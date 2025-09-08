Μπέσεντ: Προειδοποιεί για μαζικές επιστροφές χρημάτων εάν το Ανώτατο Δικαστήριο ακυρώσει τους δασμούς Τραμπ

Εάν ακυρωθούν οι δασμοί οι επιχειρήσεις που τους πλήρωσαν θα δουν έναν απρόσμενο μποναμά, αλλά το κράτος θα αναστατωθεί λέει ο Μπέσεντ

World 08.09.2025, 15:16
Μπέσεντ: Προειδοποιεί για μαζικές επιστροφές χρημάτων εάν το Ανώτατο Δικαστήριο ακυρώσει τους δασμούς Τραμπ
Newsroom

«Βέβαιος» ότι το δασμολογικό σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ  Ντόναλντ Τραμπ «θα κερδίσει» στο Ανώτατο Δικαστήριο δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ ​​Μπέσεντ, την Κυριακή, αλλά προειδοποίησε το κράτος θα αναγκαστεί προχωρήσει σε μαζικές επιστροφές χρημάτων εάν το Ανώτατο Δικαστήριο αποφανθεί εναντίον του.

Εάν οι δασμοί καταργηθούν, είπε, «θα πρέπει να επιστρέψουμε χρήματα για περίπου το ήμισυ των δασμών, κάτι που θα ήταν τρομερό για το υπουργείο Οικονομικών», σύμφωνα με συνέντευξη στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «αν το δικαστήριο το πει, θα πρέπει να το κάνουμε».

Η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε την περασμένη εβδομάδα από το Ανώτατο Δικαστήριο μια «ταχεία απόφαση» για να ανατρέψει μια απόφαση του εφετείου που έκρινε ότι οι περισσότεροι από τους δασμούς του σε εισαγωγές από άλλες χώρες είναι παράνομοι.

Γενικά, το Ανώτατο Δικαστήριο θα μπορούσε να χρειαστεί έως και τις αρχές του επόμενου καλοκαιριού για να εκδώσει απόφαση σχετικά με τη νομιμότητα των δασμών του Τραμπ.

Ο Μπέσεντ έχει δηλώσει ότι «η αναβολή μιας απόφασης μέχρι τον Ιούνιο του 2026 θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα σενάριο στο οποίο έχουν ήδη εισπραχθεί δασμοί ύψους 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων και η άρση τους θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική αναστάτωση».

δασμοί

Τεράστια ποσά για επιστροφή

Η προοπτική η κυβέρνηση να αναγκαστεί να επιστρέψει δασμούς αυτού του μεγέθους θα μπορούσε να σημαίνει ένα πρωτοφανές απροσδόκητο όφελος για τις επιχειρήσεις και τις οντότητες που τους πλήρωσαν.

Τα σχόλια του Μπέσεντ έρχονται καθώς οι δασμοί του Τραμπ αντιμετωπίζουν ένα αβέβαιο μέλλον, αφού ένα ομοσπονδιακό εφετείο αποφάσισε τον περασμένο μήνα ότι οι περισσότεροι από τους «αμοιβαίους δασμούς» του είναι παράνομοι.

Το Εφετείο των ΗΠΑ για το Ομοσπονδιακό Κύκλωμα αποφάνθηκε τον περασμένο μήνα ότι ο Τραμπ υπερέβη την προεδρική του εξουσία όταν εισήγαγε «αμοιβαίους δασμούς» σε σχεδόν κάθε χώρα στο πλαίσιο της ανακοίνωσής του για την «ημέρα απελευθέρωσης».

Το εφετείο ανέστειλε την έναρξη ισχύος της απόφασής του μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, δίνοντας στην κυβέρνηση Τραμπ χρόνο να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο Τραμπ ζήτησε από το Ανώτατο Δικαστήριο να ακούσει τα επιχειρήματα σχετικά με την έφεσή του στις αρχές Νοεμβρίου και να εκδώσει τελική απόφαση σχετικά με τη νομιμότητα των αμφισβητούμενων δασμών σύντομα μετά, σύμφωνα με καταθέσεις που έλαβε το NBC News από τους ενάγοντες στην υπόθεση.

Πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο, οι δασμοί του Τραμπ επρόκειτο να επηρεάσουν σχεδόν το 70% των εισαγωγών αγαθών των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Ίδρυμα Φορολογίας. Εάν καταργηθούν, οι δασμοί θα επηρεάσουν μόνο περίπου το 16%.

Ωστόσο, ενώ ο Μπέσεντ και άλλοι έχουν εκφράσει την πεποίθηση ότι το Ανώτατο Δικαστήριο θα αποφανθεί υπέρ του, η κυβέρνηση εργάζεται σε εφεδρικά σχέδια σε περίπτωση που δεν το κάνει.

Εναλλακτικές λύσεις

Ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, Κέβιν Χάσετ, δήλωσε την Κυριακή ότι υπάρχουν «άλλες νομικές εξουσίες» που θα μπορούσε να λάβει η κυβέρνηση εάν οι δασμοί του Τραμπ μπλοκαριστούν.

«Υπάρχουν και άλλα πράγματα που θα μπορούσαν να συμβούν εάν τα πράγματα πάνε έτσι», δήλωσε ο Χάσετ στην εκπομπή «Face the Nation» του CBS News εάν οι δασμοί ανατραπούν. Ορισμένες από αυτές τις προσπάθειες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την εφαρμογή δασμών μέσω του Άρθρου 232 ή ειδικών ανά τομέα εισφορών.

Το Άρθρο 232 του Νόμου για την Επέκταση του Εμπορίου του 1962 επιτρέπει το να εφαρμόσει δασμούς «ώστε οι εν λόγω εισαγωγές να μην απειλούν την εθνική ασφάλεια», μετά από έρευνα σχετικά με τις εμπορικές πρακτικές, αναφέρει το NBC News.

Για παράδειγμα, η κυβέρνηση Τραμπ επέκτεινε τον Αύγουστο τους δασμούς 50% σε χάλυβα και αλουμίνιο ώστε να συμπεριλάβει περισσότερες από 400 επιπλέον κατηγορίες προϊόντων, σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου. Ο Τραμπ απείλησε επίσης να επιβάλει υψηλούς δασμούς σε ημιαγωγούς και φαρμακευτικά προϊόντα.

Άλλοι δασμοί που δεν θα επηρεαστούν από τη δικαστική διαμάχη του Τραμπ είναι αυτοί σε είδη χαμηλού κόστους. Η κυβέρνηση κατάργησε επίσημα την «εξαίρεση de minimis» σε προϊόντα με προορισμό τις ΗΠΑ αξίας 800 δολαρίων ή λιγότερο.

Το Σάββατο, η υπηρεσία του ΟΗΕ Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση, μια, δήλωσε ότι η ταχυδρομική κίνηση στις ΗΠΑ μειώθηκε κατακόρυφα κατά περισσότερο από 80% μετά την ολοκλήρωση της απαλλαγής από τους δασμούς σε φθηνές εισαγωγές από την κυβέρνηση Τραμπ, καθώς οι ταχυδρομικοί φορείς αναζήτησαν καθοδήγηση σχετικά με τη συμμόρφωση με τους νέους κανόνες.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
TikTok: Έτοιμη η συμφωνία που θα ελέγχει την εφαρμογή στις ΗΠΑ
Τεχνολογία

Έτοιμη η συμφωνία για το TikTok - «Εκτοξεύεται» η μετοχή της Oracle
Nvidia: Eπενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI
World

H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI
Αργεντινή: Σε ετοιμότητα να την υποστηρίξουν οι ΗΠΑ
World

«Ολα είναι στο τραπέζι» λέει ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ για τη στήριξη της Αργεντινής
Ισραήλ: Οι επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία
World

Πόσο κοστίζει στην ισραηλινή οικονομία ο πόλεμος
Μίραν (Fed): Υπέρ της δραστικής μείωσης των επιτοκίων
World

Δραστική μείωση των επιτοκίων υποστηρίζει ο Μίραν της Fed
EΕ: Υπο αναθεώρηση οι κανονισμοί για τα cookies
World

