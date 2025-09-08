Μπέσεντ: Προειδοποιεί για μαζικές επιστροφές χρημάτων εάν το Ανώτατο Δικαστήριο ακυρώσει τους δασμούς Τραμπ

«Βέβαιος» ότι το δασμολογικό σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «θα κερδίσει» στο Ανώτατο Δικαστήριο δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ ​​Μπέσεντ, την Κυριακή, αλλά προειδοποίησε το κράτος θα αναγκαστεί προχωρήσει σε μαζικές επιστροφές χρημάτων εάν το Ανώτατο Δικαστήριο αποφανθεί εναντίον του.

Εάν οι δασμοί καταργηθούν, είπε, «θα πρέπει να επιστρέψουμε χρήματα για περίπου το ήμισυ των δασμών, κάτι που θα ήταν τρομερό για το υπουργείο Οικονομικών», σύμφωνα με συνέντευξη στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «αν το δικαστήριο το πει, θα πρέπει να το κάνουμε».

Η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε την περασμένη εβδομάδα από το Ανώτατο Δικαστήριο μια «ταχεία απόφαση» για να ανατρέψει μια απόφαση του εφετείου που έκρινε ότι οι περισσότεροι από τους δασμούς του σε εισαγωγές από άλλες χώρες είναι παράνομοι.

Γενικά, το Ανώτατο Δικαστήριο θα μπορούσε να χρειαστεί έως και τις αρχές του επόμενου καλοκαιριού για να εκδώσει απόφαση σχετικά με τη νομιμότητα των δασμών του Τραμπ.

Ο Μπέσεντ έχει δηλώσει ότι «η αναβολή μιας απόφασης μέχρι τον Ιούνιο του 2026 θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα σενάριο στο οποίο έχουν ήδη εισπραχθεί δασμοί ύψους 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων και η άρση τους θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική αναστάτωση».

Τεράστια ποσά για επιστροφή

Η προοπτική η κυβέρνηση να αναγκαστεί να επιστρέψει δασμούς αυτού του μεγέθους θα μπορούσε να σημαίνει ένα πρωτοφανές απροσδόκητο όφελος για τις επιχειρήσεις και τις οντότητες που τους πλήρωσαν.

Τα σχόλια του Μπέσεντ έρχονται καθώς οι δασμοί του Τραμπ αντιμετωπίζουν ένα αβέβαιο μέλλον, αφού ένα ομοσπονδιακό εφετείο αποφάσισε τον περασμένο μήνα ότι οι περισσότεροι από τους «αμοιβαίους δασμούς» του είναι παράνομοι.

Το Εφετείο των ΗΠΑ για το Ομοσπονδιακό Κύκλωμα αποφάνθηκε τον περασμένο μήνα ότι ο Τραμπ υπερέβη την προεδρική του εξουσία όταν εισήγαγε «αμοιβαίους δασμούς» σε σχεδόν κάθε χώρα στο πλαίσιο της ανακοίνωσής του για την «ημέρα απελευθέρωσης».

Το εφετείο ανέστειλε την έναρξη ισχύος της απόφασής του μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, δίνοντας στην κυβέρνηση Τραμπ χρόνο να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο Τραμπ ζήτησε από το Ανώτατο Δικαστήριο να ακούσει τα επιχειρήματα σχετικά με την έφεσή του στις αρχές Νοεμβρίου και να εκδώσει τελική απόφαση σχετικά με τη νομιμότητα των αμφισβητούμενων δασμών σύντομα μετά, σύμφωνα με καταθέσεις που έλαβε το NBC News από τους ενάγοντες στην υπόθεση.

Πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο, οι δασμοί του Τραμπ επρόκειτο να επηρεάσουν σχεδόν το 70% των εισαγωγών αγαθών των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Ίδρυμα Φορολογίας. Εάν καταργηθούν, οι δασμοί θα επηρεάσουν μόνο περίπου το 16%.

Ωστόσο, ενώ ο Μπέσεντ και άλλοι έχουν εκφράσει την πεποίθηση ότι το Ανώτατο Δικαστήριο θα αποφανθεί υπέρ του, η κυβέρνηση εργάζεται σε εφεδρικά σχέδια σε περίπτωση που δεν το κάνει.

Εναλλακτικές λύσεις

Ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, Κέβιν Χάσετ, δήλωσε την Κυριακή ότι υπάρχουν «άλλες νομικές εξουσίες» που θα μπορούσε να λάβει η κυβέρνηση εάν οι δασμοί του Τραμπ μπλοκαριστούν.

«Υπάρχουν και άλλα πράγματα που θα μπορούσαν να συμβούν εάν τα πράγματα πάνε έτσι», δήλωσε ο Χάσετ στην εκπομπή «Face the Nation» του CBS News εάν οι δασμοί ανατραπούν. Ορισμένες από αυτές τις προσπάθειες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την εφαρμογή δασμών μέσω του Άρθρου 232 ή ειδικών ανά τομέα εισφορών.

Το Άρθρο 232 του Νόμου για την Επέκταση του Εμπορίου του 1962 επιτρέπει το να εφαρμόσει δασμούς «ώστε οι εν λόγω εισαγωγές να μην απειλούν την εθνική ασφάλεια», μετά από έρευνα σχετικά με τις εμπορικές πρακτικές, αναφέρει το NBC News.

Για παράδειγμα, η κυβέρνηση Τραμπ επέκτεινε τον Αύγουστο τους δασμούς 50% σε χάλυβα και αλουμίνιο ώστε να συμπεριλάβει περισσότερες από 400 επιπλέον κατηγορίες προϊόντων, σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου. Ο Τραμπ απείλησε επίσης να επιβάλει υψηλούς δασμούς σε ημιαγωγούς και φαρμακευτικά προϊόντα.

Άλλοι δασμοί που δεν θα επηρεαστούν από τη δικαστική διαμάχη του Τραμπ είναι αυτοί σε είδη χαμηλού κόστους. Η κυβέρνηση κατάργησε επίσημα την «εξαίρεση de minimis» σε προϊόντα με προορισμό τις ΗΠΑ αξίας 800 δολαρίων ή λιγότερο.

Το Σάββατο, η υπηρεσία του ΟΗΕ Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση, μια, δήλωσε ότι η ταχυδρομική κίνηση στις ΗΠΑ μειώθηκε κατακόρυφα κατά περισσότερο από 80% μετά την ολοκλήρωση της απαλλαγής από τους δασμούς σε φθηνές εισαγωγές από την κυβέρνηση Τραμπ, καθώς οι ταχυδρομικοί φορείς αναζήτησαν καθοδήγηση σχετικά με τη συμμόρφωση με τους νέους κανόνες.