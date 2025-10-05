Ευρωζώνη: Πυκνώνουν τα σύννεφα πάνω από την Ευρώπη

Επιβαρυμένο το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ευρωζώνη - Προβληματισμός για εξαγωγές και βιομηχανία 

Economy 05.10.2025, 16:16
Ευρωζώνη: Πυκνώνουν τα σύννεφα πάνω από την Ευρώπη
Ανάλυση Αλέξανδρος Κλώσσας

Το φθινόπωρο που μόλις ξεκίνησε μοιάζει να φέρνει πολλά σύννεφα πάνω από την οικονομία της Ευρωζώνης.  Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) υπολογίζει το φετινό ρυθμό ανάπτυξης στο 1,2%, ενώ για το 2026 ο ρυθμός υποχωρεί ακόμα περισσότερο στο 1%. Τα στοιχεία δείχνουν οτι ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης στηρίζεται κυρίως στην κατανάλωση και στη σταδιακή χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. Το πρόβλημα ωστόσο για την Ευρωζώνη είναι οτι οι εξαγωγές παραμένουν ασθενείς, η βιομηχανία παρουσιάζει σημάδια κόπωσης και οι γεωπολιτικές πιέσεις δημιουργούν πρόσθετη αβεβαιότητα.

Τα στοιχεία δείχνουν οτι ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης στηρίζεται κυρίως στην κατανάλωση

Τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνουν αυτή την εικόνα, με το δείκτη PMI για τη μεταποίηση να βρίσκεται στις 49,8 μονάδες, δηλαδή κάτω από το όριο που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση. Το καμπανάκι κινδύνου χτυπάει ήδη καθώς οι νέες παραγγελίες μειώνονται στις περισσότερες από τις ισχυρές οικονομίες της Ευρωζώνης. Σε αυτή την υποχώρηση κρατούν ακόμα αντίσταση οι υπηρεσίες, ωστόσο η δυναμική τους δεν αρκεί για να στηρίξει ουσιαστικά το σύνολο της οικονομίας.

Οι μεγαλύτερες ευπάθειες

Στον κίνδυνο που διατρέχει η οικονομίας της Ευρωζώνης να χάσει τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, τρεις αίναι οι τομείς που δείχνουν περισσότερο ευάλωτοι:

  • Ενέργεια: Παρά τη σημαντική μείωση των διεθνών τιμών φυσικού αερίου σε σχέση με την κορύφωση της ενεργειακής κρίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να καλύπτει μόλις το 42% των ενεργειακών της αναγκών από εγχώριες πηγές. Η εξάρτηση από εισαγωγές καθιστά την οικονομία εκτεθειμένη σε τιμολογιακές αναταράξεις.
  • Εξαγωγές: Η αδύναμη ζήτηση από τις διεθνείς αγορές και οι νέοι εμπορικοί φραγμοί που βάζουν οι δασμοί, περιορίζουν τη δυναμική βιομηχανιών που παραδοσιακά τροφοδοτούσαν την ευρωπαϊκή ανάπτυξη.
  • Τουρισμός: Στον Νότο, ο τουρισμός παραμένει βασικός μοχλός ανάπτυξης, αλλά η εξάρτηση από αυτόν δημιουργεί κινδύνους. Οποιαδήποτε διεθνής αναταραχή στις μετακινήσεις μπορεί να πλήξει άμεσα την κατανάλωση και την απασχόληση.

Σε αυτούς τους τρείς τομείς έρχεται να προστεθεί οι κίνδυνοι που διατρέχουν οι εφοδιαστικές αλυσίδες, καθώς οι καθυστερήσεις στις θαλάσσιες μεταφορές, κυρίως στη Διώρυγα του Σουέζ, αυξάνουν το κόστος και δυσχεραίνουν την ομαλή τροφοδοσία ευρωπαϊκών βιομηχανιών.

Η γερμανική πρόκληση

Η Γερμανία βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης. Η βιομηχανική της παραγωγή παραμένει υποτονική, με τον δείκτη PMI στο 49,5 τον Σεπτέμβριο. Το υψηλό ενεργειακό κόστος και η αδύναμη ζήτηση από την Κίνα και τις ΗΠΑ περιορίζουν τις εξαγωγές, ενώ ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας καλείται να προσαρμοστεί σε ένα περιβάλλον έντονου διεθνούς ανταγωνισμού.