Η ΕΕ αλλάζει τους κανονισμούς για τα cookies

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ακίνητα: Πού κινούνται οι τιμές πώλησης στα Βόρεια Προάστια [γράφημα]
Ακίνητα

Πόσο κοστίζει το τ.μ. από Κηφισιά έως Εκάλη [γράφημα]

Οι περιοχές «φιλέτα» - Ποια ακίνητα επιλέγουν οι υποψήφιοι επενδυτές

Ανδρομάχη Παύλου
Sofitel: Τι έγραψε το κοντέρ για το μοναδικό ξενοδοχείο στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»
Τουρισμός

Υψηλές πτήσεις για το ξενοδοχείο Sofitel στο «Ελ. Βενιζέλος»

Το ξενοδοχείο Sofitel που διαχειρίζεται ο όμιλος Μήτση πέτυχε ισχυρές επιδόσεις το 2024 - Οι προβλέψεις για τη φετινή χρονιά

Λάμπρος Καραγεώργος
Εταιρικά ομόλογα: Καυτό φθινόπωρο με νέες εκδόσεις – Ποιοι ακολουθούν μετά την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Business

Ποιες εισηγμένες βγαίνουν με ομόλογο στις αγορές 

Έρχεται μπαράζ κεφαλαιακών κινήσεων που μπορεί να φθάσει έως 2 δισ. - Η αλλαγή που έφερε νέο χρήμα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γαλλία: Επιχειρηματίες καταδικάζουν το ενδεχόμενο επιβολής φόρου περιουσίας
World

Γαλλία: Αντιδρούν οι υπερπλούσιοι στην επιβολή φόρου περιουσίας

Ο Μπερνάρντ Αρνό, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου πολυτελών προϊόντων LVMH, δήλωσε ότι η πίεση αυτή ισοδυναμεί με «σαφή επιθυμία να καταστραφεί η γαλλική οικονομία»

Γιάννης Αγουρίδης
Νεογάλ: Σημαντική αύξηση εξαγωγών και σταθερή κερδοφορία το 2024
Business

Εξαγωγικό άλμα για τη Νεογαλ - Στο στόχαστρο νέες αγορές

Η βιομηχανία γάλακτος της Δράμας Νεογάλ κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο τζίρου και κερδών, ενισχύοντας τη θέση της στην ελληνική αγορά και στις εξαγωγές

Νατάσα Σινιώρη
Ψηφιακός μετασχηματισμός: Οι ελληνικές ΜμΕ χάνουν το στοίχημα
Business

Το ψηφιακό έλλειμμα των ελληνικών ΜμΕ

Παρά την πρόοδο στις υποδομές και τη λειτουργία της πλατφόρμας gov.gr, οι δείκτες αποτυπώνουν μια εικόνα υστέρησης - Η Ελλάδα παραμένει πίσω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ακρίβεια: Αντίστροφη μέτρηση για το πακέτο των 1.000 φθηνών προϊόντων
Economy

Στην τελική ευθεία το πακέτο των 1.000 φθηνών προϊόντων

Κορυφώνονται οι διεργασίες με σούπερ μάρκετ και προμηθευτές - Στη μάχη κατά της ακρίβειας και τα PL

Δημήτρης Χαροντάκης
Το πρόβλημα με τη φορολόγηση των πλουσίων
Financial Times

Γιατί η φορολόγηση των πλουσίων δεν είναι απλή υπόθεση

Τα δημοσιονομικά συστήματα που έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα το εισόδημα και την κατανάλωση δυσκολεύονται να συγκεντρώσουν τον πλούτο, και οι δισεκατομμυριούχοι παρουσιάζουν μεγάλη κινητικότητα

Emma Agyemang
Περισσότερα από World
TikTok: Έτοιμη η συμφωνία που θα ελέγχει την εφαρμογή στις ΗΠΑ
Τεχνολογία

Έτοιμη η συμφωνία για το TikTok - «Εκτοξεύεται» η μετοχή της Oracle

Η Oracle και η Venture Private Equity Silver Lake πρόκειται να ηγηθούν της νέας επιχείρησης, με την κινεζική ByteDance να κατέχει μερίδιο λιγότερο από 20%

