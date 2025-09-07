Ρεκόρ απολύσεων

H ανεργία είναι σε χαμηλό 17 ετών, είχε δηλώσει μέσω του TikTok ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης τον περασμένο Μάιο, ενώ προ ημερών η υπουργός Εργασίας Ν. Κεραμέως έκανε λόγο για «ιστορικό ρεκόρ» στην απασχόληση στο πρώτο επτάμηνο του 2025, επικαλούμενη τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη υποστηρίζοντας ότι δικαιώνουν την πολιτική της κυβέρνησης «για περαιτέρω ενίσχυση της απασχόλησης».

Βέβαια κατά τον μήνα Ιούλιο 2025 καταγράφηκε μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά -20.729 θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Ιουλίου 2025, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 292.270, ενώ οι αποχωρήσεις σε 312.999.

Η κυβέρνηση όμως πανηγυρίζει για το ότι αθροιστικά κατά την περίοδο Ιανουάριος – Ιούλιος 2025, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.053.003 θέσεις εργασίας αναγνωρίζοντας το «ιστορικό ρεκόρ» στην επίδοση αυτή. Ωστόσο προσπερνά αβασάνιστα το γεγονός ότι και οι απολύσεις έφτασαν τις 1.733.160, εκ των οποίων οι 1.057.127 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 676.033 «οικειοθελείς αποχωρήσεις». Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάθε μέρα, κατά το πρώτο επτάμηνο του έτους, 8.253 εργαζόμενοι έχαναν τη δουλειά τους! Κι αυτό αποτελεί «επιτυχία» για την κυβέρνηση στον τομέα της απασχόλησης.

Το γεγονός ότι οι θέσεις εργασίας είναι πλέον κάτι σαν το… πουκάμισο που με ευκολία κανείς το φορά ή το βγάζει, έρχεται να επιβεβαιώσει την εκτίμηση ότι η πολύ μεγάλη ευελιξία που έχει επιβληθεί στην αγορά εργασίας έχει δημιουργήσει μια επίπλαστη εικόνα για την πορεία της απασχόλησης στη Ελλάδα, καθώς πολλές χιλιάδες θέσεις εργασίας είναι επισφαλείς και με ημερομηνία λήξης και όχι σταθερές και ποιοτικές όπως προπαγανδίζει το Μαξίμου. Πού να “περάσουν” από τη βουλή και οι προσλήψεις fast track δύο ημερών…

Δηλαδή με την ίδια ευκολία που οι εργοδότες προσλαμβάνουν, με την ίδια ευκολία απολύουν και μάλιστα συχνά και χωρίς αποζημίωση. Από την άλλη, πλείστα προγράμματα επιδοτούμενων προσλήψεων απαλάσσουν τους εργοδότες από το να πληρώνουν τόσο μισθούς όσο και ασφαλιστικές εισφορές καθώς αυτές καλύπτονται από την ΔΥΠΑ, δηλαδή τους υπόλοιπους εργαζόμενους…

Από την άλλη, πολλές νέες προσλήψεις, σχεδόν μία στις δύο, ήταν με συνθήκες ελαστικής απασχόλησης, αφού το 38,36% ήταν συμβάσεις μερικής απασχόλησης και το 10,3% με εκ περιτροπής εργασίας. Με πλήρη απασχόληση ήταν μόλις το 51,34% των νέων συμβάσεων, αλλά ένα σημαντικό μέρος αυτών είναι ταυτόχρονα και συμβάσεις ορισμένου χρόνου και άρα έχουν ημερομηνία λήξης.