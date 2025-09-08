Snappi: Στον «αέρα» οι εφαρμογές της πρώτης ελληνικής neobank με άδεια από την ΕΚΤ

Η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank που έχει λάβει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανακοίνωσε σήμερα την επίσημη διάθεση των υπηρεσιών της μέσω του App Store και Google Play, αρχικά για όλους τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας.

Με έδρα τα Ιωάννινα, η Snappi είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί 100% ψηφιακά και να παρέχει στους πελάτες της την πιο απλή και άμεση τραπεζική εμπειρία. Με μια διαδικασία εγγραφής χωρίς χαρτιά και υποστήριξη από ανθρώπινο προσωπικό 24/7, η πλατφόρμα προσφέρει πλήρη πρόσβαση στους χρήστες της, ενώ οι πελάτες μπορούν να αποκτήσουν τόσο εικονικές όσο και φυσικές τραπεζικές κάρτες.

Τα κύρια πλεονεκτήματα για τους πελάτες της Snappi

– Ελληνικό IBAN και συμβατότητα με διατραπεζικό σύστημα: Η Snappi προσφέρει ελληνικό IBAN και ενσωμάτωση με το εθνικό αυτόματο σύστημα εκκαθάρισης ΔΙΑΣ, κάνοντάς τη πλήρως συμβατή με τις πληρωμές IRIS και τις τοπικές μεταφορές. Αυτό διευκολύνει την καθημερινή χρηματοοικονομική ζωή των χρηστών χωρίς καμία δυσκολία.

– Υποστήριξη πελατών 24/7: Η Snappi παρέχει πλήρη υποστήριξη πελατών χωρίς να εξαρτάται από bots ή σενάρια. Με εξυπηρέτηση 24/7, οι χρήστες απολαμβάνουν μια άμεση και εξατομικευμένη εμπειρία.

– Ανταγωνιστικό επιτόκιο 3%: Η πλατφόρμα προσφέρει επιτόκιο 3% για καταθέσεις μέχρι 1.000 ευρώ, επιτρέποντας στους χρήστες να αυξήσουν τις αποταμιεύσεις τους χωρίς ρίσκο.

– Μηδενικές προμήθειες και πλήρης διαφάνεια: Η Snappi δεσμεύεται για μηδενικές προμήθειες και πλήρη διαφάνεια, επιτρέποντας στους χρήστες να πραγματοποιούν όλες τις τραπεζικές συναλλαγές τους χωρίς να ανησυχούν για κρυφές χρεώσεις ή μικρούς όρους.

– Snappi Pay Later: Σύντομα θα είναι διαθέσιμη η δυνατότητα Snappi Pay Later, η οποία θα επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές με τέσσερις άτοκες πληρωμές.

Ασφάλεια και προστασία για όλους

Η Snappi, ως πλήρως αδειοδοτημένη τράπεζα της ΕΕ, προσφέρει στους πελάτες της υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και προστασίας. Η πλατφόρμα συμμορφώνεται με τις κανονιστικές απαιτήσεις της ΕΕ, εξασφαλίζοντας ότι οι καταθέσεις των πελατών είναι πλήρως προστατευμένες και ότι οι υπηρεσίες της πληρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές.

Σύμφωνα με την Gabriella Kindert, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Snappi, «στη Snappi, έχουμε επανεξετάσει το τι πρέπει να είναι η τραπεζική εμπειρία – απλή, διαφανής και βασισμένη στην καθημερινή ζωή των χρηστών. Δημιουργήσαμε μια πλατφόρμα που συνδυάζει την ψηφιακή ευκολία με τη σταθερότητα μιας παραδοσιακής τράπεζας, προσφέροντας στους χρήστες μια εμπειρία χωρίς κρυφές χρεώσεις και όρους.»

Από την πλευρά της, η Νίκη M. Χίου, αντιπρόεδρος της Snappi, προσέθεσε ότι «η Ελλάδα έχει αποδείξει την ανθεκτικότητά της στις οικονομικές προκλήσεις της τελευταίας δεκαετίας και είναι έτοιμη να επενδύσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η Snappi αντικατοπτρίζει αυτή την ανανέωση και στοχεύει να προσφέρει λύσεις για νέους, περιοχές που δεν εξυπηρετούνται παραδοσιακά και όσους νιώθουν εκτός του παραδοσιακού χρηματοοικονομικού συστήματος.»