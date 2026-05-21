EE: «Ποντάρει» στη Γερμανία για… εμπορικό πόλεμο με την Κίνα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) επιθυμεί να αξιοποιήσει την κρίση που αντιμετωπίζει η γερμανική βιομηχανία για να προσπαθήσει να πείσει το Βερολίνο να παραχωρήσει στις Βρυξέλλες ισχυρότερες εξουσίες, με σκοπό την προστασία της οικονομίας από τις φθηνές κινεζικές εισαγωγές, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico.

Η Γερμανία εδώ και καιρό διστάζει να θέσει σε κίνδυνο τις εμπορικές της σχέσεις με το Πεκίνο, φοβούμενη αντίποινα σε περίπτωση που επιβάλει περιορισμούς, αλλά η Επιτροπή στοιχηματίζει ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα δυσκολευτεί να δικαιολογήσει αυτή τη στάση υπό τον φόβο της επερχόμενης υποτονικής ανάπτυξης, όπως δήλωσαν στο POLITICO τέσσερις Ευρωπαίοι διπλωμάτες και αξιωματούχοι που έχουν γνώση των συζητήσεων στις Βρυξέλλες.

Οι υφιστάμενες σχέσεις της ΕΕ με την Κίνα «κοστίζουν σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας στην Ευρώπη και θέτουν σε κίνδυνο την ευημερία», δήλωσε ο Engin Eroglu, Γερμανός ευρωβουλευτής και πρόεδρος της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Κίνα, τονίζοντας: «Αυτή είναι μια μη βιώσιμη κατάσταση».

Η εξάρτηση της ΕΕ

Τα τελευταία χρόνια, η Ευρώπη έχει εντείνει την εξάρτησή της από κινεζικές συσκευές, εξαρτήματα, μέταλλα σπάνιων γαιών και άλλα βασικά αγαθά, ενώ ταυτόχρονα όλο και περισσότερες θέσεις εργασίας στον βιομηχανικό τομέα έχουν μεταφερθεί στο εξωτερικό. Αν και οι Βρυξέλλες έχουν θέσει στόχους για τη διαφοροποίηση του εμπορίου και την εξεύρεση εναλλακτικών προμηθευτών, πιο στοχευμένα μέτρα κατά της Κίνας είναι πιθανό να προκαλέσουν αντίποινα — κάτι που θα μπορούσε να επιδεινώσει τα προβλήματα της βιομηχανίας βραχυπρόθεσμα.

Όπως ανέφερε το POLITICO την Παρασκευή, η Επιτροπή έχει καταρτίσει σχέδια για μια «πιο αποφασιστική και αποτελεσματική πολιτική εμπορικής άμυνας» έναντι της Κίνας. Αυτό θα επιταχύνει τις εργασίες για αυτό που αποκαλεί «μέσο αντιμετώπισης της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας», με στόχο τη μείωση του όγκου των κρατικά επιδοτούμενων προϊόντων που πλημμυρίζουν την αγορά.

Σε δηλώσεις της προς το POLITICO, η επικεφαλής εκπρόσωπος της Επιτροπής, Paula Pinho, ανέφερε ότι η συζήτηση για το θέμα μεταξύ ανώτατων αξιωματούχων στις 29 Μαΐου «δεν αφορά κάποιο συγκεκριμένο κράτος μέλος. Πρόκειται για μια απαραίτητη συζήτηση σε μια περίοδο που γίνεται όλο και πιο δύσκολη, τόσο από γεωπολιτική όσο και από γεωοικονομική άποψη. Για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις, χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση».

Ο πολύτιμος τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας της Γερμανίας εξαρτάται από την κινεζική αγορά για την επιδότηση των εργοστασίων του. Ο Μερτς και οι προκάτοχοί του ήταν επιφυλακτικοί στο να προκαλέσουν το Πεκίνο, φοβούμενοι ότι θα βλάψουν την αυτοκινητοβιομηχανία, τις καθαρές τεχνολογίες και τη χημική βιομηχανία, οι οποίες εξαρτώνται από την Κίνα για κρίσιμα υλικά.

Η διάσωση της ηπείρου

Ωστόσο, ο Μερτς κάλεσε την ΕΕ να βοηθήσει στη διάσωση των βιομηχανιών της ηπείρου, καθώς η εύθραυστη κυβέρνησή συνασπισμού του αντιμετωπίζει τη δυσαρέσκεια του κοινού για την οικονομία. Οι τομείς της μεταποίησης και των χημικών της χώρας έχουν πληγεί σοβαρά από τις υψηλές τιμές της ενέργειας ως αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν, καθώς και από τον έντονο ανταγωνισμό από τις ΗΠΑ και την Κίνα.

«Αν κοιτάξετε τα νούμερα όσον αφορά την απώλεια θέσεων εργασίας και εργοστασίων στη Γερμανία, δεν αντιλαμβάνομαι πώς θα μπορούσαν [η γερμανική κυβέρνηση] να υποστηρίξουν το status quo», δήλωσε ένας διπλωμάτης από μια ευρωπαϊκή χώρα που υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τον περιορισμό των κινεζικών εισαγωγών. Στον διπλωμάτη παραχωρήθηκε ανωνυμία, καθώς οι συζητήσεις μεταξύ των πρωτευουσών και της ΕΕ βρίσκονται ακόμη σε εμπιστευτικό στάδιο.

