Ασιατικά Χρηματιστήρια: Κέρδη στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά κινήθηκαν, ως επί το πλείστον, οι ασιατικές αγορές σήμερα, με την Ιαπωνία να ηγείται των κερδών μετά τα ισχυρά οικονομικά δεδομένα, παρά την αναπάντεχη παραίτηση του Πρωθυπουργού Σιγκερού Ισίμπα.

Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας κατέγραψε αύξηση 1,5%, ενώ ο δείκτης TOPIX ανέβηκε κατά 1,1%, φτάνοντας κοντά σε ιστορικά υψηλά που είχαν καταγραφεί τον Αύγουστο. Τα αναθεωρημένα στοιχεία για το ΑΕΠ του δεύτερου τριμήνου έδειξαν ότι η ιαπωνική οικονομία αναπτύχθηκε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι είχε εκτιμηθεί αρχικά, χάρη στις ισχυρές εξαγωγές και την ιδιωτική κατανάλωση.

Η παραίτηση του Ιάπωνα πρωθυπουργού

Η αυξανόμενη αβεβαιότητα για την αύξηση των επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας ώθησε επίσης ανοδικά τις ιαπωνικές μετοχές, ειδικά καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένη πολιτική αβεβαιότητα. Ο Πρωθυπουργός Ισίμπα ανακοίνωσε την Κυριακή ότι θα παραιτηθεί από ηγέτης του Κόμματος Ελευθέρων Δημοκρατών, μόλις λίγες εβδομάδες μετά την ήττα της κυβερνητικής συμμαχίας στις εκλογές της άνω βουλής.

Η παραίτησή του ακολούθησε την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, που προβλέπει σχετικά χαμηλότερους δασμούς στα ιαπωνικά προϊόντα. Ωστόσο, η ξαφνική αυτή παραίτηση ανοίγει την πόρτα για έναν πιθανό «αγώνα» ηγεσίας στην τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, με τους υποψήφιους αντικαταστάτες να θεωρούνται λιγότερο δημοσιονομικά συντηρητικοί από τον απερχόμενο πρωθυπουργό.

Τα δεδομένα στην Κίνα

Επίσης, οι αγορές στην Κίνα παρουσίασαν μικτές τάσεις, με τον δείκτη Shanghai Shenzhen CSI 300 να καταγράφει μικρή πτώση, ενώ ο δείκτης Shanghai Composite και ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ανέβηκαν κατά περίπου 0,2%.

Τα δεδομένα από την κινεζική κυβέρνηση έδειξαν ότι το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας αυξήθηκε λίγο περισσότερο από το αναμενόμενο τον Αύγουστο, ωστόσο η ανάπτυξη των εξαγωγών επιβραδύνθηκε σημαντικά, κάτι που ενδυναμώνει τους φόβους για αδύναμη ζήτηση από τις μεγαλύτερες αγορές της Κίνας. Οι εμπορικοί δασμοί των ΗΠΑ στην Κίνα παρέμειναν σχετικά υψηλοί, πλήττοντας τη ζήτηση για εξαγωγές, ενώ οι εισαγωγές της Κίνας αυξήθηκαν με πολύ ασθενέστερους ρυθμούς, υποδηλώνοντας αδύναμη εγχώρια ζήτηση.

Τέλος, στη Νότια Κορέα, ο δείκτης KOSPI προσέθεσε 0,1%, ενώ ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης παρουσίασε επίσης μικρή αύξηση. Αντίθετα, στην Αυστραλία, ο δείκτης ASX 200 παρουσίασε υστέρηση, καθώς οι ανησυχίες για επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης απομάκρυναν τους επενδυτές από τους τομείς που σχετίζονται με την οικονομία, όπως οι εξορύξεις και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Με πτώση ξεκινάει την εβδομάδα η Wall Street

