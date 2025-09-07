ΕΚΤ: Με το βλέμμα στη Γαλλία οι αποφάσεις για τα επιτόκια

Με ιδιαίτερη ανησυχίες παρακολουθούν οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τις εξελίξεις στη Γαλλία, με την ψήφο εμπιστοσύνης που έχει προγραμματιστεί αύριο Δευτέρα να αναμένεται να ανατρέψει έναν ακόμα πρωθυπουργό στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης. Παρά το γεγονός ωστόσο, ότι οι εξελίξεις στο Παρίσι προκαλούν νευρικότητα, θεωρείται βέβαιο ότι κατά τη συνεδρίαση της επόμενης Πέμπτη η ΕΚΤ θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια.

Μέχρι τη στιγμή που θα συναντηθούν στη Φρανκφούρτη για να διατηρήσουν το κόστος δανεισμού αμετάβλητο, η γαλλική κυβέρνηση πιθανότατα θα έχει πέσει, αφήνοντας ένα αδιέξοδο σχετικά με τη δημοσιονομική εξυγίανση στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της περιοχής άλυτο όσο ποτέ.

Με την ΕΚΤ να αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας της νομισματικής ζώνης σε περίπτωση κρίσης χρέους, οι δηλώσεις της προέδρου Κριστίν Λαγκάρντ την Πέμπτη θα αναλυθούν για ενδείξεις σχετικά με την προθυμία της να βοηθήσει στον περιορισμό της αναταραχής που προέρχεται από τη χώρα, στην οποία κάποτε διετέλεσε υπουργός Οικονομικών.

Ο έλεγχος των επενδυτών προς τη Γαλλία έχει ενταθεί από τότε που ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού κάλεσε τους νομοθέτες να τον υποστηρίξουν σε μια ψήφο εμπιστοσύνης τη Δευτέρα, την οποία φαίνεται ολοένα και πιο πιθανό να χάσει . Εάν συμβεί αυτό, η προσοχή θα στραφεί στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για την απάντησή του σχετικά με τον τρόπο αποκατάστασης της πολιτικής σταθερότητας.

Το βλέμμα στη Λαγκάρντ

Εκτός αυτού, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται και οι προβλέψεις της Λαγκάρντ για τον πληθωρισμό, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων τριμηνιαίων προβλέψεων της ΕΚΤ από τότε που η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σε εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ που όρισε δασμούς στα προϊόντα της ένωσης στο 15%.

Η απόφαση πολιτικής μπορεί να συνοδεύεται από ένα μήνυμα ότι δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το πού θα διαμορφωθεί στη συνέχεια το κόστος δανεισμού της ευρωζώνης. Οι αξιωματούχοι συμφώνησαν τον Ιούλιο ότι σκοπίμως δεν παρέχουν περισσότερες πληροφορίες για τις επόμενες κινήσεις επί του θέματος, αν και ένα κρίσιμο στοιχείο στην επόμενη κίνησή τους θα είναι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, η οποία τώρα προετοιμάζεται για μείωση των επιτοκίων, μία εβδομάδα αργότερα.

Η γαλλική ιστορία θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει την ΕΚΤ, κυρίως αν επιδεινώσει περαιτέρω τις οικονομικές προοπτικές της περιοχής. Μια προγραμματισμένη αξιολόγηση την Παρασκευή από την Fitch Ratings, η οποία έχει αρνητικές προοπτικές για τη χώρα, θα μπορούσε να αποτελέσει περαιτέρω ανατροπή εάν προχωρήσει σε υποβάθμιση.

«Η ΕΚΤ δεν βιάζεται να μειώσει ξανά τα επιτόκια. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής περιμένουν σαφέστερα σημάδια για το πώς η οικονομία ανταποκρίνεται στις εμπορικές αντιξοότητες και ο υποκείμενος πληθωρισμός δεν έχει ακόμη μειωθεί όσο θα ήθελαν», σχολιάζει ο Ντέιβιντ Πάουελ, ανώτερος οικονομολόγος στο Bloomberg Economics