Πέρυσι, η Γερμανία έχασε περίπου 124.100 θέσεις εργασίας στον βιομηχανικό τομέα, σύμφωνα με ανάλυση της EY. Από το 2019, έχει χαθεί 1 στις 20 θέσεις εργασίας στον βιομηχανικό τομέα, όπως διαπίστωσε η έρευνα. Μόνο το 15% των Γερμανών είναι ικανοποιημένοι με τον κεντρώο συνασπισμό του Μερτς, σύμφωνα με δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα. Ο καγκελάριος αποδοκιμάστηκε επί σκηνής σε συνέδριο συνδικαλιστικών οργανώσεων την περασμένη εβδομάδα, καθώς παρουσίαζε τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις.

Το ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) έχει αναδειχθεί πρώτο στις εθνικές δημοσκοπήσεις τις τελευταίες εβδομάδες, επιδιώκοντας να κερδίσει τους ψηφοφόρους που φοβούνται ότι το βιοτικό επίπεδο υποβαθμίζεται. Πρόκειται για ένα θέμα στο οποίο ο Μερτς μπορεί να ελπίζει να περάσει στην επίθεση — η ηγέτιδα της AfD, Άλις Βάιντελ, έχει κερδίσει τον θαυμασμό των κρατικών μέσων ενημέρωσης στην Κίνα, όπου είχε ζήσει στο παρελθόν.

Εμπορική άμυνα

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και κορυφαίοι επίτροποι θα συζητήσουν τα σχέδιά τους στις 29 Μαΐου, πριν τα υποβάλουν στους ηγέτες της ΕΕ κατά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες στις 18-19 Ιουνίου.

Τον Φεβρουάριο, η γαλλική κυβέρνηση δημοσίευσε μια απαισιόδοξη οικονομική αξιολόγηση, στην οποία προειδοποιούσε ότι «ο κινεζικός οδοστρωτήρας» θα μπορούσε να συντρίψει βασικούς τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ωστόσο, ενώ το Παρίσι και μερικές άλλες χώρες της ΕΕ πιέζουν ενεργά για τη μείωση της εξάρτησης από το Πεκίνο, η Γερμανία έχει δημόσια διχαστεί ως προς το θέμα.

Το ντάμπινγκ των πλεονασματικών προϊόντων της Κίνας στην ΕΕ και η υποτίμηση του νομίσματος του Πεκίνου για να διατηρήσει τα προϊόντα του φθηνά ήταν τα κορυφαία θέματα που έθεσε ο Μερτς στον Κινέζο ηγέτη Σι Τζιπίνγκ κατά την πρώτη επίσκεψη του καγκελαρίου στη χώρα τον Απρίλιο.

Η Katherina Reiche, υπουργός Οικονομίας της χώρας, θα ταξιδέψει στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα για να παρουσιάσει τη Γερμανία ως αξιόπιστο εμπορικό εταίρο, παρά τις ανησυχίες που έχει εκφράσει για το ντάμπινγκ.

Το κυβερνών κόμμα του Μερτς είναι διχασμένο ως προς το θέμα. Σύμφωνα με τον Nicolas Zippelius, μέλος του Bundestag από την κυβερνητική παράταξη του Μερτς, «η προοπτική είναι σαφής: το Πεκίνο θα συνεχίσει να αυξάνει τις εξαρτήσεις», και η ΕΕ πρέπει τώρα να δράσει για να διασφαλίσει ότι οι εταιρείες της μπορούν να ανταγωνιστούν.

Η γερμανική οικονομία

Η γερμανική βιομηχανία είναι επίσης διχασμένη, με μεγάλες εταιρείες όπως η Siemens, η BASF, η Mercedes, η BMW και η Volkswagen να διστάζουν να επιβάλουν αυστηρότερα εμπορικά μέτρα λόγω του φόβου αντιποίνων, ενώ οι προμηθευτές και ιδίως ο μεταποιητικός τομέας υποστηρίζουν ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει δράση, παρά τον κίνδυνο αντίδρασης από την πλευρά της Κίνας.

«Η Κίνα μας στερεί όλο και περισσότερο μερίδιο αγοράς χρησιμοποιώντας αθέμιτα μέσα», δήλωσε ο Oliver Richtberg από την Γερμανική Ομοσπονδία Μηχανικών (VDMA). Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν «εύκολες ή ανώδυνες λύσεις» για την αντιμετώπιση αυτής της «πραγματικής απειλής», αλλά «εάν η Ευρώπη δεν ανταποκριθεί καθόλου, η ζημιά στον τομέα της μηχανικής θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη».

Η διαμόρφωση ενός αυτόνομου πακέτου μέτρων που θα μπορεί να εφαρμόζεται κατά περίπτωση θεωρείται προτιμότερη για τη Γερμανία σε σχέση με γενικευμένες πολιτικές όπως τα κριτήρια «Αγοράστε ευρωπαϊκά», τα οποία στο παρελθόν δυσκολεύτηκαν να βρουν υποστήριξη από το Βερολίνο, ανέφερε ένας από τους αξιωματούχους της ΕΕ. Οι τελευταίες προτάσεις έχουν σχεδιαστεί για να κερδίσουν την εύνοια του Μερτς, συνέχισαν, σε μια εποχή που η μη υποστήριξη των προσπαθειών για τη διάσωση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας θα ήταν «mh βιώσιμη» για τη Γερμανία. Ένας εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης αρνήθηκε να σχολιάσει.