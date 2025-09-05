Ελληνική οικονομία: Στο 1,7% βούτηξε η ανάπτυξη το β’ τρίμηνο

Πώς κινήθηκαν εισαγωγές και εξαγωγές - Τι δείχνουν τα προκαταρκτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Economy 05.09.2025, 12:00
Ελληνική οικονομία: Στο 1,7% βούτηξε η ανάπτυξη το β’ τρίμηνο
Newsroom

Με ρυθμό ανάπτυξης  μόλις 1,7% για το δεύτερο τρίμηνο ανά… χείρας, σύμφωνα πάντα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ανεβαίνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη για την 89η ΔΕΘ.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους ξεκίνησε με ρυθμό ανάπτυξη της οικονομίας 2,2%, ωστόσο κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου υπήρξαν στοιχεία που καταδείκνυαν την τάση επιβράδυνσης ορισμένων βασικών δεικτών. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση έχει ανεβάσει για φέτος τον πήχη της ανάπτυξης στο 2,3%.

Ειδικότερα, με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία1 , το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 2ο τρίμηνο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 0,6%, σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 2025, ενώ σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 1,7%.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 2ο τρίμηνο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 1,7% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο 2024.

Επισημαίνεται ότι καθώς τα εποχικά διορθωμένα μεγέθη επαναϋπολογίζονται κάθε φορά που προστίθεται ένα καινούργιο τρίμηνο στη χρονοσειρά, η επίδραση της διαδικασίας της εποχικής διόρθωσης, ιδίως σε περιόδους έντονων διακυμάνσεων των υποκείμενων μεγεθών, αντανακλάται στην αισθητή αναθεώρηση ιδίως των πλέον προσφάτων τριμήνων της σειράς.

Αναθεωρήσεις

Η ΕΛΣΤΑΤ υπογραμμίζει ότι  θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα στοιχεία της παρούσας ανακοίνωσης για το 2ο τρίμηνο 2025 αναμένεται να αναθεωρηθούν, όταν  καταρτιστούν και ανακοινωθούν τα προσωρινά στοιχεία για το 3ο τρίμηνο 2025 με βάση επικαιροποιημένα πρωτογενή στοιχεία που θα έχουν, σε εκείνον το χρόνο,
καταστεί διαθέσιμα (π.χ. τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί Γενικής Κυβέρνησης, στοιχεία Γενικής Κυβέρνησης για τις κρατικές επιδοτήσεις για την ενέργεια, οικονομικοί λογαριασμοί γεωργίας, βραχυχρόνιοι δείκτες, στοιχεία απασχόλησης, κ.λπ.).

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι τα στοιχεία των τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών θα αναθεωρηθούν και λόγω προσαρμογής (benchmarking) των τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών στα αναθεωρημένα ετήσια στοιχεία εθνικών λογαριασμών, που προγραμματίζεται να ανακοινωθούν στις 16 Οκτωβρίου 2025

Οι μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση έχουν ως εξής:

1. Τριμηνιαίες μεταβολές

  • Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 0,1% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2025.
  • Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 7,4% σε σχέση με το 1oτρίμηνο του 2025.
  • Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 1,3% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2025. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 0,03%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,6%.
  • Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 0,9% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2025.
  • Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 0,8%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 2,0%.

2. Ετήσιες μεταβολές

  • Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 1,0% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2024.
  • Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 6,5% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2024.
  • Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 1,9% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2024. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 1,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,9%.
  • Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 3,2% σε σχέση με το 2oτρίμηνο του 2024. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 4,8% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,5%

