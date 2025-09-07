O ΟΤ live στην 89η ΔΕΘ – Ημέρα 3η

Για μία ακόμα χρονιά ο Οικονομικός Ταχυδρόμος μέσα από το ειδικά εξοπλισμένο στούντιο της Alter Ego Media μεταδίδει τις εξελίξεις, παρεμβαίνει, αποκαλύπτει, εμβαθύνει

89η ΔΕΘ 07.09.2025, 10:19
Newsroom

Τον παλμό της 89ης ΔΕΘ μεταφέρει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος δίνοντας και στη φετινή Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης το ηχηρό παρών.

Η αυλαία της ιστορικής 89ης ΔΕΘ – με την οποία ο θεσμός της Διεθνούς Έκθεσης συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής – ανοίγει.

Το δημοσιογραφικό και τεχνικό δυναμικό του ΟΤ με αμεσότητα και εγκυρότητα από σήμερα Παρασκευή 5 και μέχρι το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου καλύπτει καθημερινά όλες τις εξελίξεις και τα γεγονότα σε συνεχή ζωντανή μετάδοση μέσω live streaming από τις ιστοσελίδες του ομίλου της Alter Ego Media ot.gr, in.gr, tovima.gr και tanea.gr αλλά και από την υβριδική πλατφόρμα MEGA Play.

Δείτε live όλα όσα συμβαίνουν στο στούντιο του ΟΤ

Apple: Συνεχίζεται η διαμάχη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η Apple συνεχίζει τη διαμάχη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Alter Ego Media: Competition 'News Challenge: Truth or Lie?' Commences
Alter Ego Media: Competition 'News Challenge: Truth or Lie?' Commences
Ζάχαρη: Πικρή συγκυρία για την ευρωπαϊκή βιομηχανία
Μεταξύ σφύρας και άκμονος η ευρωπαϊκή βιομηχανία ζάχαρης
Nike: Την Παρασκευή το πολυαναμενόμενο ντεπούτο της NikeSkims
Ντεμπούτο για τη συνεργασία της Nike με την Κιμ Καρντάσιαν
Wall Street: Άλμα για τον S&P 500 λόγω της συμφωνίας Nvidia-OpenAI
Σε νέα υψηλά η Wall Street λόγω συμφωνίας Nvidia-OpenAI
Χρυσός: Εκτοξεύτηκε σε νέο ρεκόρ η τιμή του
Σε νέες... κορυφές η τιμή του χρυσού - Πόσο έφτασε η λίρα

Pepco: Οι Έλληνες επιμένουν… πολωνικά 
Το άλμα της Pepco και οι Έλληνες που επιμένουν... πολωνικά

Αναπτύσσεται συνεχώς η πολωνική αλυσίδα - Τι δείχνουν τα οικονονικά μεγέθη της Pepco

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ακίνητα: Πού κινούνται οι τιμές πώλησης στα Βόρεια Προάστια [γράφημα]
Πόσο κοστίζει το τ.μ. από Κηφισιά έως Εκάλη [γράφημα]

Οι περιοχές «φιλέτα» - Ποια ακίνητα επιλέγουν οι υποψήφιοι επενδυτές

Ανδρομάχη Παύλου
Sofitel: Τι έγραψε το κοντέρ για το μοναδικό ξενοδοχείο στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»
Υψηλές πτήσεις για το ξενοδοχείο Sofitel στο «Ελ. Βενιζέλος»

Το ξενοδοχείο Sofitel που διαχειρίζεται ο όμιλος Μήτση πέτυχε ισχυρές επιδόσεις το 2024 - Οι προβλέψεις για τη φετινή χρονιά

Λάμπρος Καραγεώργος
Nike: Την Παρασκευή το πολυαναμενόμενο ντεπούτο της NikeSkims
Ντεμπούτο για τη συνεργασία της Nike με την Κιμ Καρντάσιαν

Η συνεργασία, με την ονομασία NikeSKIMS, αποτελεί πυλώνα της στρατηγικής της εταιρείας αθλητικών ειδών για να (ξανα)πιάσει τον παλμό του γυναικείου κοινού

Μελίνα Ζιάγκου
Γαλλία: Επιχειρηματίες καταδικάζουν το ενδεχόμενο επιβολής φόρου περιουσίας
Γαλλία: Αντιδρούν οι υπερπλούσιοι στην επιβολή φόρου περιουσίας

Ο Μπερνάρντ Αρνό, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου πολυτελών προϊόντων LVMH, δήλωσε ότι η πίεση αυτή ισοδυναμεί με «σαφή επιθυμία να καταστραφεί η γαλλική οικονομία»

