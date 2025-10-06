Ενδυναμώνοντας τους δασκάλους στη Χρηματοοικονομική Παιδεία

Η χρηματοοικονομική παιδεία αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως δεξιότητα ζωής ιδιαίτερα για τις νέες γενιές. Για να φτάσει όμως η χρηματοοικονομική γνώση ουσιαστικά στα παιδιά, χρειάζεται πρώτα να περάσει από τους ίδιους τους δασκάλους. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από ένα παιδί να μάθει να διαχειρίζεται υπεύθυνα το χαρτζιλίκι του ή να κατανοεί τη σημασία της αποταμίευσης, αν ο δάσκαλος δεν αισθάνεται σίγουρος πώς να διδάξει αυτές τις έννοιες .

Οι δάσκαλοι ως πολλαπλασιαστές χρηματοοικονομικής γνώσης

Ο δάσκαλος δεν μεταδίδει απλώς γνώσεις, αλλά μπορεί να · διαμορφώσει στάσεις και συμπεριφορές . Ένας εκπαιδευτικός που έχει λάβει κατάλληλη χρηματοοικονομική επιμόρφωση από αξιόπιστους φορείς μπορεί να εμπνεύσει τους μαθητές του και να δημιουργήσει ένα θετικό «ντόμινο» με τελικούς αποδέκτες την οικογένεια και την κοινωνία. Η δύναμη του δασκάλου ως πολλαπλασιαστή γνώσης είναι καθοριστική: ένα σχολείο με καλά προετοιμασμένους εκπαιδευτικούς μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που μια ολόκληρη κοινότητα βλέπει και αντιμετωπίζει το χρήμα.

Η διεθνής εμπειρία

Σε πολλές προηγμένες χώρες, η χρηματοοικονομική εκπαίδευση των δασκάλων θεωρείται βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της πορείας των μαθητών . Στον Καναδά για παράδειγμα , οργανώνονται ειδικά σεμινάρια με πρακτικό υλικό, ώστε οι δάσκαλοι να νιώθουν αυτοπεποίθηση στην τάξη. Στην Ολλανδία, το πρόγραμμα «Εβδομάδα Χρήματος» δεν αφορά μόνο τα παιδιά, αλλά και τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν ενεργά και αποκτούν εμπειρία μέσα από βιωματικές δράσεις. Αυτά τα ενδεικτικά παραδείγματα δείχνουν ότι χωρίς δασκάλους με γνώσεις και εργαλεία, η χρηματοοικονομική εκπαίδευση δεν μπορεί να ριζώσει.

Η ελληνική πρόκληση

Στην Ελλάδα αν και το σχολείο είναι το ιδανικό σημείο εκκίνησης, οι δάσκαλοι δεν έχουν τύχει μέχρι σήμερα συστηματικής επιμόρφωσης στην χρηματοοικονομική παιδεία. Η υιοθέτηση της Εθνικής Στρατηγικής Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού το 2024 είναι ένα σημαντικό βήμα, αλλά για να αποδώσει πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην χρηματοοικονομική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από αξιόπιστους φορείς. Δεν αρκούν αποσπασματικά σεμινάρια από αμφισβητούμενης γνώσης φορείς· χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που να προσφέρει ολιστικές χρηματοοικονομικές γνώσεις, έτοιμο διδακτικό υλικό και συνεχή στήριξη.

Συμπέρασμα

Η χρηματοοικονομική παιδεία δεν μπορεί να καλλιεργηθεί αποτελεσματικά στα παιδιά χωρίς τους δασκάλους. Αυτοί είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη, ανάμεσα στους μαθητές , στο σχολείο ,την οικογένεια και την κοινωνία . Αν θέλουμε πραγματικά να δώσουμε στα παιδιά τα εφόδια που χρειάζονται για μια ευτυχισμένη ζωή χωρίς χρηματοοικονομικό άγχος και προβλήματα , η χρηματοοικονομική εκπαίδευση των δασκάλων πρέπει να είναι στο επίκεντρο των σχετικών δράσεων . Είναι σίγουρα μια από τις πιο αποδοτικές επενδύσεις που μπορούμε να κάνουμε για το μέλλον των παιδιών μας .

Η Δρ. Αργυρή Κατωπόδη είναι Επιστημονική Συνεργάτις του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και ερευνήτρια στον τομέα της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης. Στη διδακτορική της διατριβή μελέτησε τις ανάγκες και την ετοιμότητα των Ελλήνων δασκάλων στη διδασκαλία χρηματοοικονομικών θεμάτων.