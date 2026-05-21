CrediaBank: Με ταχείς ρυθμούς η μεγέθυνση οργανικά και με εξαγορές

Την κεφαλαιακή της ισχύ μετά την πρόσφατη επιτυχημένη έκδοση νέων μετοχών αξιοποιεί η διοίκηση της CrediaBank για τη μεγέθυνσή της, τόσο με οργανικό τρόπο, όσο και μέσω εξαγορών.

Το πλάνο της τράπεζας παρουσίασε την Πέμπτη το απόγευμα η CEO της Ελένη Βρεττού, στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του α΄ τριμήνου 2026, κατά τη διάρκεια του οποίου καταγράφηκαν επιδόσεις ρεκόρ σε πολλά επίπεδα.

Μετά τη συμφωνία για την εξαγορά της HSBC Μάλτας, συναλλαγή για την ολοκλήρωση της οποίας εργάζονται πυρετωδώς ομάδες του ομίλου, η CrediaBank προχώρησε σε συμφωνία για την απόκτηση της Παντελάκης Securities, ενώ σήμερα ανακοινώθηκε η είσοδός της και στον ασφαλιστικό τομέα.

Ταυτόχρονα, επιταχύνει τις εργασίες στις δανειοδοτήσεις, με τις νέες εκταμιεύσεις να διαμορφώνονται στο ιστορικό υψηλό των 1 δισ. ευρώ τους πρώτους τρεις μήνες της χρονιάς.

Το deal στις ασφάλειες

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα, η τράπεζα θα προχωρήσει στην απόκτηση της Ευρώπη Ασφαλιστικής, με ανταλλαγή μετοχών.

Όπως είπε η κυρία Βρεττού πρόκειται για μία συναλλαγή με πολλαπλά οφέλη. Ειδικότερα, ανέφερε τα εξής:

Διαφοροποιούνται και αυξάνονται τα έσοδα του ομίλου.

Ο συνδυασμός εξειδίκευσης της Ευρώπης στις ασφαλιστικές εργασίες και το δίκτυο της τράπεζας επιτρέπουν τη δημιουργία μίας ισχυρής πλατφόρμας banacassurance.

Η CrediaBank θα είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στην πελατεία της, οι ανάγκες της οποίας για ασφάλιση είναι δεδομένες.

Η συναλλαγή θα προσθέσει 140 μονάδες βάσης στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας.

Θα μεγαλώσει την ελεύθερη διασπορά στο ΧΑ, καθώς μετά την ανταλλαγή οι σημερινοί μέτοχοι της Ευρώπης θα έχουν στην κατοχή τους το 9,625% του συνδυασμένου ομίλου.

Η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026, όπως και η εξαγορά της Παντελάκης.

Προχωρά η Μάλτα

Εξάλλου, η κυρία Βρεττού αναφέρθηκε στην απόκτηση του υποκαταστήματος της HSBC στη Μάλτα, η ολοκλήρωση της οποίας αναμένεται τον Απρίλιο του 2027.

Ο οδικός χάρτης που παρουσίασε έχει ως εξής:

Δεκέμβριος 2025: Υπογραφή συμφωνίας

Ιανουάριος 2026: Υποβολή στον τοπικό επόπτη του φακέλου

Απρίλιος 2026: Ολοκλήρωση του Target Operating Model (TOM).

Τέταρτο τρίμηνο 2026: Ρυθμιστική έγκριση από τον τοπικό επόπτη και τον SSM σχετικά με την αλλαγή ελέγχου (change of control).

Απρίλιος 2027: Νομική και λειτουργική συγχώνευση μαζί με την αλλαγή ιδιοκτησίας.

Η πιστωτική επέκταση

Νωρίτερα η CrediaBank ανακοίνωσε πιστωτική επέκταση ρεκόρ για το α΄ τρίμηνο του 2026, ύψους 459 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για ένα ποσό που αντιστοιχεί στο 30% της συνολικής αύξησης των δανείων στην Ελλάδα την ίδια περίοδο.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον αν η τράπεζα θα προχωρήσει σε ανοδική αναθεώρηση του ετήσιου στόχου των 1,2 δισ. ευρώ, δεδομένης της μεγέθυνσης του χαρτοφυλακίου της στο ξεκίνημα της χρονιάς, η κυρία Βρεττού απάντησε πως προς το παρόν δεν θα υπάρξει αλλαγή.

Όπως είπε, η ζήτηση για δάνεια στο πρώτο εξάμηνο του 2026 είναι ισχυρή, κάτι που συνδέεται όμως και με τις προθεσμίες για το χρηματοδοτικό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε, θα πρέπει να αναμένουμε την ολοκλήρωση και του β΄ τριμήνου 2026 για να διατυπωθούν νεότερες εκτιμήσεις.