Βρετανία: Αυξημένες πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων το Σεπτέμβριο

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα έφτασαν οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη Βρετανία καθώς οι επιδοτήσεις βοήθησαν στην προσέλκυση αγοραστών στις αντιπροσωπείες.

Οι πωλήσεις των καθαρά ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία (BEV) αυξήθηκαν κατά σχεδόν ένα τρίτο, φτάνοντας τις 72.779 τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (SMMT), ενώ οι πωλήσεις των υβριδικών αυτοκινήτων με δυνατότητα φόρτισης αυξήθηκαν ακόμη πιο γρήγορα.

Αυτό σημαίνει ότι οι πωλήσεις των πλήρως ηλεκτρικών ή υβριδικών οχημάτων αντιπροσώπευαν περισσότερο από το ήμισυ όλων των νέων ταξινομήσεων αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο τον περασμένο μήνα.

Η Ενωση Κατασκευαστών SMMT ανέφερε ότι οι πωλήσεις ενισχύθιηκαν από τις εκπτώσεις που προσέφεραν οι αυτοκινητοβιομηχανίες, τη μεγαλύτερη ποικιλία μοντέλων και την εισαγωγή του προγράμματος επιδοτήσεων της κυβέρνησης.

Συνολικά, ο αριθμός των νέων ταξινομήσεων οχημάτων – που έφτασαν τα 312.887 – σημείωσε την καλύτερη επίδοση για τον Σεπτέμβριο από το 2020, ο οποίος, παρά τους περιορισμούς λόγω του Covid, παραμένει ο καλύτερος μέχρι στιγμής αυτή τη δεκαετία, σύμφωνα με την SMMT, αναφέρει το BBC.

Οι καλές επιδόσεις του Σεπτεμβριου έρχονται σε μια περίοδο που η αυτοκινητοβιομηχανία στη Βρετανία αντιμετωπίζει τις οικονομικές επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών και το κλείσιμο της παραγωγής της Jaguar Land Rover λόγω μιας μεγάλης κυβερνοεπίθεσης.

Οι επιδοτήσεις στη Βρετανία

Τα Kia Sportage, Ford Puma και Nissan Qashqai ήταν τα αυτοκίνητα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις τον Σεπτέμβριο, αλλά δύο κινεζικά μοντέλα, τα Jaecoo 7 και BYD Seal U, βρέθηκαν στην πρώτη δεκάδα.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι μέχρι σήμερα περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι έχουν επωφεληθεί από τις επιδοτήσεις για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, οι οποίες ισχύουν για μοντέλα από διάφορες γνωστές μάρκες, όπως Ford, Toyota, Vauxhall και Citroen.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η έκπτωση ισχύει για νέα επιλέξιμα μοντέλα αυτοκινήτων που κοστίζουν έως 37.000 λίρες, με τα πιο φιλικά προς το περιβάλλον να έχουν τις μεγαλύτερες μειώσεις. Περίπου 36 μοντέλα έχουν εγκριθεί για εκπτώσεις τουλάχιστον 1.500 λιρών.