Την ίδια στιγμή, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη και με ένα δημοσιονομικό αδιέξοδο. Οι κανόνες για το φρένο χρέους περιορίζουν τις δημόσιες επενδύσεις, ενώ η ανάγκη για αναβάθμιση υποδομών και στήριξη της πράσινης μετάβασης είναι πιο πιεστική από ποτέ. Η συνύπαρξη χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης και του  δημοσιονομικού “φρένου” στις δαπάνες δημιουργεί ένα δύσκολο μείγμα, που θέτει σε δοκιμασία την ικανότητα της Γερμανίας να λειτουργεί ως ατμομηχανή της Ευρώπης.

Οι φόβοι για τη Γαλλία

Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης δεν μένει εκτός ανησυχιών. Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της στασιμότητας, ενώ το δημοσιονομικό της έλλειμμα παραμένει υψηλό. Η επιβράδυνση της βιομηχανικής παραγωγής και οι πολιτικές αβεβαιότητες προσθέτουν ανησυχίες, ιδίως καθώς η χώρα καλείται να βρει ισορροπία ανάμεσα στη δημοσιονομική πειθαρχία και στην ανάγκη για στήριξη της οικονομίας. Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά, με το Παρίσι να πιέζεται να αποδείξει ότι μπορεί να συνδυάσει ανάπτυξη και σταθερότητα.

Η ισπανική ανθεκτικότητα

Η Ισπανία παραμένει από τις λίγες χώρες με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, χάρη κυρίως στον τουρισμό και στα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης. Το καλοκαίρι του 2025 έφερε νέο ρεκόρ αφίξεων και τα τουριστικά έσοδα αυξήθηκαν περίπου 8% σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, η εξάρτηση από τον τουρισμό είναι και η μεγάλη αδυναμία καθώς οποιαδήποτε διαταραχή στις διεθνείς μετακινήσεις θα μπορούσε να αποδυναμώσει γρήγορα τις καλές επιδόσεις.

Οι ελληνικοί κίνδυνοι

Στην Ελλάδα, οι αδυναμίες είναι ακόμη πιο χαρακτηριστικές. Ο τουρισμός το 2024 είχε άμεση συμβολή 13% στο ΑΕΠ, ποσοστό που γίνεται πολύ υψηλότερο αν προστεθούν οι έμμεσες επιδράσεις. Η σεζόν του 2025 κινήθηκε επίσης σε ιστορικά υψηλά, όμως η ίδια η βαρύτητα του κλάδου δημιουργεί κίνδυνο υπερ-εξάρτησης.

Παράλληλα, η χώρα εξακολουθεί να βασίζεται σε εισαγόμενη ενέργεια. Η μείωση των τιμών στο φυσικό αέριο και στο ηλεκτρικό ρεύμα έδωσε προσωρινή ανάσα, όμως η δομική εξάρτηση παραμένει. Σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας, η ελληνική οικονομία είναι εκτεθειμένη σε νέες αναταράξεις.

Ένα γνώριμο μοτίβο

Η μεγαλύτερη ανησυχία πλέον για τους περισσότερους αναλύτες είναι αν η σημερινή εικόνα της Ευρωζώνης, αρχίζει να θυμίζει τις αρχές της δεκαετίας του 2010. Τότε, η περιοχή δοκιμαζόταν από την κρίση χρέους και οι συζητήσεις περιστρέφονταν γύρω από την αναιμική ανάπτυξη και τις περιορισμένες δυνατότητες δημοσιονομικής αντίδρασης στους κινδύνους. Σήμερα, παρότι οι συνθήκες είναι διαφορετικές, η ομοιότητα βρίσκεται σε ένα μοτίβο που τρομάζει. Χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, μεγάλη εξάρτηση από εξωτερικούς παράγοντες και αδυναμία να εφαρμοστούν πολιτικές που θα τονώσουν την ανάπτυξη, ξυπνούν μνήμες από το δύσκολο παρελθόν.