Γιάννης Αγουρίδης
Εταιρικά ομόλογα: Καυτό φθινόπωρο με νέες εκδόσεις – Ποιοι ακολουθούν μετά την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Ποιες εισηγμένες βγαίνουν με ομόλογο στις αγορές 

Έρχεται μπαράζ κεφαλαιακών κινήσεων που μπορεί να φθάσει έως 2 δισ. - Η αλλαγή που έφερε νέο χρήμα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Νεογάλ: Σημαντική αύξηση εξαγωγών και σταθερή κερδοφορία το 2024
Εξαγωγικό άλμα για τη Νεογαλ - Στο στόχαστρο νέες αγορές

Η βιομηχανία γάλακτος της Δράμας Νεογάλ κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο τζίρου και κερδών, ενισχύοντας τη θέση της στην ελληνική αγορά και στις εξαγωγές

Νατάσα Σινιώρη
Ακρίβεια: Αντίστροφη μέτρηση για το πακέτο των 1.000 φθηνών προϊόντων
Στην τελική ευθεία το πακέτο των 1.000 φθηνών προϊόντων

Κορυφώνονται οι διεργασίες με σούπερ μάρκετ και προμηθευτές - Στη μάχη κατά της ακρίβειας και τα PL

Δημήτρης Χαροντάκης
Όμιλος BRIGHT: Αξιοποίηση κρατικών ενισχύσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων
Όμιλος BRIGHT: Αξιοποίηση κρατικών ενισχύσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων

Γιατί οι επιχειρήσεις πρέπει να κινηθούν τώρα για χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης — και να στοχεύσουν στο δανειακό σκέλος

Ερμής Γαρύφαλλος
89η ΔΕΘ: Περισσότεροι από 228.000 επισκέπτες έδωσαν παρών
Ανέβασαν ψηλά τον πήχη οι επισκέπτες της 89ης ΔΕΘ - Ο απολογισμός

Η 89η ΔΕΘ αποτέλεσε το επίκεντρο όλων των οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων της χώρας

Η συμβολή της Ελληνικός Χρυσός στην οικονομία και την απασχόληση
Η συμβολή της Ελληνικός Χρυσός στην οικονομία και την απασχόληση

Η Eldorado Gold έχει αποδείξει πώς μια στρατηγική επένδυση στον εξορυκτικό τομέα μπορεί να λειτουργήσει ως πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης

89η ΔΕΘ: Πέφτει η αυλαία με εκδηλώσεις και μουσική
Ολοκληρώνεται σήμερα η 89η ΔΕΘ

Τελευταία ημέρα για την 89η ΔΕΘ - Σήμερα το ωράριο της έκθεσης είναι 10:00 με 22:00

Live η συνέντευξη Τύπου Ανδρουλάκη στην 89η ΔΕΘ
Live η συνέντευξη Τύπου Ανδρουλάκη στην 89η ΔΕΘ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλά στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν την 9η μέρα
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν την 9η μέρα

Ολα όσα συζητήθηκαν στην 9η μέρα του OT FORUM που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ

Live η ομιλία Ανδρουλάκη στην 89η ΔΕΘ – «Μία Ελλάδα για Όλους»
Live η ομιλία Ανδρουλάκη στην 89η ΔΕΘ – «Μία Ελλάδα για Όλους»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλά στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Apple: Συνεχίζεται η διαμάχη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η Apple συνεχίζει τη διαμάχη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η ΕΕ έχει επιβάλει πρόστιμο 500 εκατ. ευρώ στην Apple τον περασμένο Απρίλιο

Alter Ego Media: Competition ‘News Challenge: Truth or Lie?’ Commences
Alter Ego Media: Competition ‘News Challenge: Truth or Lie?’ Commences

The competition is organized by the Alter Ego Media Group in collaboration with the National & Kapodistrian University of Athens and with the support of the European Parliament Liaison Office

Ζάχαρη: Πικρή συγκυρία για την ευρωπαϊκή βιομηχανία
Μεταξύ σφύρας και άκμονος η ευρωπαϊκή βιομηχανία ζάχαρης

Η υψηλότερη παραγωγή, η χαμηλότερη κατανάλωση και η πτώση των κερδών απειλούν ακόμη και με κλείσιμο εργοστασίων παρασκευής ζάχαρης

Nike: Την Παρασκευή το πολυαναμενόμενο ντεπούτο της NikeSkims
Ντεμπούτο για τη συνεργασία της Nike με την Κιμ Καρντάσιαν

