έχουμε το κατάλληλο προσωπικό για να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας».

Η ομοσπονδιακή εργατική νομοθεσία επιτρέπει σε μια εταιρεία να αντικαθιστά μόνιμα τους εργαζόμενους που απεργούν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για υπογραφή νέας σύμβασης εργασίας

Οι ηγέτες των συνδικάτων κάλεσαν την Boeing να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις.

Ο πρόεδρος της IAM International, Μπράιαν Μπράιαντ, δήλωσε ότι «η Boeing εντείνει την κακοδιαχείρισή της λέγοντας ότι σχεδιάζει να προσλάβει αντικαταστάτες εργαζομένους για την κατασκευή στρατιωτικών αεροσκαφών και εξοπλισμού, αντί να διαπραγματεύεται με το αφοσιωμένο, εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό της».

Η εταιρεία έχει χρησιμοποιήσει μη μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων για να συνεχίσει την παραγωγή από την έναρξη της απεργίας στις 4 Αυγούστου, αφότου τα 3.200 μέλη της Περιφέρειας 837 του IAM ψήφισαν με 67% υπέρ της απόρριψης της τελευταίας τετραετούς προσφοράς συμβολαίου της εταιρείας. Η παραγωγή έχει επιβραδυνθεί σε ορισμένα προγράμματα, δήλωσε o Γκίλιαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τετάρτη.

Η Boeing είναι ανοιχτή σε «μικρές προσαρμογές» στην προσφορά που απορρίφθηκε από τα μέλη της IAM, όχι ουσιαστικές, δήλωσε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.

Οι θέσεις εργασίας θα ανακοινωθούν την Πέμπτη και θα ακολουθήσει έκθεση εργασίας στις 16 Σεπτεμβρίου, ανέφερε σε μήνυμά του την Πέμπτη, το οποίο κοινοποιήθηκε στο Reuters.

«Μόλις προσληφθούν αυτοί οι νέοι εργαζόμενοι στον τομέα της παραγωγής, θα υποβληθούν στην ίδια εκπαίδευση και πιστοποιήσεις που απαιτούμε από όλους τους συναδέλφους μας», είπε.

Αυτό θα περιλαμβάνει την απόκτηση αδειών ασφαλείας για ορισμένες εργασίες, όπως η τελική συναρμολόγηση του μαχητικού F/A-18.

Η λήψη άδειας συνήθως διαρκεί περίπου έξι μήνες, δήλωσε στο Reuters ο πρόεδρος της Περιφέρειας 837 της IAM, Τομ Μπέλινγκ.

Η Boeing αρνήθηκε να σχολιάσει στο Reuters εάν σχεδιάζει να προσλάβει άτομα για θέσεις εργασίας που απαιτούν άδεια ασφαλείας ή πόσο χρόνο χρειάζονται οι εργαζόμενοι για να την αποκτήσουν.

Η ομοσπονδιακή εργατική νομοθεσία επιτρέπει σε μια εταιρεία να αντικαθιστά μόνιμα τους εργαζόμενους που απεργούν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για υπογραφή νέας σύμβασης εργασίας, δήλωσε η Σάρον Μπλοκ, πρώην μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Εργασιακών Σχέσεων και καθηγήτρια εργατικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Χάρβαρντ.

Η εκπρόσωπος της Boeing Defense, Ντίντι ΒανΝιέροπ, δήλωσε ότι εάν η θέση ενός μέλους του συνδικάτου έχει καλυφθεί, τότε «θα προστεθεί σε λίστα ανάκλησης μέχρι να γίνει διαθέσιμη μια θέση για την οποία είναι κατάλληλος».

Ωστόσο, οι εργαζόμενοι που αντικαθιστούν μέλη συνδικάτων μπορούν να απολυθούν στο πλαίσιο συμφωνίας τερματισμού της απεργίας μεταξύ των μελών του συνδικάτου και ενός εργοδότη, δήλωσε η Μπλοκ.

Boeing: Επένδυση δισ. δολαρίων για το F-47A

Η Boeing έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια για να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις παραγωγής και τις μηχανικές δυνατότητες στην περιοχή του Σεντ Λούις για το νέο μαχητικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, το F-47A για την κατασκευή του οποίου κέρδισε σύμβαση φέτος.

