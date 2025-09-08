Γαλλία: Ο Μπαϊρού προειδοποιεί για κρίση χρέους καθώς η κυβέρνηση οδεύει προς πτώση

Ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού τόνισε την ανάγκη επίλυσης των δημοσιονομικών προβλημάτων της Γαλλίας ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης αργότερα τη Δευτέρα, η οποία πιθανότατα θα οδηγήσει στην κατάρρευση της κυβέρνησής του.

«Όλα, θετικά και αρνητικά, συνοψίζονται σε ένα ερώτημα: Το ζήτημα των δαπανών και του χρέους», δήλωσε ο Μπαϊρού στη γαλλική Εθνοσυνέλευση. Πρόσθεσε ότι η Γαλλία «πνίγεται σε ένα κύμα χρέους».

Την ομιλία του Μπαϊρού στην Εθνοσυνέλευση θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις από τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί το βράδυ, με το αποτέλεσμα να αναμένεται γύρω στις 8 μ.μ. στο Παρίσι.

Ο Μπαϊρού κατέθεσε την πρόταση εμπιστοσύνης τον περασμένο μήνα σε μια προσπάθεια να πιέσει τους βουλευτές να υποστηρίξουν το σχέδιό του για τη μείωση του ελλείμματος της Γαλλίας στο 4,6% του ΑΕΠ το 2026 από το αναμενόμενο 5,4% φέτος. Η πρότασή του περιλαμβάνει περικοπές δαπανών ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ και αυξήσεις φόρων.

Η Γαλλία αντιμετωπίζει αυξανόμενες δημοσιονομικές προκλήσεις. Το έλλειμμα του προϋπολογισμού της χώρας έφτασε τα 168,6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024 – ίσο με το 5,8% του οικονομικού προϊόντος – το μεγαλύτερο έλλειμμα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και σχεδόν διπλάσιο από το όριο του 3% της ευρωζώνης.

Η ανησυχία των επενδυτών έχει ήδη ωθήσει τις αποδόσεις των 10ετών ομολόγων αναφοράς της Γαλλίας πάνω από το 3% τον τελευταίο χρόνο, υπογραμμίζοντας το τίμημα που η πολιτική αστάθεια και η δημοσιονομική πίεση επιβαρύνουν τα οικονομικά της χώρας.

https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2025/09/08_09_ot_france_Xreos.jpg

Μπούμερανγκ για Μπαϊρού;

Το στοίχημά του ωστόσο πιθανολογείται ότι θα γυρίσει μπούμερανγκ καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην Εθνοσυνέλευση – από τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν μέχρι την αριστερή Γαλλία Ανυπότακτη – έχουν κινητοποιηθεί ενάντια στην κυβέρνηση μειοψηφίας του Μπαϊρού.

Εάν ο Μπαϊρού χάσει την ψηφοφορία, οι επιλογές του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν περιλαμβάνουν τον διορισμό νέου πρωθυπουργού ή τη διάλυση της Κάτω Βουλής και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, κάτι που βοηθοί του έχουν δηλώσει ότι δεν περιλαμβάνεται στα σχέδια προς το παρόν. Ο Μακρόν έχει επανειλημμένα επιμείνει ότι δεν θα παραιτηθεί, όπως έχουν απαιτήσει ορισμένα κόμματα.

Οι επιλογές Μακρόν

Η απόφαση για τον διορισμό αντικαταστάτη του Μπαϊρού θα πρέπει να ληφθεί γρήγορα, ώστε να σχηματιστεί κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την απεργία των συνδικάτων στις 18 Σεπτεμβρίου κατά του προϋπολογισμού του 2026, δήλωσαν συνεργάτες του προέδρου. Μια ξεχωριστή, λιγότερο συγκεντρωτική, διαμαρτυρία έχει προγραμματιστεί για τις 10 Σεπτεμβρίου, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, θα μπορούσε ενδεχομένως να εξελιχθεί σε βίαιη.

Αν ο Μακρόν όριζε νέο πρωθυπουργό, θα άφηνε αναπάντητο το ερώτημα πώς η κυβέρνηση ψηφίζει έναν αντιδημοφιλή προϋπολογισμό, ο οποίος ανέτρεψε τον προηγούμενο πρωθυπουργό, Μισέλ Μπαρνιέ, πέρυσι.

Το πλαίσιο υπογραμμίζει την ξαφνική επιστροφή των δημοσιονομικών ανησυχιών της Γαλλίας στο προσκήνιο της προσοχής των επενδυτών σε μια εποχή που οι Ευρωπαίοι γείτονες όπως η Ιταλία σημειώνουν συγκριτική πρόοδο στην τιθάσευση των ελλειμμάτων.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας είναι το μεγαλύτερο στην ευρωζώνη. Το χρέος αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ (5.840 δολάρια) το δευτερόλεπτο και το κόστος εξυπηρέτησής του αναμένεται να φτάσει τα 75 δισεκατομμύρια ευρώ το επόμενο έτος, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

«Έχετε τη δύναμη να ρίξετε την κυβέρνηση», είπε ο Μπαϊρού. «Αλλά δεν έχετε τη δύναμη να σβήσετε την πραγματικότητα».