Η συνεργασία, με την ονομασία NikeSKIMS, αποτελεί πυλώνα της στρατηγικής της εταιρείας αθλητικών ειδών για να (ξανα)πιάσει τον παλμό του γυναικείου κοινού

Μελίνα Ζιάγκου
Wall Street: Άλμα για τον S&P 500 λόγω της συμφωνίας Nvidia-OpenAI
Σε νέα υψηλά η Wall Street λόγω συμφωνίας Nvidia-OpenAI

Η Wall Street σημείωσε άνοδο μετά την ανακοίνωση της Nvidia ότι θα επενδύσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI για την κατασκευή κέντρων δεδομένων

Χρυσός: Εκτοξεύτηκε σε νέο ρεκόρ η τιμή του
Σε νέες... κορυφές η τιμή του χρυσού - Πόσο έφτασε η λίρα

Ασταμάτητος ο χρυσός, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο - Οι ειδικοί συμβουλεύουν πώς να επενδύσει κανείς στο πολύτιμο μέταλλο

Μελίνα Ζιάγκου
Γαλλία: Αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας στις φτωχές επαρχίες
Αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας στις φτωχές επαρχίες της Γαλλίας

Οι πιο ευκατάστατοι πρέπει «να συμβάλουν λίγο» για να καλυφθούν οι ανισότητες, υποστηρίζει και ο Πιερ Μοσκοβισί

Αλέξανδρος Καψύλης
Δήμας: Ενισχύουμε και επεκτείνουμε τον χάρτη των εθνικών υποδομών
Δήμας: Ενισχύουμε και επεκτείνουμε τον χάρτη των εθνικών υποδομών

«Ενισχύουμε και επεκτείνουμε τον χάρτη των εθνικών υποδομών, ισχυροποιώντας τον γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας», τόνισε ο Χρίστος Δήμας

SAP: Έτοιμη για παραχωρήσεις υπό τον φόβο προστίμων από την ΕΕ
Παραχωρήσεις της SAP υπό τον φόβο προστίμων από την ΕΕ

Εάν η SAP καταφέρει να καθησυχάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μπορούσε να αποτρέψει μια έρευνα και τον κίνδυνο προστίμου έως και 10% του ετήσιου παγκόσμιου τζίρου της

Pepco: Οι Έλληνες επιμένουν… πολωνικά 
Το άλμα της Pepco και οι Έλληνες που επιμένουν... πολωνικά

Αναπτύσσεται συνεχώς η πολωνική αλυσίδα - Τι δείχνουν τα οικονονικά μεγέθη της Pepco

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Windows 10: Σταματά στις 14 Οκτωβρίου η υποστήριξη από τη Microsoft
Τέλος εποχής για τα Windows 10 - Οι επιλογές των επιχειρήσεων

Η διακοπή της υποστήριξης δεν θα εμποδίσει τη λειτουργία των εφαρμογών της Microsoft, αλλά χωρίς τις απαιτούμενες ενημερώσεις, τα τρωτά σημεία θα παραμένουν ανοιχτά

Northern Athens Suburbs Lead Premium Real Estate Market
Northern Athens Suburbs Lead Premium Real Estate Market

Central Kifisia has shown the strongest momentum, recording a 50% increase between 2019 and 2025

TikTok: Έτοιμη η συμφωνία που θα ελέγχει την εφαρμογή στις ΗΠΑ
Έτοιμη η συμφωνία για το TikTok - «Εκτοξεύεται» η μετοχή της Oracle

Η Oracle και η Venture Private Equity Silver Lake πρόκειται να ηγηθούν της νέας επιχείρησης, με την κινεζική ByteDance να κατέχει μερίδιο λιγότερο από 20%

Ούζο Βαρβαγιάννη: Αύξηση κύκλου εργασιών το 2024
Ούζο Βαρβαγιάννη: Αύξηση κύκλου εργασιών το 2024

Η στρατηγική του Ούζου Βαρβαγιάννη επικεντρώνεται και σε επενδύσεις που θα στηρίξουν την εξωστρέφεια

Nvidia: Eπενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI
H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI

Η επένδυση της Nvidia στην OpenAI θα γίνει στο πλαίσιο της κατασκευής κέντρων δεδομένων αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων

Αργεντινή: Ανακάμπτει το πέσο μετά τη δήλωση στήριξης του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ
Θετική αντίδραση των αγορών στη δήλωση Μπέσεντ «Ολα είναι στο τραπέζι» για την Αργεντινή

Την Παρασκευή η κεντρική τράπεζα της Αργεντινής πραγματοποίησε την μεγαλύτερη ημερήσια πώληση δολαρίων των τελευταίων έξι ετών για να στηρίξει το πέσο