Η εταιρεία ανταγωνίζεται επίσης για το νέο μαχητικό F/A-XX του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ . Οι μηχανικοί κρούσης είναι «ο πυρήνας που θα μας βοηθήσει να κάνουμε όλα αυτά», δήλωσε η Gillian στην ενημέρωση της Τετάρτης.

Η προσφορά που απορρίφθηκε από τους εργαζόμενους στην περιοχή του Σεντ Λούις περιελάμβανε γενική αύξηση μισθού 20%, ταχύτερη μισθολογική εξέλιξη, περισσότερο χρόνο άδειας και άδεια ασθενείας, καθώς και μπόνους 5.000 δολαρίων. Η Boeing απέσυρε το μπόνους μετά την απόρριψη της προσφοράς. Η μέση αύξηση αποδοχών για τα μέλη του συνδικάτου θα ήταν 40% κατά τη διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα με την Boeing.

Μια επταήμερη απεργία των μελών της Περιφέρειας 751 του IAM στην Ουάσινγκτον και το Όρεγκον έληξε με μια σύμβαση που περιελάμβανε αύξηση μισθού 38% και μπόνους 12.000 δολαρίων. Η Boeing στη συνέχεια έδωσε ένα μπόνους 12.000 δολαρίων στα μη μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων στη Νότια Καρολίνα.

«Είναι χαστούκι στο πρόσωπο να μην προσφέρουμε το ίδιο στα σκληρά εργαζόμενα, αφοσιωμένα μέλη της Περιφέρειας 837 του IAM στην περιοχή του Σεντ Λούις», είπε ο πρόεδρος του συνδικάτου Μπράιαντ.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» το ΧΑ

Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία επισκίασε τις αγορές της Ευρώπης με το Χρηματιστήριο Αθηνών να δέχεται πιέσεις

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Το σύστημα αμοιβών του Μασκ της Tesla συνδυάζει δύο είδη τρέλας
World

Τα δύο είδη τρέλας στις αμοιβές του Μασκ και ο στόχος του 1 τρισ.

Οι μέτοχοι πρόκειται να ανταμειφθούν για την ανοχή τους στην τρέλα

Jonathan Guilford
Τουρισμός: Εκτιμήσεις για νέο ρεκόρ εσόδων το 2025
Τουρισμός

Κλείδωσε νέο ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων για το 2025

Ανοδικά κινούνται τα έσοδα στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο του 2025

Λάμπρος Καραγεώργος
Γαλλία: Μπορεί η κρίση στο Παρίσι να μολύνει την Ευρώπη;
World

Μπορεί η κρίση στη Γαλλία να μολύνει την Ευρώπη;

Το spread του γαλλικού ομολόγου έναντι του γερμανικού αγγίζει τις 80 μονάδες βάσης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελλάδα: Από εισαγωγέας φυσικού αερίου στα  8,5 δισ. κυβικά μέτρα εξαγωγών
Φυσικό αέριο

Πώς η Ελλάδα από εισαγωγέας έγινε εξαγωγέας φυσικού αερίου

ΑΠΕ, αέριο και υποδομές χτίζουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας - Αβεβαιότητα για το καλώδιο με την Ιταλία εκφράζει η ΡΑΑΕΥ

Μάχη Τράτσα
Nike: Εστιάζει στον αθλητισμό ξανά – Το τρικ και το λογότυπο
World

Η Nike εστιάζει στον αθλητισμό ξανά - Το τρικ και το λογότυπο

Η Nike εργάζεται για την αναδιοργάνωση του brand γύρω από τον αθλητισμό, μετά την πτώση των εσόδων της κατά 10% για το 2024

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μουσική βιομηχανία: Θα σκοτώσει η Τεχνητή Νοημοσύνη τον ποπ σταρ;
Tεχνητή νοημοσύνη

Θα σκοτώσει η τεχνητή νοημοσύνη τον ποπ σταρ;

Η προοπτική η τεχνολογία να ανατρέψει τους καλλιτέχνες αγγίζει μια ευαίσθητη χορδή — αλλά είναι πραγματικά δικαιολογημένοι οι φόβοι;

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη

Διεθνές βραβείο για την ομάδα Thinking Abyss του Εργαστηρίου Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας του ΑΠΘ

Νίκος Παναγιώτου