Τα κοινά στοιχεία με το 2010 δεν σημαίνει ότι η Ευρωζώνη κινδυνεύει να επαναλάβει τα ίδια λάθη. Δείχνει όμως ότι οι διαρθρωτικές δυσκολίες παραμένουν ανεπίλυτες, περιορίζοντας την ικανότητα της Ευρώπης να ανταποκριθεί με δυναμισμό στις νέες προκλήσεις.

Τα προβλήματα αυτά σημαίνουν οτι η Ευρωζώνη μπαίνει στο 2026 με μέτριες προοπτικές και εμφανείς διαρθρωτικές αδυναμίες. Η Γερμανία πιέζεται από το ενεργειακό κόστος και την δημοσιονομικές αναταράξεις, ενώ η  Γαλλία δοκιμάζεται από ελλείμματα και πολιτική αβεβαιότητα.

Οι ρυθμοί ανάπτυξης παραμένουν θετικοί, όμως οι οικονομίες μοιάζουν επικίνδυνα ρηχές στο ενδεχόμενο αντιμετώπισης μιας νέας κρίσης. Η πραγματική πρόκληση είναι αν η Ευρωζώνη θα καταφέρει να περιορίσει αυτές τις αδυναμίες πριν βρεθεί αντιμέτωπη με το επόμενο σοκ.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
ΤτΕ: Συνάντηση Στουρνάρα με τον Γερμανό τραπεζίτη
Economy

Συνάντηση Στουρνάρα με τον Γερμανό τραπεζίτη
Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]
Economy

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]
Συνεργασία ΤΕΕ με το Ελληνικό Κτηματολόγιο
Ακίνητα

Συνεργασία ΤΕΕ με το Ελληνικό Κτηματολόγιο
Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,2% για το 2025 και 2,3% το 2026
Economy

Πού θα καθίσει η «μπίλια» της ανάπτυξης το 2025 - 2026
Ταμείο Ανάκαμψης: Τελευταία ευκαιρία για να μη χαθούν 15 δισ. ευρώ
Ταμείο Ανάκαμψης

Αγώνας δρόμου για να μη χαθούν 15 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης
e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο 6-10 Οκτωβρίου – Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις
Economy

Οι πληρωμές της εβδομάδας από e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Όμιλος Χατζηλαζάρου: Έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. ευρώ με την προσθήκη του Titania 
Τουρισμός

Τo Titania εκτόξευσε τον όμιλο Χατζηλαζάρου πάνω από 100 εκατ.

Το comeback για τον όμιλο Χατζηλαζάρου μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Ρόδο το 2023

Λάμπρος Καραγεώργος
Shein: Γιατί αλλάζει τους όρους στο retail – Η ελληνική αντίδραση
Business

Η εισβολή της Shein στο retail

Η περσινή διάψευση της Shein στον ΟΤ για τα φυσικά καταστήματα και η «τούμπα» με την ανακοίνωση για τη Γαλλία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
S&P Global: «Έλαμψαν» οι ελληνικές τράπεζες το γ’ τρίμηνο – H περίπτωση της CrediaBank
Τράπεζες

«Έλαμψαν» οι ελληνικές τράπεζες το γ’ τρίμηνο - Ξεχώρισε η CrediaBank

Οι ελληνικές τράπεζες έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο ράλι ανόδου των ευρωπαϊκών μετοχών, σύμφωνα με την S&P Global

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Η επίδοξη ηγέτης της Ιαπωνίας δεν είναι η Σιδηρά Κυρία
Reuters Breakingviews

Είναι η Τακαΐτσι η νέα... Θάτσερ της Ιαπωνίας;

Η Τακαΐτσι είναι το φαβορί για να ψηφιστεί ως η επόμενη - και η πρώτη γυναίκα - πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Hudson Lockett
Birkenstock: Από την ορθοπεδική άνεση στο απόλυτο fashion statement
World

To «άσχημο» παπούτσι που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο

Η ιστορία της Birkenstock αποκαλύπτει πώς ένα σανδάλι, όχι και τόσο κομψό, κατέκτησε τις πασαρέλες αλλά και τους καταναλωτές