Αργεντινή: Σε ετοιμότητα να την υποστηρίξουν οι ΗΠΑ
World

«Ολα είναι στο τραπέζι» λέει ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ για τη στήριξη της Αργεντινής

Την Παρασκευή η κεντρική τράπεζα της Αργεντινής πραγματοποίησε την μεγαλύτερη ημερήσια πώληση δολαρίων των τελευταίων έξι ετών για να στηρίξει το πέσο

Ισραήλ: Οι επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία
World

Πόσο κοστίζει στην ισραηλινή οικονομία ο πόλεμος

Τι αναφέρει έκθεση του γραφείου οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Τελ Αβίβ

Τάσος Μαντικίδης
Μίραν (Fed): Υπέρ της δραστικής μείωσης των επιτοκίων
World

Δραστική μείωση των επιτοκίων υποστηρίζει ο Μίραν της Fed

O διορισμένος από τον Τραμπ διοικητής υποστηρίζει ότι τα επιτόκια πρέπει να μειωθούν υπό το φόβο υψηλότερων ποσοστών ανεργίας

EΕ: Υπο αναθεώρηση οι κανονισμοί για τα cookies
World

Η ΕΕ αλλάζει τους κανονισμούς για τα cookies

H EE εξετάζει την αλλαγή των κανονισμών για τα cookies οι οποίες βρίσκονται στο στόχαστρο των τεχνολογικών κολοσσών αλλά και των διαφημιστών

JPMorgan: Συνεχίζει να «κλέβει» στελέχη από ανταγωνιστές – Ο στόχος για ρεκόρ εσόδων
World

Τι «κρύβει» η JPMorgan πίσω από την πρόσληψη ανώτερων στελεχών

Η JPMorgan έχει αυξήσει την εστίασή της τα τελευταία χρόνια στα ιδιωτικά κεφάλαια mid-cap

Σρίνι Γκοπαλάν: Νέος διευθύνων σύμβουλος της T-Mobile
World

Νέος CEO της T-Mobile ο Σρίνι Γκοπαλάν

Ο Σρίνι Γκοπαλάν δεν είναι άγνωστος στην Ελλάδα αφού υπήρξε μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ομίλου ΟΤΕ μέχρι τον Ιανουάριο του 2021

Latest News
TikTok: Έτοιμη η συμφωνία που θα ελέγχει την εφαρμογή στις ΗΠΑ
Τεχνολογία

Έτοιμη η συμφωνία για το TikTok - «Εκτοξεύεται» η μετοχή της Oracle

Η Oracle και η Venture Private Equity Silver Lake πρόκειται να ηγηθούν της νέας επιχείρησης, με την κινεζική ByteDance να κατέχει μερίδιο λιγότερο από 20%

Ούζο Βαρβαγιάννη: Αύξηση κύκλου εργασιών το 2024
Business

Ούζο Βαρβαγιάννη: Αύξηση κύκλου εργασιών το 2024

Η στρατηγική του Ούζου Βαρβαγιάννη επικεντρώνεται και σε επενδύσεις που θα στηρίξουν την εξωστρέφεια

Nvidia: Eπενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI
World

H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI

Η επένδυση της Nvidia στην OpenAI θα γίνει στο πλαίσιο της κατασκευής κέντρων δεδομένων αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων

Αργεντινή: Σε ετοιμότητα να την υποστηρίξουν οι ΗΠΑ
World

«Ολα είναι στο τραπέζι» λέει ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ για τη στήριξη της Αργεντινής

Την Παρασκευή η κεντρική τράπεζα της Αργεντινής πραγματοποίησε την μεγαλύτερη ημερήσια πώληση δολαρίων των τελευταίων έξι ετών για να στηρίξει το πέσο

Αγορές: Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO
Markets

Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO

Η πρόσφατη άνοδος των εγγραφών ακολουθεί μια παρατεταμένη περίοδο αδράνειας στις αγορές της Ευρώπης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ισραήλ: Οι επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία
World

