ΕΚΤ: Τα 4+1 ερωτήματα των αγορών για τη συνεδρίαση της Πέμπτης

Τι θα καθορίσει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής >Τράπεζας

World 08.09.2025, 14:27
Newsroom

Αμετάβλητα -για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση- αναμένεται να διατηρήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα επιτόκια την Πέμπτη, με τους επενδυτές να  αναζητούν τυχόν ενδείξεις ότι η τράπεζα έχει ολοκληρώσει τον κύκλο χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

Ένας επιθετικός τόνος από την επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, τον Ιούλιο έπληξε τις προσδοκίες της αγοράς για περαιτέρω κινήσεις.

Ακολούθησε μια εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ και η οικονομία αντέχει, επομένως η Φρανκφούρτη δεν χρειάζεται να δράσει τώρα.

«Αυτή τη στιγμή νιώθουν αρκετά άνετα να παραμείνουν στη θέση τους», σχολιάζει ο επικεφαλής στρατηγικής της αγοράς της Zurich Insurance Group, Γκάι Μίλερ.

Τα 4+1 ερωτήματα για τις αγορές

Το Reuters περιγράφει την κατάσταση και απαντά σε πέντε βασικά ερωτήματα που απασχολούν τις αγορές

1. Τι θα κάνει η ΕΚΤ την Πέμπτη;

Θα διατηρήσει το βασικό επιτόκιο αμετάβλητο στο 2%. Ο πληθωρισμός ήταν ελαφρώς υψηλότερος από τον αναμενόμενο από την τελευταία συνεδρίαση και η ανάπτυξη του πρώτου τριμήνου ήταν διπλάσια από τις προσδοκίες της ΕΚΤ, ενώ η εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει μειώσει την αβεβαιότητα. Έτσι, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν λίγους λόγους είτε να μειώσουν τα επιτόκια τώρα είτε να σηματοδοτήσουν τι θα ακολουθήσει.

«Ήθελαν να μην παρέχουν σκόπιμα πληροφορίες σχετικά με τις μελλοντικές αποφάσεις για τα επιτόκια. Συνολικά, αυτό θα έχουμε», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της HSBC για την Ευρώπη, Σάιμον Γουέλς.

2. Πώς αλλάζει τις οικονομικές προοπτικές  η εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ

Με την πρώτη ματιά δεν αλλάζουν πολλά. Η συμφωνία της ΕΕ για δασμούς 15% δεν απέχει πολύ από την βασική προσδοκία της ΕΚΤ για 10%, λέει η Λαγκάρντ.

Ορισμένοι οικονομολόγοι προειδοποιούν ωστόσο, ότι το πλήγμα των δασμών στην οικονομία παραμένει αβέβαιο και θα επηρεάσει ολοένα και περισσότερο τους επόμενους μήνες. Η περαιτέρω κλιμάκωση αποτελεί επίσης κίνδυνο.

«Θα ήμουν λίγο πιο επικριτικός ή σκεπτικός σχετικά με τη συμφωνία από ό,τι πιθανότατα θα είναι η ΕΚΤ στη συνεδρίασή της», δήλωσε ο παγκόσμιος επικεφαλής μακροοικονομικών θεμάτων της ING, Κάρστεν Μπρζέσκι.

3. Έχει ολοκληρώσει η ΕΚΤ τη μείωση των επιτοκίων σε αυτόν τον κύκλο;

Όχι απαραίτητα. Αρκετοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν έχουν αποκλείσει μια άλλη κίνηση και η ΕΚΤ διχάζεται ως προς το αν ο πληθωρισμός θα κινηθεί χαμηλότερα ή υψηλότερα από το αναμενόμενο. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters εκτιμούν ότι η ΕΚΤ έχει τελειώσει. Οι traders βλέπουν περίπου 70% πιθανότητα για μία ακόμη μείωση, αλλά μόνο μέχρι το επόμενο καλοκαίρι.