Νατάσα Σινιώρη
Οι κανόνες συγχωνεύσεων και εξαγορών της ΕΕ μετατρέπονται από καταλύτη ανάπτυξης σε όπλο
Reuters Breakingviews

Από καταλύτες ανάπτυξης σε όπλο: Οι νέοι κανόνες M&A στην ΕΕ

Oι Aμερικανοί μνηστήρες που στοχεύουν σε ευρωπαϊκές εταιρείες μπορεί σύντομα να δυσκολευτούν

Jennifer Johnson
Ενδυναμώνοντας τους δασκάλους στη Χρηματοοικονομική Παιδεία
Experts

Ενδυναμώνοντας τους δασκάλους στη Χρηματοοικονομική Παιδεία

Xρειάζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που να προσφέρει ολιστικές χρηματοοικονομικές γνώσεις

Δρ. Αργυρή Κατωπόδη
Secretariat: Η κούρσα του Big Red προς την Αιωνιότητα
Business of Sport

Secretariat - Το σπουδαιότερο άλογο ιπποδρομιών

Στις 4 Οκτωβρίου 1989 ο Secretariat, το διασημότερο και σπουδαιότερο άλογο ιπποδρομιών πέρασε στην αιωνιότητα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Economy
ΤτΕ: Συνάντηση Στουρνάρα με τον Γερμανό τραπεζίτη
Economy

Συνάντηση Στουρνάρα με τον Γερμανό τραπεζίτη

Στουρνάρας και Νάγκελ συζήτησαν για τις οικονομικές προοπτικές της Ευρώπης, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες

Συνεργασία ΤΕΕ με το Ελληνικό Κτηματολόγιο
Ακίνητα

Συνεργασία ΤΕΕ με το Ελληνικό Κτηματολόγιο

Η Προγραμματική Σύμβαση είναι συνολικής διάρκειας 18 μηνών

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,2% για το 2025 και 2,3% το 2026
Economy

Πού θα καθίσει η «μπίλια» της ανάπτυξης το 2025 - 2026

Τι προβλέπει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό

Ταμείο Ανάκαμψης: Τελευταία ευκαιρία για να μη χαθούν 15 δισ. ευρώ
Ταμείο Ανάκαμψης

Αγώνας δρόμου για να μη χαθούν 15 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης

Από τα 36 δισ. ευρώ που μας αναλογούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, η Ελλάδα έχει εισπράξει τα 21,3 δισ.

Μαρία Βουργάνα
e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο 6-10 Οκτωβρίου – Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις
Economy

Οι πληρωμές της εβδομάδας από e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ

Πότε πάνε ταμείο οι συνταξιούχοι

Πιερρακάκης: Ερχονται και άλλα μέτρα για τα Airbnb
Τουρισμός

Πιερρακάκης: Ερχονται και άλλα μέτρα για τα Airbnb

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετα μέτρα για τα Airbnb ώστε να αυξηθεί η διαθεσιμότητα κατοικιών

Ευρωζώνη: Πυκνώνουν τα σύννεφα πάνω από την Ευρώπη
Economy

Η Ευρωζώνη στη θέση του μεγάλου ασθενή

Επιβαρυμένο το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ευρωζώνη - Προβληματισμός για εξαγωγές και βιομηχανία 

Αλέξανδρος Κλώσσας
Latest News
ΤτΕ: Συνάντηση Στουρνάρα με τον Γερμανό τραπεζίτη
Economy

Συνάντηση Στουρνάρα με τον Γερμανό τραπεζίτη

Στουρνάρας και Νάγκελ συζήτησαν για τις οικονομικές προοπτικές της Ευρώπης, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες

Σουρωτή: Άλμα 87% στα EBITDA το 2024
Business

Άλμα 87% στα EBITDA για τη Σουρωτή το 2024

Οι προοπτικές και προκλήσεις της εταιρείας

Interbeton: Πρώτη εταιρία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με CSC πιστοποίηση
Κατασκευές

Πιστοποίηση CSC για το σκυρόδεμα της Interbeton

Η παρουσίαση της πιστοποίησης CSC έτοιμου σκυροδέματος έγινε σε εκδήλωση στην μονάδα της Interbeton στο The Ellinikon

Πειραιώς: Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 με στόχο τα 600 εκατ. ευρώ – Μεγάλη η ζήτηση
Τράπεζες

Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 η Πειραιώς με στόχο τα 600 εκατ. - Μεγάλη η ζήτηση

Το κουπόνι των νέων τίτλων αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω από τη ζώνη του 6,5%

Piraeus Securities: Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής
Τράπεζες

Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής η Piraeus Sec.

