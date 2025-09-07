Χειρόφρενο για 48 ώρες τα ταξί – Ποιες μέρες δεν θα κυκλοφορούν

Χωρίς ταξί θα μείνει για δύο ημέρες η Αττική, με τους αυτοκινητιστές να διαμαρτύρονται για το καθεστώς λειτουργίας των βαν.

Επικαιρότητα 07.09.2025, 17:24
Χειρόφρενο για 48 ώρες τα ταξί – Ποιες μέρες δεν θα κυκλοφορούν
Newsroom

Σε 48ωρη απεργία κατεβαίνουν οι οδηγοί ταξί στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου, καθώς ο ΣΑΤΑ διαμαρτύρεται για την απόφαση της κυβέρνησης να παραχωρήσει συγκοινωνιακό έργο στα επαγγελματικά βαν.

Όπως έγινε γνωστό, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΤΑ αποφάσισε την πραγματοποίηση 48ώρης απεργίας, με τους αυτοκινητιστές να διαμαρτύρονται για την ΚΥΑ 134328/20-8-2025.

Χειρόφρενο Τρίτη και Τετάρτη

Η 48ώρη απεργία στα ταξί θα γίνει στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου, από τις 06:00 το πρωί της Τρίτης έως τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης, ενώ ο ΣΑΤΑ προκήρυξε και μία «πεζή» συγκέντρωση για τους επαγγελματίες οδηγούς.

Υπενθυμίζεται πως η νέα κυβερνητική απόφαση, σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, «απλοποιεί το καθεστώς λειτουργίας των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό», δηλαδή τα επαγγελματικά βαν, γεγονός που έχει προκαλέσει την αντίδραση των οδηγών ταξί.

Νέα 48ώρη απεργία στα ταξί: Η ανακοίνωση ΣΑΤΑ

«Όχι στην υποταγή – Όχι στα καρτέλ – Όλοι στο δρόμο

(48ωρη απεργία 9 – 10 Σεπτεμβρίου 2025 – Από τις 06:00 το πρωί της Τρίτης έως τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης)

Συγκέντρωση την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στις 10:00 π.μ. στο ΣΑΤΑ πεζοί

Ο κλάδος των ταξί βρίσκεται απέναντι σε μια ακόμα βίαιη επίθεση από την κυβέρνηση και τα οικονομικά συμφέροντα που εξυπηρετεί. Με την απαράδεκτη και εξόφθαλμα φωτογραφική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ’ αριθ. 134328/20-8-2025, επιχειρείται η οριστική μετατόπιση του μεταφορικού έργου στα καρτέλ των πολυεθνικών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, με σκοπό την εξόντωση του αυτοαπασχολούμενου επαγγελματία οδηγού ταξί.

Η κυβέρνηση, συνεπής στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της, νομοθετεί υπέρ των ισχυρών και εναντίον των ανθρώπων του μεροκάματου, απορρίπτοντας τον κοινωνικό διάλογο και το Σύνταγμα.

Δεν θα ανεχτούμε την ταπείνωση και τον αφανισμό μας.

Το Σ.Α.Τ.Α απαντά δυναμικά και συλλογικά.

Έπειτα από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 2ης Σεπτεμβρίου 2025 αποφασίστηκε ομόφωνα (πλην του Κώστα Δήμου) η κήρυξη 48ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ για τις 9 και 10 Σεπτεμβρίου 2025. Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε μαζική, δυναμική συμμετοχή, στις κινητοποιήσεις.

Διεκδικούμε:

• Άμεση απόσυρση της ΚΥΑ 134328/20-8-2025

• Τερματισμό της ασυδοσίας των πολυεθνικών και των ψηφιακών πλατφορμών

• Στήριξη του επαγγελματία οδηγού ταξί – Όχι στη διάλυση του κλάδου

• Δικαιοσύνη, Ισότητα, Σεβασμό στους ανθρώπους που εργάζονται στους δρόμους

• Άμεση επίλυση των χρόνιων προβλημάτων του Ταξί που δημιούργησε η κυβέρνηση με την πολιτική της

• Λεωφορειολωρίδες – Υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση από 1/1/2026 – Αθέμιτος Ανταγωνισμός – Φορολογικό, σφίγγουν τον κλοιό καθημερινά

Ο αγώνας αυτός δεν είναι μόνο για τους ταξιτζήδες. Είναι αγώνας για τη Δημοκρατία, για την αξιοπρέπεια, για το δικαίωμα στην εργασία. Είναι αγώνας και για το επιβατικό κοινό.

Είμαστε όλοι ΕΔΩ! Καμία ανοχή στην κοροϊδία! Καμία υποχώρηση στην ισοπέδωση!

«Ένας κλάδος, μία φωνή – Όλοι μαζί στον αγώνα για το ταξί!»

Το Σ.Α.Τ.Α. απευθύνει κάλεσμα ενότητας και μάχης προς όλα τα σωματεία ταξί της χώρας.

Η επίθεση που δεχόμαστε ως κλάδος δεν έχει σύνορα – δεν κάνει διακρίσεις.

Είτε Αθήνα, είτε Θεσσαλονίκη, είτε Πάτρα, είτε νησιά: ο στόχος είναι κοινός – η υπεράσπιση του επαγγέλματος.

Ήρθε η ώρα να πολεμήσουμε ενωμένοι.

Να γίνουμε μία γροθιά, μία φωνή, μία δύναμη».