Όσοι πιστεύουν ότι η ΕΚΤ έχει τελειώσει λένε ότι η Λαγκάρντ έθεσε υψηλό πήχη για περαιτέρω κινήσεις και οι προοπτικές θα πρέπει να επιδεινωθούν για να δικαιολογήσουν μια τέτοια κίνηση. Κάποιοι αναμένουν μια αύξηση στη συνέχεια, δεδομένου του γερμανικού προγράμματος τόνωσης της οικονομίας.

Ωστόσο, ένα μεγαλύτερο από το αναμενόμενο πλήγμα στην ανάπτυξη από τους δασμούς, την πίεση στην αγορά ομολόγων, τις μειώσεις των επιτοκίων στις ΗΠΑ που ωθούν το ευρώ υψηλότερα και τον πληθωρισμό ακόμη χαμηλότερα είναι οι λόγοι για τους οποίους οι περικοπές θα μπορούσαν να συνεχιστούν, λένε άλλοι. Η ΕΚΤ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα μειωθεί πολύ κάτω από τον στόχο της το επόμενο έτος.

Οι ενημερωμένες οικονομικές προβλέψεις της κεντρικής τράπεζας βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο. Οι οικονομολόγοι αναμένουν γενικά μικρές αναβαθμίσεις στις προβλέψεις για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό του 2025, αλλά είναι πιο διχασμένοι για το επόμενο έτος.

Τι σημαίνει η πολιτική αναταραχή στη Γαλλία για την ΕΚΤ;

Είναι μια άλλη πηγή αβεβαιότητας, αλλά είναι πολύ νωρίς για να επηρεαστεί η σκέψη των υπευθύνων χάραξης πολιτικής.

Η γαλλική κυβέρνηση είναι πιθανό να χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης τη Δευτέρα, καθώς προσπαθεί να συγκεντρώσει υποστήριξη για τα αντιδημοφιλή μέτρα λιτότητας.

Εάν η εικόνα στις αγορές επιδεινωθεί, ενδέχεται να υπάρξει μια ανανεωμένη εστίαση στο κατά πόσον η ΕΚΤ θα μπορούσε να αγοράσει ομόλογα χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Transmission Protection Instrument που έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει χώρες των οποίων το χρέος δέχεται πιέσεις χωρίς δική τους υπαιτιότητα – κάτι που είναι δύσκολο να πούμε με σιγουριά για τη Γαλλία.

Οι πρόωρες εκλογές θα μπορούσαν να διευρύνουν τη διαφορά απόδοσης μεταξύ γαλλικού και γερμανικού 10ετούς ομολόγου σε περίπου 90 μονάδες βάσης από 76 που είναι τώρα, λένε οι αναλυτές.

Ωστόσο, σε παρόμοια επίπεδα πέρυσι, η ΕΚΤ δεν ανέπτυξε το TPI και δεν υπήρξε σημαντική μετάδοση σε άλλες χώρες που θα μπορούσε να την κάνει πιο πιθανό να αναλάβει δράση.

Ανησυχεί η ΕΚΤ για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας;

Σίγουρα. Η προσπάθεια της κυβέρνησης των ΗΠΑ να απομακρύνει τον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Τζερόμ Πάουελ ή την κυβερνήτη Λίζα Κουκ θα αποτελούσε «πολύ σοβαρό κίνδυνο» για την παγκόσμια οικονομία, λέει η Λαγκάρντ .

Η υποχώρηση της Fed στις απαιτήσεις για χαμηλότερα επιτόκια θα μπορούσε να τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό και τις αυστηρότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες που θα επεκταθούν στην ευρωζώνη, και να ωθήσει το ευρώ ακόμη υψηλότερα, προειδοποιούν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι οικονομολόγοι.

«Πρόκειται για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα· αυτό θα διακυβευόταν χωρίς μια ανεξάρτητη Fed», δήλωσε ο Μίλερ.