H Piraeus Securities προχώρησε σε αναθεώρηση του μοντέλου της για την Εθνική Τράπεζα, λαμβάνοντας υπόψη το υποστηρικτικό περιβάλλον επιτοκίων

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]
Economy

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]

Στη Βουλή κατατέθηκε ο προϋπολογισμός - Οι δηλώσεις Πιερρακάκη και Πετραλιά

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party
English Edition

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party

The former Greek prime minister, a polarizing figure in Greek politics, has resigned his MP seat to "return to the hopeful uncertainty of social struggle", hinting at a fresh movement beyond SYRIZA

Συνεργασία ΤΕΕ με το Ελληνικό Κτηματολόγιο
Ακίνητα

Συνεργασία ΤΕΕ με το Ελληνικό Κτηματολόγιο

Η Προγραμματική Σύμβαση είναι συνολικής διάρκειας 18 μηνών

Εργαζόμενοι: Burnout για πάνω από 1 στους 2 εργαζομένους
Executive

Burnout για πάνω από έναν στους δύο εργαζομένους

Πιο επιβαρυμένες οι γυναίκες και οι νεότεροι εργαζόμενοι - Τι δείχνει έρευνα των ΕΥ Ελλάδος, Hellas EAP και Εργαστηρίου Πειραματικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ

Aktor: Πράσινο από ΕΓΣ για τον μετασχηματισμό του ομίλου
Business

Νέα σελίδα για Aktor - Δύο θυγατρικές στο ΧΑ

Το μήνυμα του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Aktor, Αλέξανδρου Εξάρχου για την επόμενη ημέρα του ομίλου

Alfa: Αποκτά πλειοψηφικό μερίδιο στην Trio Bakery στον Καναδά
Τρόφιμα – ποτά

Εξαγορά από την Alfa στον Καναδά - Αποκτά εργοστάσιο παραγωγής

Η Alfa γράφει ιστορία, καθώς γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία ζύμης με παραγωγική βάση στη Βόρεια Αμερική

Ελαιόλαδο: Στα 7,85 ευρώ/κιλό το πρώτο συμβόλαιο της σεζόν
AGRO

Πόσο έκλεισε το πρώτο συμβόλαιο για το ελαιόλαδο της νέας σεζόν

Η πρώτη συμφωνία για το ελαιόλαδο της σεζόν 2025 -26 «κλείστηκε» από τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Αγίων Αποστόλων Λακωνίας

Ανθή Γεωργίου
Eυρωπαϊκά χρηματιστήρια: Βουτιά 2% για τον CAC 40 – Στο κόκκινο οι αγορές
Markets

«Τορπίλη» Λεκορνί στις αγορές - Η αντίδραση του ΧΑ

Η αιφνιδιαστική παραίτηση του Γάλλου πρωθυπουργού κλυδωνίζει τις αγορές - Πτώση στην Αθήνα

Ελληνική Ενωση Τραπεζών: Δωρεάν διαδικτυακό Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού για μικρομεσαίους
Business

ΕΕΤ: Δωρεάν πρόγραμμα χρηματοοικονομικού εγγραματισμού για ΜμΕ

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στην έναρξη και τη λειτουργία μιας επιχείρησης

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,2% για το 2025 και 2,3% το 2026
Economy

Πού θα καθίσει η «μπίλια» της ανάπτυξης το 2025 - 2026

Τι προβλέπει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Χάλασε» το κλίμα η… Γαλλία
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Χάλασε» το κλίμα στο χρηματιστήριο Αθηνών η… Γαλλία

Ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει απώλειες 0,41% στις 2.068,12 μονάδες μετά την ανακοίνωση της παραίτησης Λεκορνί

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο