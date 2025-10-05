Harrods: Οι αποζημιώσεις «βυθίζουν» τον κολοσσό

Το Harrods, ένα από τα πιο εμβληματικά πολυκαταστήματα πολυτελείας στον κόσμο, βρίσκoνται αντιμέτωπα με μεγάλες ζημιές, καθώς οι αποζημιώσεις σε θύματα του πρώην ιδιοκτήτη τους βαραίνουν τα οικονομικά του αποτελέσματα και φέρνουν στην επιφάνεια τις πιο σκοτεινές σελίδες της ιστορίας του.

Συγκεκριμένα, πρώην εργαζόμενοι καταγγέλλουν κακοποίηση από τον εκλιπόντα Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ που φθάνουν μέχρι και τον βιασμό.

Ζημιές εκατομμυρίων για τα Harrods

Tα Harrods εμφάνισαν προ φόρων ζημιές 34,3 εκατ. λιρών για τη χρήση που έληξε τον Φεβρουάριο, σε σύγκριση με κέρδη 111,5 εκατ. την προηγούμενη χρονιά.

Ο τζίρος παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος, ξεπερνώντας οριακά το 1 δισ. λίρες, σε μια περίοδο επιβράδυνσης της κατανάλωσης πολυτελών αγαθών.

Ο παράγοντας Αλ Φαγέντ

Το μεγαλύτερο μέρος της πτώσης οφείλεται σε πρόβλεψη 62,3 εκατ. λιρών για «αποζημιώσεις και συναφή έξοδα σχετιζόμενα με ιστορικές καταγγελίες», αναφέρουν σε ρεπορτάζ τους οι Financial Times.

Οι καταγγελίες ήρθαν στο φως ένα χρόνο μετά τη μετάδοση από το BBC μαρτυριών για σεξουαλικές επιθέσεις – ακόμη και βιασμούς – που αποδίδονται στον Αιγύπτιο επιχειρηματία.

Ο Αλ Φαγέντ, ο οποίος απεβίωσε το 2023 σε ηλικία 94 ετών, είχε στην ιδιοκτησία του τα Harrods από το 1985 έως το 2010, πριν τα πουλήσει στο Καταριανό Επενδυτικό Ταμείο.

Το πρόγραμμα αποζημιώσεων

Περισσότερα από 100 άτομα έχουν ενταχθεί ήδη στη διαδικασία αποζημίωσης, που ξεκίνησε τον Μάρτιο.

Οι καταγγέλουσες μπορούν να λάβουν έως και 200.000 λίρες για ηθική βλάβη, ενώ το σχήμα προβλέπει και επιπλέον πληρωμές έως 150.000 λίρες για χαμένες επαγγελματικές ευκαιρίες λόγω των επιθέσεων.

Σε αρκετές περιπτώσεις είναι εφικτός ο συνδυασμός αποζημιώσεων.

Ο διευθύνων σύμβουλος Μάικλ Γουόρντ, ο οποίος υπήρξε συνεργάτης του Αλ Φαγέντ την πενταετία 2005–2010, δήλωσε ότι οι πρώτες καταβολές ξεκίνησαν στα τέλη Απριλίου, ενώ το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 31 Μαρτίου.

Δικαστικές κινήσεις και νέες προσπάθειες

Τον Ιούνιο, τα Harrods ζήτησαν από το Ανώτατο Δικαστήριο τον διορισμό ειδικών εκτελεστών στη διαθήκη του Αλ Φαγέντ, ανοίγοντας μια νέα πιθανή οδό για την ενίσχυση των αποζημιώσεων.

Η εταιρεία επηρεάστηκε επίσης από μειωμένη ζήτηση στον τομέα καλλυντικών και από δαπανηρές αναβαθμίσεις συστημάτων.

Παράλληλα, βρέθηκε στο στόχαστρο κυβερνοεπίθεσης την άνοιξη, μαζί με άλλες μεγάλες βρετανικές αλυσίδες.

Παρότι ο αρχικός «εισβολέας» αποκρούστηκε χωρίς σοβαρές επιπτώσεις, μεταγενέστερη επίθεση σε τρίτο πάροχο οδήγησε στη διαρροή δεδομένων 430.000 πελατών.

Μια αγορά που αντέχει

Παρά τα οικονομικά πλήγματα και τις σκιές του παρελθόντος, ο Γουόρντ εμφανίστηκε αισιόδοξος, δηλώνοντας ότι εξακολουθεί να πιστεύει στη δυναμική των Harrods και στην αντοχή του κλάδου πολυτελείας.