Πόσο κοστίζει στην ισραηλινή οικονομία ο πόλεμος

Τι αναφέρει έκθεση του γραφείου οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Τελ Αβίβ

Τάσος Μαντικίδης
Μίραν (Fed): Υπέρ της δραστικής μείωσης των επιτοκίων
World

Δραστική μείωση των επιτοκίων υποστηρίζει ο Μίραν της Fed

O διορισμένος από τον Τραμπ διοικητής υποστηρίζει ότι τα επιτόκια πρέπει να μειωθούν υπό το φόβο υψηλότερων ποσοστών ανεργίας

UBS: Στα 11 ευρώ η νέα τιμή στόχος για τη μετοχή του  ΔΑΑ
Business

UBS: Στα 11 ευρώ η νέα τιμή στόχος για τη μετοχή του  ΔΑΑ

Η UBS διατηρεί τη σύσταση «αγοράς»

ΣτΕ: Οχι στη νομιμοποίηση αυθαιρέτων σε πολυκατοικίες χωρίς σύμφωνη γνώμη των ενοίκων
Ακίνητα

Τι έκρινε το ΣτΕ για νομιμοποίηση αυθαιρέτων σε πολυκατοικίες

Η υπόθεση που έφτασε στο ΣτΕ αφορούσε αυθαίρετες κατασκευές που είχαν γίνει στους ελεύθερους ανοικτούς κοινόχρηστους χώρους ισόγειου πολυκατοικίας στην περιοχή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Μίνα Μουστάκα
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ήπιες απώλειες
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπιες απώλειες και αβεβαιότητα κυριάρχησαν στις ευρωαγορές

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σημείωσε πτώση 0,08% και έκλεισε στις 553,67 μονάδες

Επιστροφή ενοικίου: Πώς θα υποβάλετε αίτηση – Βήμα-βήμα η διαδικασία
Ακίνητα

Πώς θα υποβάλετε αίτηση για επιστροφή ενοικίου - Βήμα-βήμα η διαδικασία

Δείτε αναλυτικά ποιοι είναι δικαιούχοι και τα ποσά ενίσχυσης από επιστροφή ενοικίου

Alumil: Αύξηση καθαρών κερδών κατά 72% στα 15,5 εκατ.
Business

Στα 248,6 εκατ. ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Alumil στο εξάμηνο

Ο Όμιλος Alumil είχε κατά το α' εξάμηνο του 2025 ενοποιημένο κύκλο εργασιών της τάξης των 248,6 εκατ. ευρώ - Στα 34,1 εκατ. τα προσαρμοσμένα EBITDA

Αμερικανικά ομόλογα: Συνεχίζεται η υποχώρηση των τιμών τους
Ομόλογα

Συνεχίζεται η υποχώρηση των τιμών των αμερικανικών ομολόγων

Οι επενδυτές αναμένουν τις τοποθετήσεις των αξιωματούχων της Fed για τις επόμενες κινήσεις της κεντρικής τράπεζας

Bank of Greece Governor Warns Against Sharp Wage Hikes
English Edition

Bank of Greece Governor Warns Against Sharp Wage Hikes

BoG Governor Yannis Stournaras cautioned that sudden wage rises risk economic instability, while pointing to falling debt, strong growth and new competition in banking

EΕ: Υπο αναθεώρηση οι κανονισμοί για τα cookies
World

Η ΕΕ αλλάζει τους κανονισμούς για τα cookies

H EE εξετάζει την αλλαγή των κανονισμών για τα cookies οι οποίες βρίσκονται στο στόχαστρο των τεχνολογικών κολοσσών αλλά και των διαφημιστών

JPMorgan: Συνεχίζει να «κλέβει» στελέχη από ανταγωνιστές – Ο στόχος για ρεκόρ εσόδων
World

Τι «κρύβει» η JPMorgan πίσω από την πρόσληψη ανώτερων στελεχών

Η JPMorgan έχει αυξήσει την εστίασή της τα τελευταία χρόνια στα ιδιωτικά κεφάλαια mid-cap

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο